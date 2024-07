Aurora Tropea è un personaggio molto discusso a Uomini e Donne. Anche adesso che la trasmissione è in ferie, la dama spesso viene attaccata sui social per i suoi modi di fare e alcuni contenuti che mostra. Malgrado questo, però, lei continua ad andare avanti per la sua strada, noncurante di tutto e tutti. Anche se spesso viene attaccata, infatti, la protagonista continua a raccontare la sua vita sui social e, proprio in queste ore, ha fatto una confessione molto privata. La donna si è mostrata con una nuova divisa ed ha ammesso di aver accettato un nuovo lavoro poiché ha bisogno di soldi.

Aurora annuncia di iniziare un nuovo lavoro, dopo UeD quello di orafa non le basta

Come tutti i fan sapranno, Aurora Tropea è un’orafa. La donna ha un negozio che vende principalmente gioielli di sua produzione che realizza insieme alla sua mamma, ma non solo. In tale shop si possono acquistare anche articoli diversi, come borse e accessori di vario genere. La Tropea è solita sponsorizzare i suoi prodotti mediante il suo account Instagram, tuttavia, a quanto pare le rendite non sono abbastanza per lei.

In questo periodo, infatti, la dama di UeD si è messa alla ricerca di un altro impiego e pare l’abbia trovato. Proprio ieri sera ha mostrato ai fan la sua nuova divisa che l’accompagnerà in questa nuova avventura. Si tratta di una tuta bianca su cui è inciso il logo della ditta presso la quale presterà servizio d’ora in avanti.

La Tropea fa confessioni private sulle sue condizioni economiche

Nel fare questo annuncio, Aurora è entrata anche un po’ nel privato di quella che è la sua vita. La dama ha ammesso di avere bisogno di denaro, per questo ha cercato un nuovo lavoro oltre al suo negozio, che comunque continuerà a rimanere aperto, ma solamente al pomeriggio. In merito alla tipologia di lavoro, Aurora non è voluta entrare nel dettaglio, ma si è limitata a dire che si cimenterà nel ruolo di Cenerentola.

Questo, dunque, spinge a credere che possa trattarsi di un’impresa di pulizie, anche perché l’abbigliamento è decisamente comodo, caratterizzato da una t-shirt, un pantalone lungo elastico e delle scarpe da ginnastica. Ad ogni modo, la Tropea ha deciso di prendere con il sorriso e con entusiasmo questa nuova attività, qualunque essa sia, in quanto lavorare è sempre nobilitante.