Armando Incarnato continua a generare sgomento anche al di fuori di Uomini e Donne. Il motivo per il quale in queste ore il protagonista sta facendo parlare di sé risiede in alcune accuse che il napoletano ha ricevuto, alcune delle quali anche piuttosto pesanti. Al centro dell’attenzione c’è la sua integrità morale e la sua professione. Ecco cosa è emerso.

Le gravi accuse contro Armando Incarnato sul suo lavoro e la sua onestà

In queste ore, Armando Incarnato è finito al centro di una polemica a causa del commento di un utente del web che, a quanto pare, non nutre molta simpatia nei riguardi del cavaliere di Uomini e Donne. Un hater di Armando, infatti, si è preso la briga di contattare in privato il napoletano muovendo contro di lui delle accuse forti e gravi.

Nello specifico, la persona in questione ha insinuato che Armando sia molto ricco e sia solito sperperare il suo denaro. I modi attraverso i quali sarebbe riuscito ad avere tutto questo denaro, però, non sembrerebbero essere del tutto leciti, anzi. L’utente ha accusato Armando di procurarsi i soldi con la delinquenza e spacciando sostanze stupefacenti. Dinanzi accuse così gravi, Incarnato non ha potuto fare a meno di intervenire.

La replica piccata di Armando

In un video su Instagram, Armando Incarnato ha replicato a tali accuse facendo un discorso molto serio. Il volto di Uomini e Donne ha ammesso di non poter tollerare simili accuse, in quanto ledono la sua persona e la sua dignità. Il protagonista, ovviamente, ha smentito di essere un delinquente e di frequentare piazze di spaccio.

Se il suo tenore di vita è piuttosto alto non è perché fa cose illecite, ma semplicemente poiché riesca a guadagnare uno stipendio extra mediante alcune operazioni che effettua online con il supporto di uno staff specifico che sostiene e sponsorizza non appena ne ha l’occasione. C’è da dire che anche su questo aspetto in questo periodo sono sorte delle polemiche, in quanto Armando è stato accusato di sponsorizzare delle truffe. Anche in tale occasione, però, il cavaliere si è difeso rimandando al mittente tutte le accuse che, al momento, non sembrano essere corredate da prove concrete. Pertanto, Incarnato ha invitato la persona che lo ha accusato di informarsi prima di parlare e, magari, di porgergli anche le doverose scuse.