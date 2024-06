In queste ore, Armando Incarnato ha dato luogo ad uno sfogo particolarmente acceso sui social. Il cavaliere è stato recentemente attaccato su più fronti, ragion per cui ha deciso di replicare, una volta per tutte, ad alcune accuse molto gravi che gli sono state mosse, ma non è tutto. Il protagonista di Uomini e Donne ha spiegato di essere pronto a portare in tribunale determinate persone che lo hanno diffamato. Ecco cosa è emerso.

Gravi accuse contro Armando Incarnato: promuove truffe? Lui non ci sta

Armando Incarnato è un personaggio molto esposto sui social. Da quando ha smesso di presenziare in pianta stabile a Uomini e Donne, il cavaliere interagisce con i suoi fan solo mediante i social. Molto spesso pubblica contenuti che generano un certo sgomento, volti a mettere in evidenza l’alto tenore di vita che ha. La cosa che molti non comprendono, però, è come faccia l’uomo a permettersi determinate cose pur non avendo un “lavoro fisso”.

In più occasioni, infatti, lui stesso a spiegato di riuscire a permettersi tutti i lussi che si concede grazie a dei lavoretti basati sugli investimenti online, che spesso sponsorizza. Ebbene, nell’ultimo periodo, il protagonista è stato fortemente attaccato su questo aspetto, poiché è stato accusato di sponsorizzare truffe e prodotti falsi. Considerando la gravità delle accuse, dunque, il protagonista ha deciso di sbottare e di prendere dei provvedimenti.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lo sfogo del cavaliere di UeD e i provvedimenti presi

Nel corso delle sue recenti Instagram Stories, infatti, Armando ha detto di essere stanco di ricevere attacchi su questo aspetto. Lui non ha mai sponsorizzato cose false o truffaldine, sta di fatto che è disposto a portare in tribunale tutti coloro i quali si sono permessi di avanzare tali ipotesi e dare luogo a queste diffamazioni.

Incarnato ha anche mosso una sorta di “minaccia”. Nello specifico, ha invitato le persone a prestare molta attenzione, in quanto ha tanto di quel fuoco da sparare che potrebbe rovinare la vita di molte persone. Proprio per tale ragione, sarebbe opportuno che chi vuole accusarlo ci pensasse due volte prima di dire cose infondate. Armando ha anche menzionato e taggato il suo avvocato che si occuperà di tutta questa faccenda, pertanto, a quanto pare, sembra proprio che la cosa non finisca qui.