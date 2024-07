Massimiliano Varrese ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della sua vita, della sua carriera professionale e di tutto quello a cui si sta dedicando da quando si è conclusa la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello. Il protagonista si sta dedicando al mondo della musica, ambiente dal quale è totalmente assorbito. Tuttavia, in questo periodo sono trapelate anche delle indiscrezioni secondo le quali sembrava che il protagonista fosse pronto a prendere parte a Uomini e Donne, ma come stanno davvero le cose? Ecco arrivata la verità.

Massimiliano Varrese svela se sarà a Uomini e Donne oppure no

Lo stesso Massimiliano Varrese, nel corso di una recente intervista, aveva lanciato un appello a Maria De Filippi in cui si era mostrato predisposto a prendere parte alla nuova edizione di Uomini e Donne. In questo periodo sono in corso i casting per la scelta dei protagonisti della prossima edizione del format, pertanto, in tanti sono curiosi di sapere se, effettivamente, Max vi abbia preso parte oppure no.

Ebbene, a fare chiarezza sulla faccenda è stato direttamente l’ex gieffino. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Tag24 in cui ha chiarito la faccenda una volta per tutte. Il protagonista ha ammesso di aver fatto semplicemente dell’ironia in merito alla sua possibile partecipazione a UeD. In quell’occasione, infatti, gli fu chiesto della sua vita sentimentale e lui ammise di essere single e pronto a mettersi in gioco. Per scherzo, dunque, lanciò un appello alla conduttrice del talk show incentrato sui sentimenti, tuttavia, si è trattato solo di una burla.

Massimiliano si è tirato indietro o è stato “fatto fuori”?

Stando a quanto rivelato da Massimiliano Varrese, dunque, pare proprio che non ci sia alcuna possibilità di vederlo sul Trono di Uomini e Donne durante la prossima stagione televisiva. L’attore, inoltre, ha anche svelato che, in questo periodo, è totalmente assorbito dal mondo della musica, al quale si sta dedicando davvero tanto e a cui non intende assolutamente rinunciare, pertanto, pur volendo, non avrebbe modo di mettersi in gioco a UeD.

Inoltre, Massimiliano ha ammesso di essere completamente innamorato di sua figlia, e di non avere altri occhi che per lei, quindi, non ha bisogno di una compagna. almeno per il momento. Ad ogni modo, sorge spontaneo porsi una domanda. Sarà davvero Massimiliano ad essersi tirato indietro da UeD, o forse non ci sarebbero state comunque le intenzioni da parte della De Filippi a dargli questa chance nel talk show?