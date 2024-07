La storia d’amore tra Daniele Paudice e Gaia Gigli sta procedendo a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due ragazzi, purtroppo, non riescono a vedersi sempre in quanto vivono in due città diverse e lei ha anche un figlio piccolo di cui occuparsi. Ad ogni modo, entrambi fanno sempre il possibile per incontrarsi quando riescono e, allo scopo di trascorrere un po’ di tempo insieme, hanno deciso di concedersi una bella vacanza da soli. I due hanno scelto come meta Santorini in Grecia. Dopo pochi giorni, però, Daniele è apparso “disperato”. Ecco per quale motivo.

Ecco cosa è successo a Gaia e Daniele durante la loro prima vacanza dopo UeD

In questi giorni, Gaia e Daniele avevano annunciato che presto sarebbero partiti per il loro primo viaggio insieme. Dopo essere stati un po’ misteriosi sulla meta, i due hanno mostrato di aver scelto Santorini come destinazione delle loro vacanze. La coppia sta cercando di rendere partecipi i fan di quello che fanno mediante le Instagram Stories. Proprio in queste ore, ne è apparsa una alquanto divertente.

Daniele ha pubblicato un video in cui ha inquadrato sia lui sia Gaia, ma il suo volto era ricoperto da un filtro il quale simulava del sangue. Il giovane ha ironizzato dicendo che, dopo solo pochi giorni di vacanza insieme a Gaia, fosse ridotto in queste condizioni. Naturalmente il video era assolutamente ironico, in quanto i due sembra se la stiano davvero spassando.

Come ha preso il figlio di Gaia il distacco dalla mamma

Gaia e Daniele si stanno divertendo e rilassando in giro per Santorini, dove si stanno concedendo cene romantiche, serate in giro e giornate di mare e sole. Alcuni utenti curiosi, però, hanno chiesto alla Gigli se fosse presente anche suo figlio, dato che sembra approvare la storia con Paudice. Ebbene, la ragazza ha rivelato che in questa vacanza non sia presente il suo bambino che, ovviamente, ha lasciato insieme alla sua famiglia.

A tal proposito, alcuni utenti le hanno chiesto come il bambino sia solito prendere la lontananza di sua madre. Ebbene, Gaia ha detto che, in realtà, la situazione sia estremamente tranquilla e serena. Quando lei deve allontanarsi per qualche motivo, spiega semplicemente al bambino che starà via per qualche giorno, ma poi tornerà presto, e non sembra che la cosa disturbi particolarmente il piccolo. Quindi, le cose non potrebbero andare meglio di così.