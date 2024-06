L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Gaia Gigli ha deciso di aprire una box di domande su Instagram in cui ha risposto a diversi quesiti legati al suo rapporto con Daniele Paudice, al modo in cui lo ha introdotto nella sua famiglia, e non solo. La giovane ha parlato anche di alcuni disturbi di cui ha sofferto per tanti anni. Ecco tutto quello che ha rivelato.

Gaia Gigli racconta la reazione di suo figlio alla conoscenza di Daniele Paudice

Nel corso di un recente botta e risposta con i fan, Gaia Gigli ha fatto delle confessioni in merito al suo rapporto con Daniele Paudice. Le cose tra i due proseguono a gonfie vele, sta di fatto che a breve i due partiranno anche per una vacanza insieme, la prima per loro. La loro storia sta evolvendo così bene al punto che la ragazza ha deciso di introdurre Daniele nella sua famiglia, specie nella vita di suo figlio Diego.

Un utente del web le ha chiesto come abbia reagito il piccolo nel conoscere il nuovo fidanzato di sua madre. Ebbene, Gaia ha svelato che non ci sia stato nulla di particolare da dire o fare. Diego ha avuto modo di conoscere Daniele già durante la loro permanenza a Uomini e Donne. Quando la giovane tornava a casa, infatti, lui le chiedeva di Daniele e, nello specifico, le domandava se lui fosse suo marito.

La Gigli e Paudice vogliono dei figli? Lei svela tutto e parla di alcuni disturbi

La reazione un po’ bizzarra del figlio di Gaia nel momento in cui ha avuto modo di conoscere Daniele lascia intendere che tutto sia andato per il meglio. Tra le varie domande a cui ha risposto la Gigli, poi, ce ne sono state anche alcune inerenti i suoi progetti futuri. A tal proposito, Gaia ha svelato se in futuro desidera avere altri figli. Ebbene, la giovane ha risposto entusiasta in maniera affermativa, anche se per il momento vuole andarci piano e non ha fretta, anche perché ha solo 25 anni. Anche la relazione con Daniele è troppo prematura per arrivare a fare dei progetti così impegnativi.

Ad un certo punto, poi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato di alcuni disturbi di cui ha sofferto per diverso tempo, ovvero, gli attacchi di panico. C’è stato un periodo nel quale essi erano piuttosto frequenti. Proprio per tale ragione, fu costretta a ricorrere a delle gocce omeopatiche in grado di rilassarla. Grazie a questo rimedio, dunque, è riuscita a tenere sotto controllo la situazione ma, naturalmente, gran parte del lavoro è stato fatto da un’esperta a cui si è affidata e che è riuscita a farla risorgere da questo incubo.