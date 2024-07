Neppure l’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è stata in grado di dare ad Aurora Tropea l’amore che cercava. La dama ha instaurato tutte relazioni fugaci che, alla fine, si sono concluse in un nulla di fatto. Ebbene, la situazione non sembra stia certamente migliorando al di fuori del programma. Ecco cosa è successo.

Il commento malinconico di Aurora Tropea

Di recente, Aurora Tropea ha parlato di un tema molto delicato come alcune difficoltà economiche che l’hanno spinta a dover accettare un nuovo lavoro. Oltre che vivere momenti burrascosi dal punto di vista finanziario, però, la donna pare che non se la stia passando bene neppure dal punto di vista dell’amore.

In queste ore, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto tristi e malinconiche. In una prima ha fatto un discorso sull’amore dicendo che, in certi casi, ci si ostina a far andare avanti qualcosa che, purtroppo, non è riuscito a superare gli ostacoli del vento e delle intemperie. L’amore, però, non ha bisogno di essere forzato, in quanto riesce da solo a resistere contro tutto e tutti. Nel momento in cui questo non dovesse verificarsi, allora vuol dire che non è amore vero.

Delusioni per la dama di UeD e piccolo incidente: momento "no"

Successivamente, poi, Aurora ha pubblicato anche un altro contenuto nel quale ha dichiarato che se si provano delle emozioni per qualcuno bisogna esternarle, altrimenti non ha senso. Insomma, tutti contenuti piuttosto enigmatici che lasciano intendere che la donna non stia vivendo proprio un bel momento dal punto di vista sentimentale. Forse una frequentazione iniziata fuori da Uomini e Donne non è andata nel modo sperato, o quelli di Aurora sono solamente dei discorsi generici?

Al di là di questo, la nuvola di Fantozzi continua a perseguitare la donna. Quest’ultima, infatti, in queste ore ha avuto anche un piccolo incidente. Nello specifico, ha fatto finire il cellulare al di sotto di una macchina parcheggiata e non riusciva più a recuperarlo. Una persona che in quel momento era con lei, però, ha deciso di sdrammatizzare il tutto facendo un video in cui si vede appunto Aurora intenta a chinarsi sull’asfalto per recuperare l’oggetto smarrito. Un momento decisamente “no” per la dama. Si spera che l’estate sia in grado di far cambiare il corso degli eventi.