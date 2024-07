Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 8 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 8 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, finalmente ti accoglie un firmamento più limpido. In precedenza ho accennato a sviluppi importanti: unioni che aspirano a essere sancite ufficialmente, progetti amorosi in cerca del loro avvio. Ora tutto viene esaltato. Sul fronte professionale, nuove opportunità stanno prendendo forma. Non dare peso alle critiche irragionevoli che ricevi. Potrebbe trattarsi semplicemente di invidia.

Oroscopo del Toro

Toro, è giunto il momento di scrivere un nuovo capitolo nella tua vita, di reinventare il tuo lavoro, differenziandolo da quanto fatto finora. Un certo grado di tensione potrebbe emergere nelle relazioni sentimentali, pertanto sarà importante armarsi di pazienza, in particolare quando si tratta di un ex partner.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, inizia la settimana con un lunedì ricco di energia e creatività. Mi auguro davvero che molti di voi abbiano l’impulso di cimentarsi nuovamente. L’apatia è un male consigliere, sempre, ma particolarmente per il segno dei Gemelli, portando a tensioni. Alcuni arriveranno addirittura a interrompere un periodo di vacanza per dedicarsi al lavoro, tanto è necessario mantenere la mente occupata.

Oroscopo del Cancro

Caro Cancro, i cieli sono favorevoli per te in questo momento, soprattutto per quanto riguarda i tuoi affari personali e pratici. I pianeti sembrano determinati a disegnare un nuovo capitolo nella tua esistenza. Anche sul fronte sentimentale, noterai un notevole miglioramento. Se hai cominciato una relazione nel mese di giugno, ti aspettano sorprese piacevoli nel mese di luglio, poiché queste legami amorosi saranno ulteriormente fortificate.

Oroscopo del Leone

Leone, ti troverai sotto un cielo di rivelazioni, poiché l’arrivo di Venere nel tuo segno è imminente. Giove e Marte ti sostengono già, dunque possiamo dire che stai entrando in un periodo profuso di riconoscimenti e potenziali opportunità. Ovviamente, se stai ponderando una sfida, questo è il momento ideale per organizzarti in modo da poter raggiungere la vittoria.

Oroscopo della Vergine

Vergine, hai finalmente eliminato tutto ciò che non ti era più utile, e in qualche modo, anche allontanandoti da improvviso, hai permesso ad altri di apprezzare il tuo valore. Le responsabilità che hai intrapreso recentemente stanno iniziando a farti sentire il loro peso e a volte, devi ricordare di prenderti un po’ più di tempo per prenderti cura di te stessa. In sostanza, il mio consiglio è di non esagerare con gli impegni.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, è fondamentale conservare la serenità in questo mese che, tranquillo, sarà meno oneroso di Giugno. E non appena ci inoltreremo nella seconda metà di Luglio, la tua vitalità sarà ancora più pujante. Coloro che non sono stati all’altezza delle tue aspettative, dovranno progressivamente uscir da tua vita.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno dello Scorpione è chiamato a mostrare ginocchia forti: addivenire eccessivamente sensibili non contribuirà di certo a semplificare le cose, soprattutto in vista di un mese di luglio che suggerisce possibili turbolenze in ambito affettivo. Un alert puntuale è destinato alle coppie durature o a quelle che hanno già affrontato difficoltà nel percorso: fate attenzione!

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la disfatta di Giove non pone barriere, eppure richiede cautela. Il Sagittario ha una tendenza a intraprendere missioni ardite o ama sempre mettersi alla prova. Sarà necessario valutare le effettive necessità e, soprattutto, le reali competenze in campo d’azione. Diciamo che cercare nuove sfide è positivo, ma è fondamentale selezionare quelle più adatte.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, a breve Venere non ti sarà più avversa, dunque l’amore avrà nuovamente l’opportunità di rifiorire. Il tuo credo personale è che sia preferibile la solitudine a una cattiva compagnia. Tuttavia, è necessario che tu ti affianchi a qualcuno, non sei in grado di fare tutto da solo.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquari potrebbero attraversare un periodo di particolare esiguità emotiva nel campo dell’amore, tendendo a manifestare un atteggiamento piuttosto distante. Seducenti opportunità potrebbero convincerli a considerare un salto di qualità nel settore lavorativo, come ad esempio cambiare squadra, ricoprire un nuovo ruolo o modificare una collaborazione.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, attenti a non dir troppo sulla vostra vita privata. Se svelate i vostri segreti, potreste trovarvi in situazioni spiacevoli, specialmente se le persone con cui condividete non sono del tutto sincere. Ricordate, in amore servono assicurazioni concrete, non soltanto promesse vuote.

