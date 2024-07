Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 7 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 7 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’ombra delle sfide recenti ora può essere lasciata alle spalle. Innanzitutto, questa Domenica promette di essere molto più radiosa rispetto al giorno precedente, Sabato. Infatti, molti di voi, specialmente in ambito affettivo, sono preparati per avviare un capitolo più vibrante ed avvincente del loro percorso di vita.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

L’energia zodiacale del Toro oggi, durante la Domenica, presagisce turbolenze in campo sentimentale. È il momento di lasciarsi alle spalle le amare delusioni del passato, perché chi ha deciso di seguire un nuovo percorso non avrà intenzione di fare marcia indietro. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la fortuna riguardo l’amore volgerà presto a suo favore: infatti, con l’arrivo di Agosto, Venere risplenderà nuovamente in modo favorevole. Addirittura, ci potrebbero essere delle sorprendenti novità in arrivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la presenza di Giove nel vostro segno accenderà la fantasia e l’impulso per sfidare voi stessi. Solo fate attenzione all’elemento giuridico di certe circostanze, quell’aspetto che necessita di attenzione. La domenica vi vedrà proattivi, ideale per organizzare incontri.

Oroscopo del Cancro

Cancro, mi auguro vivamente che tu abbia ricevuto delle proposte positive e promettenti. Ti anticipo che l’anno a venire sarà di estrema importanza; mi preme sottolinearlo adesso per darti l’opportunità di prepararti al meglio. Questo sarà fondamentale sia in ambito sentimentale che professionale, per superare gli ostacoli ma anche per fare passi in avanti.

Oroscopo del Leone

Leone, è il momento di portare a termine i progetti in corso. Non dimenticare che il mese di luglio è un tempo propizio per l’amore, dato che a partire dall’11, Venere farà la sua apparizione nel tuo segno. Certamente, ci saranno coloro che asserteranno la propria indipendenza, ma non potrai negare la presenza di affezionati ammiratori e ammiratrici. Se in precedenza hai vissuto dei momenti di instabilità o turbamento, sappi che avrai l’opportunità di superarli, raggiungendo nuovi successi.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, questa domenica si profila luminosa, grazie ad una favorevole disposizione astrale che si contrappone al difficile avvio di giugno. Quello rappresentava un periodo di prova, un momento in cui hai dovuto fare delle scelte drammatiche. Fortunatamente, le constellazioni sorrideranno all’amore durante il mese di agosto, garantendo nuove opportunità e l’incontro di figure intriganti, particolarmente favorevoli alla tua situazione.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, la tua audacia e sagacia possono essere i tuoi alleati principali per conquistare un traguardo che da tempo attende di essere raggiunto. Tuttavia, è fondamentale aver cura di circondarti delle persone adatte, considerando alcuni recenti errori o eccessi di naïvità. È fondamentale che tu riesca a riappropriarti dell’armonia che sembra esserti sfuggita.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, posso dire che, Scorpione, la contrarietà di Marte indica precarietà in alcuni aspetti delle tue relazioni personali, assieme a tensioni nel tuo ambiente lavorativo e familiare. Vorrei sottolineare come tu ti dimostri talvolta incline a sperimentare fino a che livello di tensione può resistere una situazione. Rilevo inoltre, una certa precedente pianificazione, a partire dal 22 luglio, relativa a un appuntamento o evento di rilievo.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei sempre pronto a sfidarti, avido di nuove avventure e conoscenze. Tuttavia, fai attenzione, Giove è in opposizione! Questo significa che devi evitare di sopravvalutare le tue capacità: è fondamentale conoscere i propri punti di forza, ma anche i propri limiti.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, constato con interesse che gli ultimi quindici giorni sono stati intensi, pieni di responsabilità e potenzialmente di qualche intralcio. Consiglio vivamente di evitare di riversare il tuo stress, rancore o inquietudine nella sfera amorosa. Felicemente, a partire dall’11 del mese, Venere ti concederà la possibilità di un rinnovato equilibrio affettivo.

Oroscopo dell’Acquario

Per tutti gli Acquario, luglio segnerà un punto di svolta, che potrebbe portare alla conclusione di alcune dinamiche o rapporti che non rispecchiano più i tuoi desideri. Anche una situazione amorosa potrebbe entrare in discussione se lo ritieni necessario. In effetti, la tua sete di libertà potrebbe guidare le tue decisioni in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, in questa fase tutto ciò che intraprendete è sotto un buon auspicio. Marte vi stimola ad innamorarvi dal profondo del vostro cuore. Nonostante qualche sporadico momento di dubbio, da un po’ di tempo vi state appropriando di tutto ciò che vi capita, un atteggiamento sul quale dovreste riflettere perché non è sempre positivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.