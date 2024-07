A poche ore dall’inizio della seconda puntata di Temptation Island, su cui sono emerse delle anticipazioni, è stata sganciata una bomba su una coppia che ha partecipato a questa edizione. Nello specifico, un utente del web ha riportato una segnalazione sul loro conto secondo la quale si evincerebbe che la coppia abbia infranto il regolamento del programma. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Ecco chi è la coppia che avrebbe infranto il regolamento di Temptation Island e che è successo

Tra le coppie che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island c’è anche quella formata da Christian e Ludovica. I due hanno scelto di partecipare al programma per volere di lui, il quale era desideroso di mettere alla prova la sua fidanzata dopo essere stato tradito e lasciato per ben due volte. Dei due, però, non si è parlato molto nella prima puntata, si spera che ci sarà qualche epilogo interessante nella messa in onda di questa sera.

Ad ogni modo, stando a quanto emerso da una segnalazione trapelata in queste ore e diffusa dall’influencer Deianira Marzano, pare che i due siano stati avvistati insieme una volta terminate le registrazioni della trasmissione. L’utente in questione, infatti, ha ammesso di aver visto la coppia a Vasto intenta a camminare insieme per le vie della città come se nulla fosse. I due sarebbero andati in un bar e si sarebbero comportati da fidanzati, noncuranti del fatto che qualcuno avrebbe potuto vederli insieme.

Ripercussioni per Christian e Ludovica?

Le regole di Temptation Island obbligano i partecipanti a mantenere massimo riserbo durante il periodo che intercorre tra la fine delle registrazioni e la messa in onda di tutte le puntate del reality show. In tale lasso di tempo, infatti, i protagonisti non possono mostrarsi in giro o sui social rivelando, di conseguenza, come siano andate le cose tra loro.

Il fatto che Christian e Ludovica si siano mostrati insieme felici e contenti, dunque, dimostra innanzitutto che i due pare siano usciti insieme dalla trasmissione incentrata sulle tentazioni, ma non solo. La coppia avrebbe anche infranto il regolamento del programma venendo meno alla clausola imprescindibile inerente la privacy dopo le registrazioni. Ci saranno delle ripercussioni per loro?