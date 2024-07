Ieri, Maura Vitali ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato la verità sulla fine della relazione con Gianluca Rocchetti conosciuto a Uomini e Donne. La donna, però, si è limitata a dire che tra i due ci sia stata una forte incompatibilità caratteriale, ma non è voluta entrare nel merito della faccenda. Alla luce di queste affermazioni, Gianluca ha sentito il bisogno di dire la sua, sta di fatto che è intervenuto sui social per raccontare la sua versione dei fatti, completamente diversa da quella della sua ex.

La verità di Gianluca sulla rottura con Maura dopo UeD

Tra le coppie che si sono formate quest’anno a Uomini e Donne, ma che purtroppo sono scoppiate, c’è quella formata da Maura e Gianluca. Di voci sul loro conto ne sono circolate parecchie, ma solamente ieri la fine della loro storia è stata ufficializzata dalla dama. Le sue parole, però, non sono state gradite da Gianluca che, infatti, è intervenuto sui social con un post alquanto perentorio.

Il cavaliere ha detto che neppure lui si reputa un personaggio famoso, proprio come detto dalla sua ex, ragion per cui, fino a questo momento, non ha sentito il bisogno di esternare sui social la rottura da Maura. Ad ogni modo, alla luce di quanto emerso, ritiene doveroso spendere qualche parola. Nello specifico, ha detto che, effettivamente, le incompatibilità caratteriali possono esserci in un rapporto, ma non ritiene che sia stata questa la vera causa della fine della relazione con Maura. Il cavaliere, infatti, ha dichiarato di essere stato lasciato dalla donna per messaggio, senza avere neppure la possibilità di parlarsi dal vivo.

La Vitali ha mentito? Cosa ci sarebbe sotto la rottura con Rocchetti

Entrando un po’ più nel merito della faccenda, poi, Gianluca ha anche ammesso di aver prenotato i biglietti per poter raggiungere Maura nella sua città e poter parlare da vicino con lei di tutta la situazione, ma la donna lo avrebbe scaricato chiedendogli di non raggiungerla. Inoltre, l’ex protagonista del parterre maschile di UeD ha anche aggiunto che, fino a pochi giorni prima, i due si mandavano dediche romantiche come se nulla fosse. Poi, da un giorno all’altro, le cose sono drasticamente cambiate, senza una ragione specifica, almeno apparentemente.

Con queste parole, dunque, Gianluca ha sbugiardato Maura facendo trapelare un racconto molto differente da quello della donna. Stando a quanto emerso, dunque, sembrerebbe che lei, da improvvisamente abbia capito di non volere più l’uomo al suo fianco. La donna, al momento, non ha ulteriormente replicato. Non resta che attendere per vedere se lo farà.