In questi giorni si è parlato della possibile rottura tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. Malgrado le cose sembrassero alquanto chiare, i due non avevano ancora proferito parola sulla faccenda. Adesso, però, la dama ha rilasciato un’intervista nella quale ha svelato tutto. Ecco cosa ha rivelato.

Maura conferma la rottura con Gianluca e svela cosa è successo dopo Uomini e Donne

Maura Vitali ha confermato la separazione da Gianluca Rocchetti. I due avevano lasciato Uomini e Donne durante la scorsa primavera e sono stati insieme per circa tre mesi. Nell’ultimo periodo, però, le cose hanno cominciato a non funzionare più bene, al punto da spingere entrambi a prendere la decisione di interrompere la relazione. A fare delle confessioni su quanto accaduto è stata Maura, la quale ha rilasciato un’intervista nel format Casa Lollo.

La dama ha ammesso che tra lei e Gianluca ci siano state delle forti incompatibilità caratteriali. Se fino a questo momento nessuno dei due ha proferito parola sulla faccenda non è per mantenere un’aurea di mistero sulla cosa ma, semplicemente, perché Maura ritiene di non essere un personaggio famoso, quindi, non avrebbe dovuto fare assolutamente alcun tipo di annuncio. Adesso, però, ha deciso di rilasciare questa intervista in quanto i rumor e le voci sul loro conto sono stati davvero moltissimi, quindi, è stato necessario fare un po’ di chiarezza.

Stoccata contro Uomini e Donne e possibile salita sul Trono

Attualmente non c’è alcuna possibilità di riconciliazione per Maura e Gianluca, sta di fatto che la donna ha ammesso di averlo anche bloccato da tutti i social. Nel parlare del suo percorso a Uomini e Donne, poi, la dama ha lanciato anche una stoccata contro il programma. In particolare, ha ammesso che, se ha preso la decisione di uscire dallo studio con Gianluca in maniera anche piuttosto frettolosa è perché nella trasmissione non viene data molta possibilità di approfondire la conoscenza. Per tale ragione, ha preferito andare via.

Malgrado questo, però, la donna non ha disdegnato l’ipotesi di tornare nel parterre a settembre. In particolar modo, ha detto che attualmente non pensa alla cosa, in quanto preferisce godersi l’estate e le vacanze con i suoi figli. Ad ogni modo, nel caso in cui le dovesse essere offerta questa possibilità, sicuramente assumerebbe un approccio diverso rispetto a come fatto in precedenza. Inoltre, la donna ha parlato anche dell’eventualità di salire sul trono.

A tal riguardo, ha ammesso che questo ruolo sia piuttosto difficoltoso. Lei, però, è una donna estremamente forte, pertanto, è convinta che riuscirebbe a fare un buon lavoro. Cosa farà Maria De Filippi, le darà davvero questa opportunità? Restando in tema, Maura ha commentato anche il percorso di Ida Platano. A tal riguardo, ha detto che ha sempre fatto il tifo per Pierpaolo Siano, mentre non ha mai dato molta fiducia a Mario Cusitore, per tale ragione, ritiene che Ida abbia fatto bene a non fidarsi di lui.