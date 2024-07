Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 6 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 6 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, percepire una sensazione di affaticamento non è strano, visto che ti sei messo molta energia e continuerai a farlo. Questo è il tempo ideale per pianificare un appuntamento e discutere d’amore. Unioni matrimoniali o convivenze trovano un terreno fertile in questo periodo. Affronta la monotonia trascorrendo il tempo in attività che ti entusiasmano e ti divertono.

Oroscopo del Toro

E’ risaputo che il Toro è pronto a rivoluzionare la propria esistenza. Giove, che ha lasciato la propria impronta sul segno, ha rischiarato nei periodi recenti anche gli aspetti più ombrosi della vita. Adesso, il desiderio di entrare in contatto con nuove persone ed anche di trascorrere momenti di svago, non manca di certo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il periodo è propizio per gli studi ed i test con Giove che fa il proprio ingresso nel vostro segno. Ma non è tutto, l’alleata Venere è ora dalla vostra parte. Dunque, luglio si preannuncia come un mese di passione, dove l’amore, sia ritrovato che nuovo, sarà il protagonista.

Oroscopo del Cancro

Cancro, questa fase lunare nel tuo segno, questo novilunio, ha un peso considerevole. Potenzia le tue percezioni positive e tieni presente che ti stai accostando un ciclo di notevole illuminazione. Specialmente, l’area amorosa riceve continuamente benedizioni.

Oroscopo del Leone

Leone, l’ambito finanziario potrebbe ancora presentare qualche incertezza, eppure devi sapere che le configurazioni astrali di luglio ti pongono in una posizione di rilievo. Se attualmente stai cercando una nuova passione, dal giorno 11 in poi grazie alla presenza di Venere nel tuo segno, potrai ottenere qualcosa di più concreto.

Oroscopo della Vergine

La conturbante pienezza di impegni, responsabilità e progetti della Vergine potrebbe apparire eccessiva, tuttavia, non possiamo dimenticare che questo distinto segno zodiacale tiene molto al proprio impegno personale e al contributo verso gli altri. Inoltre, ora si presenta per la Vergine l’occasionale momento di rendere una decisione definitiva riguardo alla direzione che prenderà una relazione sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Nell’ambito professionale, Bilancia, devi affrontare ancora qualche contrattempo minore. Per quanto riguarda l’amore, Venere si avvia in un transito fondamentale, pertanto le relazioni che instaurerai durante questo luglio avranno un impatto significativo sul tuo futuro. Non lasciarti abbattere dalle circostanze, specialmente da quelle passate.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi lo Scorpione gode dell’aspetto positivo di Sole e Luna, che combinati forniscono un’energia potente, la cui valutazione cresce a 91. Questa forza non solo ti darà un’intuizione a nuovi livelli, ma ti permetterà anche di superare la monotonia che ha pervaso le settimane precedenti. Ci potrebbero essere anche dei casuali incontri in programma. Aspettati un fine settimana molto importante.

Oroscopo del Sagittario

Nel segno del Sagittario, ci troviamo a superare un giugno intenso, sia dal punto di vista emotivo che fisico. Dovresti cercare di riprenderti gradualmente. Se c’è qualcosa che non riesci più a gestire, è il momento di lasciarla andare. L’attuale connessione planetaria è favorevole per le coppie che desiderano convolare a nozze. A ogni modo, la situazione sentimentale del mese di luglio apparirà serena e rilassata.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le avversità astrali potrebbero rappresentare individui che ci ostacolano o situazioni che non si concretizzano come desiderato, per esempio, se hai avanzato una richiesta potresti rimanere deluso, forse alcuni fondi attesi non sono pervenuti o l’auspicio di un finanziamento non ha dato frutti. Tuttavia, manteniamo la calma poiché gradualmente stiamo navigando verso acque migliori; a cominciare dal giorno 11, Venere non sarà più in opposizione. Quindi non solo il Capricorno, come di consueto, risolverà ogni ostacolo, ma anche se ci sono stati dei contrasti, saranno destinate a dissolversi.

Oroscopo dell’Acquario

Carissimi amici dell’Acquario, il mese di Luglio vi metterà davanti ad alcuni punti interrogativi riguardo alle relazioni amorose, in particolare quelle di lunga data. Se percepite una crisi o un senso di monotonia, cerca di non lasciare spazio a pensieri intrisi di malinconia. Sul fronte lavorativo, invece, grazie al favore di Giove, sarà un periodo propizio per apportare modifiche e cambiamenti.

Oroscopo dei Pesci

Amico Pesci, la tua energia è palpabile e sembra che tu brami il cambiamento rispetto al tuo passato. Non rinunciare all’apertura di una bella conversazione e utilizza al meglio queste prossime 48 ore, che vengono illuminate dalla favorevole connessione di Sole e Luna. La passione è nel tuo sguardo, indubbiamente hai un aspetto che attira, puoi sicuramente stregare chiunque ti stia di fronte. Hai le stelle dalla tua parte.

