Tra le coppie nate a Uomini e Donne c’è quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. I due non hanno convinto troppo gli spettatori, in quanto sono stati accusati di essere d’accordo, considerando la rapidità con cui sia evoluto il loro sentimento. Ad ogni modo, contro ogni aspettativa, la loro storia sta durando. In queste ore, infatti, la giovane ha risposto ad un po’ di domande, alcune anche piuttosto serie. Ecco cosa è emerso.

Asmaa Fares e il matrimonio con Cristiano Lo Zupone: cosa ha svelato

Asmaa Fares ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto ad alcune curiosità chieste dai suoi fan. A generare particolare sgomento sono state soprattutto alcune domande come, ad esempio alcune riferite al matrimonio. Svariati utenti, infatti, hanno chiesto ad Asmaa quando si sarebbe sposata con Cristiano. Ebbene, la donna, invece che declinare l’argomento o, comunque, ammettere che sia troppo presto per parlarne, ha dato una risposta spiazzante. L’ex dama di UeD ha detto che, al momento, non ha ancora ricevuto la proposta ufficiale.

Ad ogni modo, le sue parole sono state interpretate come un modo di Asmaa di rivelare che, in realtà, lei e Cristiano abbiano già affrontato l’argomento e sarebbero propensi a compiere questo passo importante. Un altro utente, poi, ha chiesto ai due come facciano a stare sempre insieme senza stancarsi mai. Ebbene, a tale quesito hanno risposto entrambi. Cristiano, ad esempio, ha detto che sia impossibile stancarsi di fare una cosa che piace tanto e che fa stare bene.

Figlio in arrivo per Asmaa e Cristiano?

A quanto pare, dunque, il rapporto tra i due procede a vele più che spiegate. Come se non bastasse, poi, Asmaa ha fatto anche un’altra confessione. Un utente ha detto di essere sicuro che la donna fosse incinta. Ebbene, lei ha risposto sdrammatizzando e dicendo che, in realtà, fosse incinta a causa di alcuni cibi fritti che sta mangiando ultimamente e di cui non riesce a farne a meno.

Considerando l’affiatamento che c’è tra i due, però, un’ipotetica gravidanza non sarebbe affatto da escludere. Ricordiamo che lei ha già un figlio avuto da una precedente relazione. In una passata occasione, la donna e Lo Zupone hanno anche affrontato questo discorso e, soprattutto lui, si è detto estremamente propenso ad avere un figlio, considerando che per lui sarebbe il primo. Ebbene, non resta che attendere per vedere quanto tempo ci vorrà affinché tutto questo si verifichi.