Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 3 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 3 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti attendono influssi positivi: Mercurio ti infonde forza e Venere risveglia la passione. Presto, entro la metà del mese in corso, molti di voi si troveranno a prendere una decisione importante che coinvolge l’amore e la famiglia. Troverai tutto più fluido, persino riuscirai a riconfermare un affetto con maggiore facilità. Ai più tenaci e agguerriti, si prospettano progetti da percorrere con entusiasmo smisurato.

Oroscopo del Toro

Per coloro nati sotto il segno del Toro, è fondamentale saper archiviare il passato e riscoprire la propria forza interiore. Ci si può trovare di fronte a fasi complicate, nelle quali sembra di non riuscire a vedere la luce, ma superare questi ostacoli porta a un miglioramento generale del benessere personale, permettendoci di capire di essere riusciti a risolvere una questione di notevole importanza. Tendiamo a focalizzarci sulle sfide imminenti, quelle montagne che dobbiamo ancora scalare, senza renderci conto dei traguardi già raggiunti e delle vette superate. Qui sta l’importanza e il valore dell’esperienza: tuttavia, sarebbe preferibile evitare controversie sentimentali.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, è un periodo che richiede una ridefinizione. Saturno, infatti, sta richiedendo un’attenta analisi finanziaria, forse anche di passare attraverso nuove esperienze. Considero questo come l’inizio di un’impresa la cui direzione non è ancora ben definita. Tuttavia, è importante ricordare che l’amore sta tornando a fiorire.

Oroscopo del Cancro

Per coloro nati sotto il segno del Cancro, Venere continua a risplendere sino a ulteriori giorni, alimentando l’autostima, la forza d’animo e uno sviluppo interno, arricchito da un desiderio profondo d’amore. A tratti, quando le relazioni amorose non soddisfano le aspettative, si tende a ripiegare su se stessi. Quello che spero, invece, è che i Cancro, che hanno trascorso troppo tempo in isolamento, adesso possano liberare l’ardore che arde nel loro cuore.

Oroscopo del Leone

Leone, gli scorsi sessanta giorni sono stati un periodo di semina e ora, con luglio, arriva il tempo del raccolto. Mercurio in transito suggerisce un’ondata di pensieri brillanti e sensazioni positive. Tra le stelle, intravedo la possibilità di intraprendere un’attività che ti regalerà molta allegria.

Oroscopo della Vergine

Nell’atmosfera odierna, si avverte un certo tumulto, tuttavia non attribuibile a te, ma forse a causa di individui che ti circondano. È possibile che esista un ritardo in relazione a una consegna che devi sistemare, insieme a numerose altre questioni. E’ tipico per te trovarsi a sistemare i dettagli essendo l’unico ad essere propositivo. Ti piacerebbe avere un sostegno, specialmente da coloro che affermano di tenerti in considerazione.

Oroscopo della Bilancia

Certamente, Bilancia, non neghiamo che l’ultimo periodo di giugno è risultato laborioso, con un avvio di luglio che sembra seguirne le orme. Tuttavia, è importante guardare avanti. Possiedi un principio di equità che non tutti attorno a te sembrano condividere. Romanticamente parlando, permangono delle minime indecisioni.

Oroscopo dello Scorpione

In questi giorni, lo Scorpione si troverà nelle favorevoli grazie di un affascinante Venere. Tuttavia, notate che nella seconda metà del mese, quest’ultima diverrà meno favorevole. Quindi, se avete qualcosa da comunicare, sarebbe opportuno farlo senza indugio. Stiate inoltre attenti con Marte in opposizione che potrebbe causare uno stato di nervosismo, soprattutto in campo lavorativo.

Oroscopo del Sagittario

Per l’amico del Sagittario, il mese di luglio sarà un periodo di grandi trionfi. Questo mese, infatti, disperderà le tensioni accumulate nel mese di giugno, soprattutto a livello corporeo. È il momento ideale per favorire il recupero.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, gli recenti avversità astrali hanno sembrato ergere un muro fra te e il resto del mondo portando, probabilmente, a qualche fraintendimento. Consiglio di dedicare più attenzione all’amore.

Oroscopo dell’Acquario

Caro Acquario, il tuo spirito libero e indomabile necessita di essere temperato; stai pericolosamente rasentando un limite che potrebbe portarti a rompere legami con situazioni e individui che fanno parte della tua vita. E’ possibile che in seguito rimpiangerai queste decisioni impulsive. Inoltre, tieni sotto controllo le tue finanze, è un momento in cui è importante prestare attenzione a questo aspetto.

Oroscopo dei Pesci

Piccoli scogli potrebbero emergere, si presagisce un periodo di tensione a causa di una Luna poco favorabile. Un contraccolpo proveniente dall’esterno potrebbe causare qualche disguido, con qualcuno che potrebbe mettere alla prova i tuoi successi. Sarà fondata la sua presunzione? Oppure no? Consiglio di concederti un periodo di profonda riflessione. Almeno per oggi, è meglio mantenersi alla larga da queste turbolenze.

