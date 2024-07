In queste ore, un’ex esponente del Trono Over di Uomini e Donne di questa stagione ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha voluto condividere con i fan un aspetto molto intimo e privato della sua vita. La persona in questione è Emanuela Malavisi, che proprio ieri si è trovata ad affrontare una grossa polemica inerente in suo aspetto fisico. La donna ha rivelato di andare dallo psicologo da tantissimi anni, tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, ha maturato delle consapevolezze che ha voluto condividere.

Le confessioni intime di Emanuela Malavisi sulla sua salute mentale

Ammettere di rivolgersi ad uno psicologo spesso può essere considerato un argomento tabù. Questo è proprio ciò che l’ex dama di Uomini e Donne Emanuela Malavisi ha voluto cercare di sdoganare. La protagonista ha pubblicato dei video direttamente dalla sua auto, subito dopo aver incontrato la sua psicologa. Emanuela ha rivelato che non bisogna assolutamente vergognarsi di ammettere di rivolgersi ad uno specialista per cercare di migliorarsi e di superare alcuni problemi interiori.

Lei, ad esempio, ci va da tantissimi anni. Nel corso della sua vita, però, ha cambiato molteplici psicologi in quanto ritiene imprescindibile che tra paziente e professionista si instauri un certo felling. A tal proposito, la giovane ha ammesso che, dopo aver cambiato 4 medici, ha deciso di tornare ad una psicologa da cui andava circa 10 anni fa, e questa scelta le ha generato una sensazione di pace interiore, specie per i metodi che la professionista analizza.

Il messaggio motivazionale dell’ex dama di Uomini e Donne

Emanuela è entrata un po’ più nello specifico della faccenda ed ha rivelato di apprezzare molto di più gli psicologi che adoperano un approccio cognitivo-comportamentale, che è legato all’infanzia ed è molto intenso ma, al contempo, è in grado di andare a fondo su certe questioni, tirando fuori cose inaspettate. Proprio per questo, la Malavisi credeva che, dopo questo incontro, si sarebbe lasciata andare ad un pianto liberatorio, ma così non è stato, quindi, è molto fiera di lei.

La donna ha voluto condividere la sua esperienza per invitare tutte le persone che la seguono a non avere timore a rivolgersi ad uno specialista della salute mentale e, soprattutto, a non vergognarsene. Andare dallo psicologo non comporta nessun crimine, anzi, lo fanno le persone che si vogliono bene e vogliono fare di tutto per migliorarsi. Queste sono proprio le ragioni che hanno spinto lei ad entrare in terapia, ormai tantissimi anni fa.