Tra le coppie nate e scoppiate quest’anno a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Jasna Amodei e Marcello Messina. I due uscirono anche dalla trasmissione insieme, tuttavia, dopo un po’ di tempo, ritornarono dichiarando di aver deciso di interrompere ogni tipo di contatto tra loro. Tra i due, però, è sempre rimasto un forte rancore, sta di fatto che, fino alla fine dell’edizione di quest’anno della trasmissione, non hanno fatto altro che lanciarsi stoccate e velenose frecciatine. In queste ore, poi, è spuntata un’intervista di Marcello in cui è tornato a rivangare il passato. Ecco cosa ha detto.

La delusione di Marcello Messina verso Jasna Amodei: che ha fatto dopo Uomini e Donne

Malgrado la storia tra Marcello Messina e Jasna Amodei sia giunta al termine da un po’ di mesi, tra di loro pare sia rimasto un certo rancore. Anche durante le ultime puntate della stagione di UeD, infatti, i due non hanno fatto altro che punzecchiarsi, fino ad arrivare a generare anche dei momenti di tensione estrema in studio, specie da parte di Marcello. Proprio quest’ultimo, nel corso di una recente intervista pubblicata su Uomini e Donne Magazine, ha rivelato di avere ancora il dente avvelenato.

A tal proposito, Marcello ha parlato della fine della frequentazione con Jessica Pittari. A tal proposito, l’uomo è stato piuttosto rassegnato e categorico dichiarando di non voler avere più nulla a che fare con la donna. Per contro, invece, quando è saltato fuori l’argomento Jasna, il cavaliere ha mostrato molto più rancore. L’uomo ha ammesso di essere rimasto molto male per come siano andate le cose con la donna, specie a causa di alcuni gesti compiuti da lei dopo la chiusura del programma. Jasna, infatti, ha bloccato Marcello da tutti i social.

La versione di Jasna su quanto accaduto

Questo gesto ha fatto rimanere molto male Marcello che, in fin dei conti, ritiene di aver vissuto dei bei momenti insieme a Jasna quando sono stati insieme. A quanto pare, però, la donna non la pensa allo stesso modo. Sempre mediante UeD magazine, anche la dama è intervenuta per raccontare la sua versione dei fatti. La protagonista ha ammesso che, in un primo momento, credeva di poter continuare a mantenere un rapporto cordiale con Marcello.

Tuttavia, a seguito di alcuni comportamenti che l’uomo ha assunto sul finire della trasmissione, e alcune cose che ha detto su di lei, ha preferito tagliare tutti i ponti. Proprio per tale ragione, la Amodei ha ammesso di aver voluto bloccare Marcello in modo da non avere più alcun tipo di contatto con lui. Ad ogni modo, al momento i due pare siano ancora single, quindi, è probabile che li rivedremo durante la prossima stagione di Uomini e Donne, che in questi giorni ha aperto anche i casting per la nuova edizione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina