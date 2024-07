Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 2 luglio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 2 luglio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, un segnale positivo arriva con Mercurio che cambia rotta e non è più in opposizione, portando con sé promettenti possibilità. Sappiamo bene quanto possa essere romantico il mese di luglio e gli astri sembrano confermarlo. Questo presagisce l’arrivo di affascinanti avventure emotive, la possibilità di conoscere persone interessanti, e per coloro che sono in una relazione di lunga data, è come se l’universo sussurrasse che potrebbe essere giunto il momento di renderla ufficiale.

Oroscopo del Toro

Cari Toro, il futuro vi riserva chiarezza. Comprenderete che l’intenso turbine emotivo sperimentato dall’autunno dell’anno passato, in realtà, è stato un bene. essendo riuscito a eliminare alcune ostilità, persone e circostanze che apparentemente sembravano cruciali. Adesso, non lo sono più. Da un po’ la vostra energia fisica fluttua: è necessario adottare maggior prudenza.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’influenza positiva di Mercurio in questa fase astrale potenzia le attività negoziali, puntando in particolare a lunedì 8 come una giornata da non sottovalutare per stabilire nuovi collegamenti. Ciò potrebbe portarti a rinnovare un’impostazione o un progetto che avevi accantonato e trovarti di fronte a risposte ben più calorose rispetto al passato se recentemente hai percepito fredda indifferenza, sia in campo lavorativo che sentimentale. Ti aspettano incontri davvero gratificanti.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, è importante affrontare ogni singola giornata abbracciando tutte le sue emozioni, senza preoccuparsi eccessivamente e crearsi complicazioni non necessarie. Non è produttivo cercare di anticipare le difficolta se non c’è una reale necessità di farlo. Nel vostro segno, c’è una connotazione positiva. Siate di sostegno verso coloro che si sentono soli, guardatevi intorno e fate attenzione alle loro necessità. Inoltre, è il momento di pensare a un’autentica rivincita nel campo lavorativo. Un’occasione per aggredire e superare le problematiche in maniera positiva, potrebbe esserci!

Oroscopo del Leone

Luglio, cari Leoni, è il mese degli amori e questo si sente ancora di più dal giorno 11. Con Mercurio nel vostro segno, risveglierete l’impulso di mettervi in campo. Volete sapere la mia opinione? Maggio è stato un periodo complesso, con fatica, stress e forse anche un po’ di malumore. Giugno, invece, è stato il mese per fare progettazioni positive. Ora, luglio è il momento per trasformare queste idee in realtà.

Oroscopo della Vergine

Ammira Vergine, le questioni professionali e pragmatiche continuano a dominare la tua agenda come sempre. Devo sottolineare, rispetto al periodo iniziale di giugno, la tua trasformazione in una personalità notevolmente più vigorosa e decisa, pronta anche ad aprire il cuore all’amore. Un cambiamento che Luglio e Agosto solamente confermeranno e metteranno in luce.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia avrebbe bisogno di prendere precauzioni riguardo alle tensioni che potrebbero portare a malessere. È fondamentale per lei liberarsi di controversie e questioni problematiche. Un particolare riguardo dovrebbe essere rivolto nei rapporti con Toro e Capricorno.

Oroscopo dello Scorpione

Cara Scorpione, se sussistono impegni, esami o prove da sostenere, credo che questo possa essere considerato il momento più propizio. Sicuramente, persistono alcune tensioni minori legate a circostanze passate, magari ad antichi rancori; tuttavia, non dimenticare mai che spesso il disprezzo è la risposta più appropriata alle provocazioni. Verso il pomeriggio, ti prevedo un ritorno di energia positiva.

Oroscopo del Sagittario

Come Paolo Fox, posso dire che per il Sagittario, questo è un periodo importante per quanto riguarda l’amore. Quelli che desiderano impegnarsi, convivere o vivere un incontro speciale troveranno un alleato inaspettato nel mese di luglio. È essenziale non ignorare le nuove passioni che si possono manifestare.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, non c’è dubbio che hai affrontato un finale di giugno piuttosto gravoso. Nonostante una recente conquista ti senti in qualche modo messo da parte, hai vissuto un senso di isolamento. Ora, però, è il momento di affermarte nel campo dell’amore. La fase più incerta è alle tue spalle.

Oroscopo dell’Acquario

Attenzione, Acquario. State passando un periodo stressante: controllate la vostra economia perché sembra che le vostre finanze stiano subendo un duro colpo attualmente. Potreste ritrovarvi a dover affrontare costi imprevisti, in particolare legati alla vostra casa, che potrebbero essere superiori alle vostre aspettative. Per quanto riguarda la sfera affettiva, la situazione è piuttosto incerta.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, le stelle vi sorridono sugli affari economici. Ci sono però dibattiti in vista riguardo alle vostre proprietà: ricordatevi di proteggerle con sagacia. Per quanto riguarda il cuore, sembra che necessiti di un impegno più intenso da parte vostra. Ricordatevi, infine, di moderare il vostro linguaggio: potrebbero scapparvi parole inopportune.

