Tra i concorrenti di Temptation Island che stanno generando maggiore sgomento all’interno del reality show c’è, sicuramente, Lino. Il ragazzo ha spinto la sua fidanzata a richiedere ben due falò di confronto. Il primo è stato rifiutato durante la scorsa puntata del programma, mentre nella prossima vedremo se avrà accettato il secondo. Ad ogni modo, in queste ore, a generare il caos è una segnalazione clamorosa trapelata sul conto del ragazzo. Ecco cosa è emerso.

La clamorosa segnalazione su Lino di Temptation Island

Che Lino non si sia comportato sempre in maniera esemplare nei riguardi della sua fidanzata Alessia è una cosa alquanto palese, anche alla diretta interessata. La donna, infatti, ha ammesso di essere consapevole di alcuni sbagli compiuti dal suo compagno in passato. Quest’ultimo, però, si è detto propenso a rimediare e a non ripiombare più negli stessi errori, ma sarà davvero così?

Su Tik Tok è stata diffusa da poco una segnalazione inaspettata sul conto del ragazzo. Una donna, infatti, ha dichiarato di essere stata contattata da Lino poco tempo prima che il giovane cominciasse l’esperienza di Temptation Island. Lino, però, pare non si sia limitato semplicemente a mandare messaggi ammiccanti alla ragazza in questione, ma anche molto di più. Stando a quanto rivelato dalla protagonista della segnalazione, infatti, il fidanzato di Alessia pare le abbia mandato anche una foto delle sue parti intime.

Web scioccato dal comportamento di Lino

Nella segnalazione è presente la foto in questione, che naturalmente è stata appositamente censurata. Inoltre, nello scatto c’è anche il nome di Lino, come testimonianza del fatto che sia stato proprio lui l’autore di simili contenuti. Questa indiscrezione, ovviamente, ha generato un bel po’ di sgomento sul web.

Numerose sono le persone che sono intervenute dicendosi assolutamente indignate per il comportamento di Lino. Altre, invece, sono state un po’ scettiche ed hanno addirittura ipotizzato che, in realtà, questa foto potrebbe essere stata mandata alla donna in questione solo in questo periodo, ovvero, dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island quando, ormai, la storia con Alessia dovrebbe essere volta al termine. Al momento sono tutte supposizioni, quale sarà la verità?