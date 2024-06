Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 28 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 28 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Giorno fortunato per l’Ariete, che si ritrova su un sentiero battagliero. Non stiamo parlando di una battaglia materiale, bensì di una battaglia passionale, di emozioni e vittorie. Ad esempio, chi possiede un’attività autonoma potrà vedere sviluppi interessanti grazie ai cambiamenti radicali, come l’alternanza di collaboratori o la riorganizzazione dei progetti e dei programmi. In questo periodo infatti, è l’amore ad avere la parola. E per chi l’aspettava, dalla metà di Luglio, Venere risplenderà nei suoi segni. Questo mese sarà favorevole per chi desidera dare stabilità alla propria relazione o unirsi a un’altra persona. In effetti, lo avevo previsto già qualche tempo fa per chi ha seguito le mie previsioni per il 2024, sa già che molti nodi verranno sciolti da Luglio in poi.

Oroscopo del Toro

Per il Toro è il momento di risolvere tutte le questioni non risolte. Come ho detto ieri, un tempesta può causare scompiglio, ma in fin dei conti, sgombera anche la strada. E’ per questo motivo che molti nativi del Toro percepiranno un cambiamento, come se un ciclone avesse sospeso le complicazioni della vita. Grazie all’influsso positivo di Giove, è come se ci fosse stata un’esplosione di consapevolezza. Alcune figure di riferimento potrebbero non essere più tali, portando una sorta di piacevole sorpresa. Tuttavia, non negherei che i mesi di febbraio, marzo e aprile possono essere stati stressanti. Molto interessante è l’aspetto lavorativo reso dal cielo, mentre in amore, luglio potrebbe portare un leggero calo energetico.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vi aspettano due giorni all’insegna di un’agitazione costruttiva che reintegrerà la vostra energia vitale. Come ho dimostrato nella precedente conversazione, siete individui dall’essenza altruista, che non esitano a regalarvi senza riserve. Sin qui, avete dimostrato di saper gestire tutto, potrebbe emergere ora il quadro di giovani piene di ambizioni, magari impegnate in più lavori, e che devono impegnarsi significativamente per arrivare a fine mese con qualche guadagno. Ma anche gli individui in età di pensionamento potrebbero optare per restare attivi, richiamati dall’ordine del dovere. Quelli invece che da molto tempo sono in cerca di un impegno lavorativo, potrebbero trovare l’opportunità giusta.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, l’aspetto della Luna può sembrarvi un po’ turbato e, dato che siete fortemente influenzati da questo rigido astro, potreste sentire l’urgenza di rivalutare alcune situazioni nella vostra vita. Un consiglio da amico: evitate scontri o tensioni con parenti e amici, non fareste altro che creare malintesi inutili. Tra oggi e domani, cercate di distanziarvi dalle piccole delusioni. Anche se la giornata potrebbe rivelarsi bizzarra, sappiate che è solo un piccolo ostacolo all’interno di un periodo generalmente favorevole. Quindi, rimanete calmi. Potrebbero apparire delle piccole insidie, ma non avranno alcun impatto duraturo nella vostra esistenza.

Oroscopo del Leone

Leone, all’orizzonte vi è una rinascita sentimentale a partire da luglio, un’esplosione di possibilità. Sottolineo sempre, le stelle ci possono guidare, ma siamo noi a dover sprigionare positività. Così, chi attualmente vive una relazione appagante può guardare al futuro con entusiasmo, potrebbe essere il momento di progettare un bambino o iniziare a convivere. Ovviamente, per chi ha subito una delusione sentimentale, ci sarà la necessità di trovare il coraggio per riaprirsi all’amore. Ma ricordate, Leone, voi siete tra i segni di maggior energia e vitalità del zodiaco, quindi non vi mancherà certo il desiderio di sentirvi amati. Il punto cruciale, come già discusso ieri, è scegliere il partner giusto. Qui vi chiedo una certa apertura, perché il Leone non accetta mai di accontentarsi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la luna non contrasta più con il tuo segno, tuttavia, potresti avere dei disordini occasionali, li sento prevalentemente collegati al tuo ambito lavorativo. Le questioni che hanno a che fare con le finanze, includendo quelle personali, richiedono una gestione cauta. Le circostanze variano per ognuno: alcune persone potrebbero avere bisogno di spendere sui costi di istruzione per un figlio, mentre altre potrebbero necessitare di mettere a posto i loro conti. Ciò che risalta è l’importanza delle tematiche finanziarie. Il fatto è che la Vergine, una volta raggiunta una certa maturità, somiglia molto al segno dei gemelli: si tende a pensare che ci si possa godere la vita in totale tranquillità ignorando le preoccupazioni, ma la realtà è che queste persone hanno sempre bisogno di mantenere la mente attiva. Perciò, non escludo la possibilità che a qualsiasi età possano avviare nuove attività significative e possano prendere delle decisioni lavorative di grande importanza.

Oroscopo della Bilancia

Dilemma della Bilancia, avevo anticipato che i giorni finali di Giugno avrebbero aperto un periodo tumultuoso con l’arrivo di Luglio. Alcune volte potresti percepire come se stessi divagando senza essere certo se tale comportamento fosse propizio, ma è importante l’ascoltare i propri conflitti interni. Se stai emergendo da un periodo di disordine – ricorda come ad Aprile la tensione fosse alta – può essere difficile esprimere le proprie sensazioni e sembrare indifferente. Si verifica un squilibrio tra ciò che hai contribuito e ciò che hai ottenuto. Tu appartieni però al segno caraterizzato da equilibrio e giustizia, e naturalmente, sperimentare l’oscillazione della ‘bilancia’ – qui adatta -, verso un lato più che l’altro, può essere perturbante. Ma resta vigile, poiché Luglio porterà novità stimolanti. Perciò, non precipitarti in errori e, soprattutto, cancella dal tuo pensiero coloro che hanno causato la tua sofferenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il tuo cielo ti dà il permesso di lasciarti andare all’amore. Alla tua indole appassionata e alla tua fiducia nei confronti dell’amore vero, non sfuggono gli occhi degli astri. Ogni tanto, hai l’impulso di fare un bilancio della tua relazione per capire se sta procedendo bene. Non ti bastano le parole d’amore, gli abbracci e i baci. Probabilmente, se c’è un legame che ti sta a cuore, vorresti testarne la solidità nel mese di luglio. Ma prima di arrivarci, se senti una forte attrazione per qualcuno, cerca di avvicinarti, magari anche in questo fine settimana. Sul lavoro, pare che ti attendano nuovi begli progetti. Prova ad accoglierli con gratitudine.

Oroscopo del Sagittario

Ave a te, Sagittario! Qualunque evento tu abbia attraversato all’inizio di giugno, è ora di lasciarlo alle spalle o di sormontarlo. Forse hai avuto la sensazione di non ricevere il giusto riconoscimento sul tuo posto di lavoro o da parte del tuo superiore. Se invece sei tu il capo, hai molto probabilmente fatto una rigida selezione tra le collaborazioni che non ti soddisfano più. Ebbene, è giunto il momento di riaccendere la tua passione per l’amore. Luglio, infatti, è un mese complice dell’amore nei tanti, molteplici suoi volti, non solo in connessione al rapporto di coppia, ma anche nel contesto delle relazioni di amicizia. Non dovrebbe essere difficile avvertire l’appoggio di persone ancor più compatibili con le tue vibrazioni.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sono consapevole che l’ultima parte di giugno non è stata delle migliori per te. Potresti aver provato la sensazione di essere emarginato o deluso da qualcuno. Fortunatamente, possiedi la forza e la determinazione per superare queste sfide. Tuttavia, ti esorto a non prendere decisioni impulsive o rischiose a breve. Aspetta fino alla seconda settimana di luglio, quando avrai una visione più lucida della situazione. In ambito sentimentale, ti consiglio una doppia dose di cautela.

Oroscopo dell’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario avranno una forte inclinazione verso le relazioni affettive, in particolare se sono single con un carattere passionale e prediligono l’intimità. Dunque, potranno sbocciare intense storie d’amore originate da un’attività fisica attraente. In ambito professionale, invece, si prospettano nuove opportunità . Anche chi ha trascorso anni all’interno di un’impresa potrebbe decidere di operare un cambiamento.

Oroscopo dei Pesci

Per gli amici del segno dei Pesci, il mattino riserva molte intuizioni grazie alla luna favorevole. L’umore è in salita e la creatività è abbondante in questa fase. Coloro che basano il proprio lavoro sulla fantasia e sulle relazioni sociali stanno per incontrare un periodo florido. Anche le questioni legate al passato sono destinate a risolversi positivamente. Grande ritorno economico per quei Pesci che lavorano a provvigione o hanno la possibilità di siglare contratti vantaggiosi.

