Dopo Uomini e Donne, Raffaella Scuotto è diventata molto attiva sui social. La giovane, infatti, è solita condividere svariati contenuti inerenti la sua vita e il modo in cui trascorre le sue giornate. Oltre che mostrare ai fan le cose belle, però, la ragazza ha deciso di apparire nella sua totale semplicità e verità, raccontando anche degli episodi sgradevoli, sta di fatto che ha raccontato anche di alcuni di problemi di salute, tra cui una recente operazione. Malgrado la ragazza cerchi di essere sincera al 100% con i suoi follower, c’è chi non le crede e la mette in dubbio. Proprio per tale motivo, in queste ore sono trapelate alcune insinuazioni secondo le quali sembrerebbe che Raffaella non sia naturale ma sia ricorda alla chirurgia. Ecco cosa è emerso.

Le insinuazioni di alcuni utenti su Raffaella Scuotto: non è naturale come dice?

Raffaella Scuotto è davvero ricorda al bisturi dopo Uomini e Donne? Alcuni utenti del web hanno notato alcuni cambiamenti, soprattutto sul suo volto, al punto da insinuare che la giovane abbia deciso di ricorrere a interventi di chirurgia estetica. Nello specifico, la parte del corpo che ha interessato diverse persone sono le labbra.

Molti utenti le hanno mandato dei messaggi in privato in cui l’hanno accusata di essersi rifatta le labbra e di non aver detto nulla, ostentando una semplicità che non le apparterrebbe. Ebbene, dopo numerosi messaggi di questo genere, Raffaella ha deciso di rispondere. La giovane ha svelato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica. Le sue labbra, infatti, sono sempre state carnose e non ha mai effettuato neppure sedute di filler.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela alcuni problemi

Nel parlare di questa faccenda, poi, Raffaella ha affrontato anche un altro tasto, decisamente più dolente, inerente la sua pelle e il suo volto. Proprio perché la ragazza vuole mostrarsi vera e sincera al massimo, si è sempre fatta vedere senza filtri e, spesse volte, senza trucco. Proprio ieri, ad esempio, ha voluto condividere con i suoi fan alcuni problemi dermatologici che l’hanno fatta stare molto male.

Alla giovane è comparsa l’acne in età piuttosto adulta. La sua pelle, che in origine era perfetta, ha iniziato a rovinarsi, facendo stare molto male la ragazza. Raffaella, così, si è affidata ad una dermatologa che le sta facendo seguire un percorso preciso che sta implicando svariati miglioramenti. Ieri, ad esempio, ha effettuato un trattamento che, gradualmente, le sta facendo tornare la pelle come era un tempo, cosa che sta rendendo molto felice la Scuotto. Dunque, pare non ci sia trucco e non ci sia inganno, Raffaella non è rifatta, e se lo fosse lo direbbe.