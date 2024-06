Come anticipato qualche giorno fa, Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha avuto dei problemi di salute in questo periodo, che l’hanno spinta ad effettuare dei controlli piuttosto importanti. La giovane, però, aveva deciso di condividere solamente una piccola parte della sua esperienza, facendo preoccupare i fan. In queste ore, però, ha deciso di rispondere ad alcune curiosità degli utenti e, a tal riguardo, ha parlato anche della sua salute e dell’operazione alla quale si è sottoposta.

Ecco perché Raffaella Scuotto si è operata e come sta

In queste ore, Raffaella Scuotto si è molto aperta con i suoi fan svelando cosa le sia successo. La giovane, a seguito di alcune visite ginecologiche, ha scoperto di avere delle anomalie all’utero. In particolar modo, i dottori le hanno diagnosticato la presenza di un polipo e anche di una piaghetta all’utero. Dopo aver tentato una cura farmacologica, è stato opportuno ricorrere all’intervento chirurgico per asportare il polipo e bruciare la piaga.

Si è trattato di un intervento comunque invasivo, ma non particolarmente complesso, tuttavia, essendo il primo per la Scuotto, l’ansia provata è stata tanta. Ad ogni modo, la cosa importante è che tutto sia andato per il meglio, tuttavia, Raffaella ci ha tenuto a mandare un messaggio ai suoi follower, ovvero, quello di fare sempre prevenzione, perché lei è stata fortunata, ma poteva andare anche molto peggio. In ogni caso, adesso la ragazza deve osservare un periodo di riposo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Raffaella e le critiche, è felice adesso?

Dopo aver fatto chiarezza sull’intervento e sulle sue condizioni di salute attuali. Raffaella ha affrontato anche un’altra faccenda. La fidanzata di Brando Ephrikian, infatti, si è trovata a fare i conti, sia con l’affetto dei suoi fan, ma anche con alcuni commenti negativi, di persone che si sono permesse di sindacare sulla sua vita e sulla decisione di condividere sui social tutto quello che le succede. Ebbene, a tal proposito, Raffaella ha detto di aver raccontato solo la sua esperienza, in quanto in tanti le hanno fatto domande soprattutto sulle modalità nelle quali si è svolto l0intervento.

A seguire, poi, ha fatto alcune confessioni che esulano dalla salute. Una fan le ha chiesto quale sia il suo sogno nel cassetto, ebbene, la giovane ha detto di aver sempre desiderato, sin da quando era bambina, di avere una casa tutta sua. Alla domanda se sia felice o meno, invece, la Scuotto ha ammesso che, specie nell’ultimo periodo, grazie all’amore di Brando, sta vivendo tanti momenti di felicità.

Confessioni sull’ansia e su Uomini e Donne

Ad un certo punto, poi, ha parlato di Uomini e Donne. In particolare, una persona le ha chiesto se avesse mai sofferto di ansia. Ebbene, Raffaella ha detto di sì ed ha aggiunto che proprio durante UeD ha avuto questi problemi. Dall’esterno potrebbe sembrare una stupidaggine ma, in realtà, quel contesto ti fomenta le ansie e ti fa venir fuori lati di te che, magari, non pensavi neppure di avere. A tal proposito, ha anche aggiunto che, ad un certo punto, aveva toccato il limite al punto da non sapere per quanto altro tempo sarebbe riuscita ad andare avanti.