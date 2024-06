Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 27 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 27 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, probabilmente avete avuto o avrete delle spese aggiuntive da affrontare, non dimenticatevi che dovrete organizzare alcuni eventi per il mese di luglio. Questo mese sarà caratterizzato da grandi cambiamenti. Come ho già detto in precedenza, l’Ariete si alleggerirà di un fardello, forse desidererà rivoluzionare il suo stile di vita e anche i metodi con cui svolge il suo lavoro in un’organizzazione. Questa fase di riconsiderazione è segnata da un periodo di ottimi progressi, quindi è un momento positivo. Il solo consiglio che vorrei darvi è di evitare di alimentare conflitti o di entrare in discussione, cosa che può essere un po’ complicato per l’Ariete, visto che non apprezza seguire regole dettate da altri.

Oroscopo del Toro

Il nativo del segno del Toro dovrebbe risolvere tutti gli aspetti problematici. Nella vita, si attraversano tempeste che richiedono di affrontare periodi di forte pressione. Tuttavia, non sempre queste tempeste si rivelano negative; a tratti, possono risultare utili nell’eliminare cio’ che è superfluo. Adesso il tuo cammino sembra aver ritrovato la sua chiarezza. Se dei problemi o dei blocchi erano presenti, questi non ci sono più. Resta sott’inteso che Agosto sarà un mese pieno di opportunità. Anche nel lento processo di accrescimento della fiducia in amore, si intravedono miglioramenti. Il Toro deve infatti ritrovare la sua stabilità anche nello spettro lavorativo.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, tipicamente si avverte una tempesta di impegni. Questo è un segno che quando resta senza nulla da fare, si plange della noia. Poi, però, riempie le sue giornate con più progetti, di fatto desiderando ancora di più e sperando in un qualche cambiamento. Perciò è essenziale trovare una via di fuga, un compromesso persino con se stessi. Importante è evitare le controversie, tenendo a mente che Venere è in una posizione favorevole per i nuovi amori.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, oggi ci aspetta una giornata ricca di opportunità positivamente influenzata dall’attuale posizione dei pianeti per il vostro segno. Avremo situazioni specialmente favorevoli grazie a Venere; sia per coloro che vogliono stabilizzare una relazione amorosa, sia per chi è alla ricerca di un nuovo amore. Non perdete tempo, le ultime giornate di giugno si riveleranno fondamentali. Parallelamente, sarà un momento propizio per avviare nuovi progetti professionali. Se in amore o in famiglia ci sono questioni da risolvere, il consiglio è di affrontarle oggi piuttosto che rimandare al fine settimana.

Oroscopo del Leone

Il Leone avvia un periodo di rinvigorimento dedicato ai suoi impegni professionali, sebbene non ci sia l’amore. Il mese di luglio sarà un alleato. Tuttavia, il pericolo che occorre evitare è quello di sentirsi eccessivamente dominanti. Sappiamo che il Leone ha difficoltà a piegarsi alle necessità altrui, vogliono essere sempre sotto i riflettori. Capisco che in questo momento potresti avere il desiderio di affermarti, ma cerca di non essere eccessivamente audace. In questo periodo, è importante mostrare anche un lato più fragile. Dopo tutto, la dolcezza e l’affetto si manifestano anche attraverso le proprie vulnerabilità. Quindi, sul fronte amoroso, ti suggerisco di intraprendere nuove strade, se quella che hai percorso finora ti ha portato a incontrare ostacoli, e soprattutto di rimanere aperto ad incontri inattesi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, presenza di una luna avversa che potrebbe portare alcune difficoltà. Il motivo è l’obbligo di affrontare numerosi contrattempi legati alla sfera domestica, ai figli e al nucleo familiare. Allo stesso tempo, se esistono situazioni da affrontare, è evidente la presenza di attriti. Questi, però, mi sembrano più evidenti nella prima metà di giugno, periodo in cui avresti potuto fare ordine in molte questioni che ti creavano disagio. C’è però una luce in fondo al tunnel: le stelle si stanno alzando. Luglio, agosto e settembre saranno mesi favorevoli per la sfera sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, osserviamo un disegno peculiare delineato dalla Luna nel tuo cielo. Si avvertono delle minime frizioni, i quali ti turbano profondamente, soprattutto quando riguardano te o i tuoi cari. Nel mezzo di questi momenti, il consiglio è di mantenere la calma, escludendo situazioni di agitazione e conflitti inutili. Questi episodi rifluiranno gradualmente, e siamo certi che, passata la prima settimana di luglio, la fortuna tornerà a risplendere nel tuo segno.

Oroscopo dello Scorpione

Per il segno dello scorpione, l’influenza positiva di Venere e di Marte sembra promettere un periodo ricco di emozioni intense e di rinnovati sentimenti d’amore. Se sei attualmente con la stessa persona con cui stavi nel mese di maggio, puoi considerarti fortunato e questo rapporto merita di essere valorizzato. Dopo tutto, maggio è stato un mese che ha messo in dubbio molte cose, e tale problematica si fa sentire ancora oggi. Lo avevo previsto come un mese decisivo, un tempo di ‘dentro o fuori’. Perciò, non esitare a rispondere positivamente agli inviti e fai in modo di farti notare in società.

Oroscopo del Sagittario

Per il Sagittario, la luna attuale non sembra sostenerlo come dovrebbe. È noto che il Sagittario parla apertamente ciò che gli passa per la testa, ma in certi momenti è utile mostrarsi più diplomatici. Se all’inizio di giugno hai avuto dei contrasti perché hai espresso alcuni pensieri in maniera decisa, forse ci vorrebbe una pausa. Non sto dicendo di ritrattare quanto hai detto ma di prenderti del tempo per valutare prima di mantenere l’approccio autoritario. Le avventure amorose che rompono la routine possono rivelarsi affascinanti. Le relazioni che hanno subito un distacco nelle ultime settimane hanno possibilità di recupero. Lo stato fisico migliora notevolmente perché, come già indicato, le prime due settimane di giugno sono state abbastanza pesanti dal punto di vista personale.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, vivrai momenti di notevole pressione a causa delle conflittuali posizioni planetarie che caratterizzeranno fine giugno. Questo porterà una sensazione di isolamento e potresti avvertire la sensazione che alcune persone non sono al tuo fianco e che sei costretto/a a prendere decisioni in maniera autonoma. Nonostante ciò, prova a organizzare un’attività di relax per il fine settimana. Importante sapere che già dopo la prima settimana del mese successivo, l’ambito sentimentale mostrerà segnali di miglioramento. Fai attenzione però, se rientri a casa teso/a, c’è la possibilità di creare caos.

Oroscopo dell’Acquario

Per coloro nati sotto il segno dell’acquario, le relazioni significative hanno un grande valore. Tuttavia, in questo momento, potrebbe essere più avvincente sperimentare un legame libero da vincoli. Consiglierei quindi a tutti gli innamorati non impegnati di evitare le promesse di amore eterno. Le connessioni affettive che si basano sulla profonda amicizia sono le più fruttuose. Considerando, poi, che a luglio avremo Venere in opposizione, sarà necessaria un’analisi attenta di alcune relazioniL’orizzonte professionale presenta anche nuove opportunità in diversi settori e aziende, stanno avvenendo dei mutamenti che non vanno assolutamente ignorati.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, la giornata odierna offre un’energia emozionale potente grazie alla luna nel tuo segno. Inoltre, l’influenza di Venere, affabile e seducente, può dare una spinta verso l’esplorazione di piani importanti che prenderanno forma nell’autunno. In tema d’amore, ci può essere un rinnovato dinamismo, un senso di passione e la voglia di rischiare. Questo periodo richiede un coinvolgimento profondo e appassionato. Le relazioni personali hanno l’opportunità di diventare più solide.

