I collegamenti tra i vari programmi di Maria De Filippi continuano ad esserci. Ieri sono stati presentati i tentatori e le tentatrici di Temptation Island e tra di loro è spuntato anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Oltre a lui, però, c’è anche il figlio di una nota ex dama del Trono Over del talk show pomeridiano. Come se non bastasse, poi, è spuntata anche una segnalazione su una tentatrice che, a quanto pare, nasconderebbe un segreto.

Ecco chi è il tentatore di Temptation Island figlio di un’ex dama di UeD

Di gossip su Temptation Island ne stanno trapelando moltissimi e il reality show non ha ancora aperto i battenti. In queste ore, a destare l’attenzione dei telespettatori del programma è stata la notizia secondo cui tra i tentatori ci sia anche il figlio di una nota ex dama di Uomini e Donne. Lei è Anna Tedesco, divenuta famosa per le numerose dinamiche che ha creato in studio, ma anche per il presunto legame amoroso con Giorgio Manetti di cui è stata sempre accusata.

Il ragazzo in questione si chiama Maicol Bei, viene da Gubbio ed ha 28 anni. Come professione svolge quella di operaio nel settore metalmeccanico, inoltre, ha anche la passione per i gatti, i viaggi, la fotografia e lo sport in generale. Anna Tedesco, intanto, sembra entusiasta della nuova esperienza in cui si è cimentato il figlio, sta di fatto che tra le sue Instagram Stories ha condiviso la foto dei tentatori con tanto di cuore annesso.

Segnalazione su una tentatrice: è felicemente fidanzata fuori?

Questo, però, non è l’unico gossip sui tentatori e le tentatrici di Temptation Island. Una volta presentati tutti i protagonisti, che avranno il compito di tentare i fidanzati e le fidanzate, sul web è trapelata una segnalazione su una ragazza, la quale starebbe mentendo. Lei si chiama Marta, ha 33 anni, è di Lucca e di professione gestisce un ristorante

Stando a quanto emerso dalla segnalazione in questione, pare che in realtà la giovane sia felicemente fidanzata al di fuori del programma, per cui avrebbe deciso di parteciparvi solamente per ottenere un po’ di visibilità. Questo, dunque, fa sperare che la giovane si “dia molto da fare” durante la sua esperienza nel programma per emergere e per sollevare delle dinamiche. Staremo a vedere.