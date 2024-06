In queste ore sono stati mostrati sul web tutti i tentatori e le tentatrici di Temptation Island. Ebbene, tra di loro è apparso anche un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Lui ha preso parte all’edizione di quest’anno del talk show di Maria De Filippi e, una volta terminato il trono a cui ha partecipato, ha fatto perdere le tracce di sé, per tornare poi in modo trionfale. Ecco di chi si tratta.

Ecco chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne diventato tentatore di Temptation Island

Le coppie di fidanzati di Temptation Island sono state presentate, e su di loro è stata fatta anche molta ilarità. Adesso, dunque, è la volta di conoscere i tentatori e le tentatrici. Un po’ di giorni fa, lo staff del reality show incentrato sulle tentazioni ha mostrato sull’account Instagram ufficiale del programma il video dei tentatori e le tentatrici incappucciati con i soliti mantelli.

Adesso, invece, sulla pagina “Bettysold” sono stati mostrati anche i volti di coloro i quali avranno il compito di testare la fedeltà dei partecipanti. A generare particolare clamore è il fatto che tra i protagonisti sia apparso anche un’ex volto di Uomini e Donne. Il ragazzo in questione ha preso parte al Trono Classico di Manuela Carriero. Stiamo parlando di Carlo Marini.

Il ragazzo pacato ed educato sarà in grado di creare dinamiche?

I telespettatori del programma di Maria De Filippi si ricorderanno sicuramente di lui, in quanto arrivò al termine del percorso di Manuela insieme a Michele Longobardi. Carlo, rispetto al suo ex rivale, si è sempre mostrato come un ragazzo più pacato e tranquillo. Malgrado questo, però, ha deciso di mettersi in gioco in questa nuova avventura, pertanto, non resta che attendere per vedere in che modo di comporterà e se riuscirà a creare dei rapporti interessanti in grado di mettere a repentaglio la stabilità di qualche coppia.