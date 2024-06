Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 26 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 26 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Un affettuoso saluto, Ariete. Notiamo che, in questi frangenti, sei percepito come leggermente scontroso e irritabile. Questo potrebbe avere un fondo di verità, visto che al momento alcune posizioni astrali non sono a tuo favore. Con sequenza che, se le cose non procedono come ti piacerebbe, tendi a mostrarti insofferente. Tuttavia, si deve riconoscere che hai le tue valide motivazioni, specie se in questo periodo stai cercando qualcosa di nuovo. Se fissi lo sguardo sul settore del lavoro, potresti notare la necessità di apportare alcune modifiche. Questo momento di riflessione, che non possiamo certo definire travaglioso, perdurerà fino al 7-8 di luglio e sarà cruciale anche per comprendere quale direzione sta prendendo il campo affettivo.

Oroscopo del Toro

Toro, ti suggerisco di non bloccarti sulle problematiche legate al passato. Infatti, i mesi di luglio e agosto avranno un peso determinante, in particolare agosto sarà sotto l’influenza di una radiante Venere. È un periodo propizio per nuovi innamoramenti, ma anche per vivere emozioni in grado di far dimenticare le difficoltà emerse in passato. Come si dice, chi si ferma è perduto. Quindi torno a citare questo antico proverbio, ricordando però che i nati sotto il segno del Toro che desiderano avviare nuovi progetti, avranno sicuramente il vento in poppa.

Oroscopo dei Gemelli

Il segno zodiacale dei Gemelli si trova di fronte a una qualche inquietudine nelle relazioni interpersonali, che richiederà un approfondimento. Percetto anche un forte desiderio di vivere momenti di spensieratezza. Le incertezze dei mesi di aprile e maggio hanno fatto emergere dubbi e interrogativi. Per quanto riguarda l’ambito professionale, è fondamentale analizzare ogni novità con rigore, coscienti della presenza di Giove in segno e di Saturno in posizione sfavorevole. Non è escluso che ci possa essere una mancanza di un riferimento chiave o la possibilità di alcuni intoppi.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la giornata è illuminata dalla presenza di numerosi pianeti favorevoli, inclusa la Luna che regala dei momenti interessanti. Lascia fluire le emozioni, non combattere inutilmente contro situazioni inarrestabili. Se qualcuno non ti considera come meritesti, volgi lo sguardo altrove. Questa Venere dà conforto ai cuori solitari e dona un supporto speciale ai romantici nati sotto questo segno. Risolverà vecchi contrasti e convincerà anche quelli indecisi nel campo amoroso. Ricorda di lasciare aperto il campo ai nuovi progetti.

Oroscopo del Leone

Il mese di luglio per i Leoni sarà caratterizzato da intensi slanci passionali e stimolanti incontri nuovi. D’altro canto, Venere sta per fare la sua apparizione nel tuo segno zodiacale. Non dimenticare, tuttavia, che potrebbero stabilirsi nuove armonie durante questo periodo con Ariete e Sagittario, potendo anche portare alla luce opportunità di collaborazione proficue. Maggio potrebbe esserti sembrato un periodo impegnativo, un’esperienza condivisa da molti nati sotto questo segno zodiacale. Ora però, è finalmente tempo di rimettere in moto le cose.

Oroscopo della Vergine

L’astrologia ci dice che il segno Vergine ha finalmente lasciato andare del bagaglio in eccesso, è come aver eseguito un profondo lavoro di pulitura, proprio come un rigenerante rito di primavera tardiva. Considerando gli avvenimenti, i primi quindici giorni di giugno sono stati una miscela di controversie, ma hanno portato anche la possibilità di prendere le distanze dalle situazioni problematiche che agitavano le acque. L’agitazione potrebbe ancora essere presente, in particolare oggi che la posizione della Luna non è favorevole, ma chi ha grandi progetti sul tavolo dovrebbe comunque affrontarli, forse sarà necessario qualche smantellamento prima di iniziare la ricostruzione, ma tutto considerato la Vergine non fa mai un passo indietro quando c’è lavoro da fare. In effetti, se c’è un problema per questo segno, è l’inattività, la Vergine ha sempre bisogno di mantenere la mente attiva ed occupata.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia, sarebbe opportuno non affrontare tutto a testa bassa, considerando che, come abbiamo osservato, fino alla prima settimana di luglio ci saranno delle complicazioni astrali. Il peso del passato è ancora presente, le questioni lavorative sono ancora irrisolte e le faccende giudiziarie richiedono un equilibrio notevole. Anche in amore non c’è una vittoria definitiva, non tutto convince. Non è certo che tutti i Bilancia stiano attraversando una crisi, ma molti devono fare chiarezza su chi stanno davvero amando e se questo è il tipo d’amore che vogliono. Per chi è appena uscito da una separazione, è il momento di prendersi una pausa prima di dire di nuovo di sì o di impegnarsi in un altro rapporto.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione attraversa l’ombra di un periodo di 48 ore turbolento, ma tra oggi e domani, grazie al favorevole allineamento luna, l’energia riprenderà a fluire positivamente. Un consiglio, però: se sono sorti dei dissidi recentemente, lo Scorpione tende a trattenere, a ricordare, ma adesso è il momento di dimenticare e andare avanti. Con molti pianeti in una posizione propizia – Sole, Venere, Mercurio – non mancano le ispirazioni per fare ciò.

Oroscopo del Sagittario

Per quanto riguarda Sagittario, lasciamo nel passato questo periodo critico che ho indicato nei primi 15 giorni di giugno, caratterizzato da qualche disturbo fisico, discordanze e forse anche agitazione causata da troppe parole scambiate. Ora, è il momento di ricercare la stabilità. Vi anticipo che luglio segnerà il ritorno delle emozioni perdute, delle belle sensazioni e di potenziali nuovi amori. Quindi, se siete single e alla ricerca di un incontro speciale, è il momento di mettervi in gioco, specialmente dal 11 luglio in poi. Questo potrebbe essere il momento ideale per prenotare una vacanza!

Oroscopo del Capricorno

Come Paolo Fox, vi dico, Capricorno, che man mano che i giorni e le ore trascorrono, una leggerezza crescente vi invaderà. Le correnti astrali sfavorevoli che ci stanno attraversando possono provocare un declino della vostra forza fisica, ma non vedrete una diminuzione delle vostre performance, le vostre conquiste sono assicurate. I vostri avversari o possibili nemici possono sembrare più ardui da sconfiggere al momento, ma con pazienza e determinazione, un luglio più favorevole vi attenderà. Nel frattempo, in ambito sentimentale, fate attenzione alle parole che esprimete.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, Stai per vivere una svolta significativa nel tuo ruolo e posizione professionale, ci sono nuovi sviluppi all’orizzonte. E mi aspetto che molti di voi faranno scelte cruciali sul futuro di certi progetti o collaborazioni entro la fine dell’estate. Sembra che tu aspiri a un cambiamento drastico, aspiri a un diverso ambiente. Si prevede un miglioramento nel tuo scenario sentimentale. Tuttavia, se c’è qualcuno nella tua vita che ti sta mettendo sotto pressione con la sua gelosia eccessiva, prevedo che a luglio potresti decidere di liberartene.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’astro lunare nel tuo segno ti strattona a riporre fiducia nel tuo sesto senso. Riteniamo benefico seguire i palpiti del cuore e porre fiducia in quella figura chiave che si palesa nella tua vita al momento presente. C’è anche la potenziale conclusione di un affare proficuo in vista, in particolar modo per coloro i cui guadagni dipendono dalle commissioni: si prevede la sigla di un contratto fruttuoso entro fine mese. Proprio così, si prospetta un ritorno di positività nonostante le dissonanze di Giove. Tuttavia, rimani vigile nei confronti di vecchie pendenze o controversie emerse nelle recenti settimane. C’è chi ha avvertito un senso di alienazione, di essere lasciati ai margini, ma troveranno opportunità di rivincita.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.