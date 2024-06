Nel corso di una recente intervista, Raffaello Tonon ha fatto delle confessioni su Pomeriggio 5 e, soprattutto, sulla conduttrice Myrta Merlino. Nel parlare della faccenda, il protagonista non ha potuto fare a meno di fare anche dei riferimenti e confronti con Barbara d’Urso. Ecco che cosa ha rivelato.

Le confessioni di Raffaello Tonon su Myrta Merlino e Barbara d’Urso

Pomeriggio 5 è passato nelle mani di Simona Branchetti per quanto riguarda la variante estiva. Da settembre, però, Myrta Merlino tornerà alla guida del talk show, malgrado le numerose voci circolate in merito ai possibili malumori interni all’azienda. Rispetto a Barbara d’Urso, Myrta è una conduttrice molto più pacata, e per certi versi meno empatica. A svelare qualche retroscena in più sulla presentatrice ci ha pensato Raffaello Tonon.

Quest’ultimo è spesso opinionista del talk show pomeridiano. Lo è adesso che alla guida c’è la Merlino, ma lo era anche prima quando conduceva Barbara d’Urso. Proprio per tale ragione, nel corso di un’intervista rilasciata sul periodico Mio, il conduttore radiofonico ha avuto modo di effettuare anche dei confronti tra le due donne. Tonon ci ha tenuto a precisare di conoscere abbastanza bene entrambe e di trovarsi bene sia con la d’Urso sia con la Melino. Ognuna ha il proprio carattere e il proprio modo di condurre, entrambe le modalità decisamente da elogiare. Raffaello, però, è entrato anche un po’ più nello specifico.

Come si comporta Myrta dietro le quinte e confessione su Pomeriggio 5

Ad un certo punto, infatti, l’opinionista ha raccontato come si comporti Myrta Merlino dietro le quinte di Pomeriggio 5. A tal riguardo, ha ammesso che la donna sia solare e spiritosa proprio come appare dinanzi le telecamere. Di lei adora soprattutto la sua simpatia e il suo modo di scherzare e sdrammatizzare in ogni situazione. Inoltre, Tonon ha anche ammesso di reputare Myrta una donna estremamente intelligente, con una vita internazionale e una personalità forte e decisa, tutte peculiarità che fanno di lei una grande donna e una grande professionista.

Al contempo, però, l’opinionista ha detto di volere molto bene anche a Barbara d’Urso, con cui ha lavorato per tanti anni e con la quale ha instaurato un rapporto anche di amicizia oltre che professionale. Messo alle strette e dovendo scegliere una delle due conduttrici, Tonon ha ammesso di non potersi schierare, in quanto è come chiedere a un figlio se voglia più bene alla mamma o al papà. Tonon, poi, ha concluso ammettendo di avere un sogno nel cassetto, ovvero, condurre un programma come Pomeriggio 5. Il passaggio da opinionista a conduttore non è affatto improbabile in Mediaset, anzi, quindi, non resta che attendere per vedere se il desiderio di Raffaello verrà esaudito.