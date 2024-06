Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 24 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 24 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, sono in vista degli interessanti piani che potrebbe mettere in atto nei giorni a venire, forse persino tra oggi e domani. C’è un elemento che richiede una revisione – l’amore. Non si tratta di una crisi generale, anzi, ci sono individui che stanno già pianificando eventi estivi. Al momento, però, ci si trova ad affrontare sfide diverse. Potresti affrontare degli inconvenienti di lavoro o delle tensioni familiari, che potrebbero obbligarti a distanziarti. Ciò che è importante, però, è mantenere la calma e il sangue freddo, lasciando da parte la fretta di trovare una soluzione immediata.

Oroscopo del Toro

Toro, nel tuo oroscopo di oggi noto una forte esigenza di risolvere alcune pendenze lavorative e finanziarie. E’ noto che il toro, essendo un segno di terra, ha bisogno di avere chiarezza sulla sua situazione economica per poter godere di un sereno stato emotivo. Di fatto, tutte le persone che hanno risposto alle tue aspettative risultano cruciali in questo momento. Dunque, il mio consiglio per te è di rivisitare la tua situazione economica, risolvere i tuoi problemi finanziari come primo passo. Posso percepire delle tensioni con uno Scorpione e delle distrazioni mentali con un Sagittario. Focalizzati e tutto andrà per il meglio, Toro.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa è una fase astrale positiva che favorisce l’esperienza d’amore diretta e porta con sé emozioni uniche. I più tranquilli saranno quelli senza una relazione in corso, perché sotto l’influenza di una Venere seducente l’atmosfera diventerà ancora più affascinante. Dal 11 luglio, avete tutte le chance di entrare in contatto con persone nuove molto interessanti. Oltretutto, queste nuove relazioni rappresentano in un certo senso una liberazione. Vi consiglio di rilassarvi e di riposare il vostro corpo, stressato da tante tensioni.

Oroscopo del Cancro

Cancro, se c’è qualcuno che può esserti d’aiuto, non dubitare di raggiungerlo. Possedere il favore di Venere, Mercurio, Sole e Marte non è un evento insignificante. Chi si sofferma a ripensare al passato, sbaglia. Il cielo attuale offre supporto e opportunità che potrebbero manifestarsi non solo in ambito amoroso, ma anche lavorativo. Per questo motivo, presto potrebbero arrivare delle rassicurazioni. Forse, in passato, non sei stato apprezzato come avresti voluto. Ciononostante, l’essenziale è mantenere la convinzione di aver ragione, ottenendo, prima o poi, un po’ di riconoscimento.

Oroscopo del Leone

Cari Leoni, man mano che il calendario si avvicina a luglio, l’amore diventa sempre più predominante nelle vostre vite, nonostante possiate aver recentemente fatto delle scelte drastiche o preso le distanze da coloro che non apprezzavano il vostro valore. Aspettatevi di mettere mano a un progetto di settembre che potrebbe richiedere un’accurata revisione già da ora, soprattutto se si tratta di una situazione legata al passato che necessita di essere aggiornata. Le costellazioni sembrano favorire i nuovi incontri.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sebbene la fase iniziale di giugno si sia dimostrata onerosa, l’inizio della seconda metà porta un assaggio di ottimismo. Poi, il mese di luglio si preannuncia con un’energia straordinaria e piena di rispetto. Attualmente, le possibilità a tua disposizione sono molteplici. L’unico disagio lo sentono coloro che non sono riusciti a tracciare un confine definitivo, coloro che hanno cercato di mantenere a galla situazioni che sapevano essere irrecuperabili. Questi individui non si sentono completamente a loro agio. Tuttavia, l’affetto è in continuo movimento; quindi, perché no?

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, potrebbe essersi verificato un bisogno di pausa negli ultimi 10 giorni. Alcuni osservano un cambiamento in te, potresti essere più intollerante, sensibile ed irascibile. Va bene così, qualche volta, in quanto ci sono individui che hanno sfruttato la tua generosità. Non sei responsabile di tutto ciò che è successo, nonostante ci siano persone che tentano di farti portare il peso della colpa. Il benefico transito di Giove incoraggia non solo ad avere più comprensione per se stessi, ma anche ad allontanare dalle proprie esistenze gli elementi negativi. Sarebbe peccato se la tendenza alla rinuncia prendesse il controllo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, tra oggi e domani c’è una presenza celeste significativa. Potresti sperimentare qualche tensione. Sai già che i tuoi rapporti con Acquario, Toro e Leone possono essere abbastanza agitati. Forse con l’Acquario ci può essere un pizzico di divertimento, ma con Toro e Leone tendono ad esserci discussioni. Non avere paura di lasciar andare le relazioni che non contribuiscono positivamente alla tua vita. Ricorda, questo è un periodo cruciale anche per valutare la forza del tuo affetto per gli altri. Sei di natura protettiva con le persone che tieni nel cuore, ma stai attento a non sprecare il tuo affetto su chi non lo merita.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ripetutamente ho fatto accenno alle numerose sfide astrali che ti hanno messo a dura prova. Immagino che, se in una relazione uno dei due è stato in difficoltà, sia inevitabile che vi siano stati periodi di tensione. Ma questo Luglio, ti permetterà di andare oltre, meritandoti il diritto alla tranquillità. D’altronde, tu diffondi serenità tra le persone attorno a te. Sei una fonte incessante di positività per gli altri e parlo spesso dell’energia benefica di avere un Sagittario in casa, non solo per il suo spirito ottimista ed esuberante, ma anche per la sua attitudine a perseguire e raggiungere i suoi obiettivi. Non è solo questione di vincere, il Sagittario ha l’abilità di trasmettere a chi lo circonda questa potente forza vitale. Ciò che devi fare ora, tuttavia, è riconquistare quell’energia, poiché a Giugno le pressioni possono averla erosa.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le attuali sfavorevoli posizioni astrali potrebbero lasciarti esausto, a causa non solo delle gravi impegni lavorativi e familiari che devi affrontare, ma anche per un senso di fatica crescente. Rallegrati, tuttavia, poiché questa è una fase transitoria, che, fortunatamente, si risolverà presto, precisamente dopo la prima settimana di luglio. Ci sono infatti indicazioni di un miglioramento sia nel lavoro che negli altri settori. Devi però tenere gli occhi aperti verso possibili comportamenti malevoli o antagonisti da parte di coloro che potrebbero provare invidia o ostilità verso di te.

Oroscopo dell’Acquario

Un periodo movimentato attende l’Acquario in questi giorni. Difficilmente riuscirà a trattenersi dal comunicare tutto ciò che gli passa per la testa, specialmente con l’attuale risonanza elettrica della Luna. Questo impulso interiore potrebbe tradursi in momenti di alta tensione e potenziali conflitti, molto dipenderà dalle persone che lo circondano. Una forte spinta sarà percepibile verso la necessità di cambiamento, la voglia di intraprendere percorsi inediti, abbandonando il passato e di superare nuove sfide. Un avvertimento particolare va rivolto alle coppie più datate: dovranno fare attenzione a non scontentarsi a vicenda.

Oroscopo dei Pesci

I Pesci sono in una fase fortunata, con molte stelle che li supportano. La Luna, Venere e il Sole sono propizi, mentre Marte si dispone in una posizione eccellente. Si tratta di un quadro astrale che non era presente all’inizio di giugno. Sono convinto che molti di voi, nati sotto il segno dei Pesci, converranno con me. Non si tratta di confrontare un anno con l’altro, ma di rilevare una netta ripresa nell’ultimo periodo. Forse, alla fine, avete stabilito quale direzione prendere, nonostante l’affrontare numerosi ostacoli ed essere circondati da dubbi iniziali. Anche in assenza di un punto di riferimento o di una presenza cara, si può proseguire. D’altro canto, Venere annuncia delle opportunità e delle esperienze emozionanti che non dovreste trascurare.

