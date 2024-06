Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 23 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 23 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ci sono momenti in cui è meglio prendersi un attimo di tempo per pensare prima di esprimere i propri pensieri. La tua tendenza all’impulsività può creare complicazioni, magari a causa di un malinteso. Ora, è vero, l’Ariete è un segno zodiacale che si trova spesso in situazioni di conflitto, e talvolta è proprio lui stesso a crearle. Ma ciò che realmente dispiace l’Ariete sono i legami superficiali o ingannevoli quindi, quando qualcosa non funziona, non esita a fare chiarezza, anche se questo può portare scompiglio. E se per caso stai pensando di portare avanti un progetto, sappi che questo period è favorevole.

Oroscopo del Toro

Toro, appare chiaro che recentemente hai attraversato cambiamenti significativi. Non solo a livello astrologico, mi sento di dire, ma presumo anche a livello soggettivo. La tua forza e fermezza sono ammirabili e ti caratterizzano, eppure, sei disposto a essere paziente fino a un certo grado, giusto? Però, c’è un limite. Quando la pazienza è esaurita, non c’è ritorno. Questo potrebbe spiegare perché alcune persone che vorrebbero riallacciare con te un rapporto non ci stanno riuscendo né ci riusciranno. E quel desiderio di cambiamento nel tuo aspetto non è da minimizzare dato che, come Toro, dai grande valore all’estetica. Il Toro è il simbolo dell’eleganza, della moda, del bello. Quindi, spesso quando si vuole trasmettere agli altri un cambiamento interiore, è importante che vi sia un riflesso di questo cambiamento anche esteriormente. Insomma, noto queste affascinanti trasformazioni…

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vi attende un periodo stellare di rilievo. L’arrivo di luglio vede Venere alleata e Giove nel vostro segno, tuttavia Saturno sembra indicare qualche rallentamento. Sembrerà come se le brillanti idee che avete in mente necessitano più tempo del previsto per concretizzarsi. Ricordatevi di non incolpare ingiustamente gli altri e soprattutto, cercate di rimanere calmi. In questa fase potrebbe addirittura succedere di programmare una vacanza e poi doverla annullare all’ultimo minuto a causa di un sovraccarico di lavoro. Pare che la vostra esistenza sia traboccante di impegni, magari fino a raggiungere un livello eccessivo. Anche il nucleo familiare richiede una certa quantità di attenzione.

Oroscopo del Cancro

Ti accorgerai, cari amici del Cancro, di un piccolo attrito, e questo è causato dalla luna leggermente in disaccordo. Ricorda però, che l’influenza della luna non genera necessariamente complicazioni gravi o ostacoli insormontabili; può semplicemente portare un po’ di irritazione, cosa che, per un nativo del Cancro, non è poi così strana, dato che la luna è il pianeta guida del tuo segno. Non lasciarti affliggere se noti l’assenza di alcune persone, o se ritieni di non essere stato apprezzato abbastanza nel tuo ambiente lavorativo. Voglio comunque tranquillizzarti, perché alla fine avrai la meglio; il tuo oroscopo infatti, mostra un cielo molto propizio.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone dovrebbe tenere a mente che luglio potrebbe presentarsi come un periodo favorevole per le questioni affettive. Di conseguenza, sarebbe consigliabile prestare attenzione alla propria forma fisica, rafforzandola. Dopo tutto, il Leone possiede un fascino innato ma esibirlo al meglio potrebbe essere una strategia vincente. Se sei un Leone che gestisce una propria attività, il 2 luglio potrebbe offrirti l’opportunità di risolvere alcune questioni che stanno generando conflitti, e di eliminare le situazioni superflue.

Oroscopo della Vergine

Vergine, il tuo naturale talento nel trovare soluzioni spunta quando i problemi ti si parano davanti o durante l’attuazione di un progetto. Ti informi e rifletti profondamente per stabilire le manovre da adoperare per arrivare alla risposta esatta. È vero, alcuni rapporti sono stati interrotti e anche mi è balenata l’idea che alcuni Vergine avessero deciso di ritirarsi per dimostrare il proprio valore a coloro che per troppo tempo hanno abusato della tua disponibilità, senza considerare che non è inesauribile. Tuttavia, a partire dal 17, gli eventi sembrano volgere a tuo favore.

Oroscopo della Bilancia

Alla Bilancia è riservato un periodo insolito, che richiama alla memoria le energie del mese di aprile. E’ possibile rivedere alcuni ostacoli legati alla sfera sentimentale, al mondo lavorativo e ai rapporti intergenerazionali. Tutto ciò è temporaneo, poiché influenzato dai pianeti in movimento rapido, pertanto si dissolveranno presto questi momenti di instabilità. Tuttavia, la tua energia fisica richiede un’attenzione particolare, così come la gestione economica. Perciò suggerisco prudenza nelle spese, evitando eccessi inutili in questo periodo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, con un bel numero di stelle a supporto del tuo cammino, è essenziale dispensare affetto a chi ti circonda. Mentre Maggio ha portato molti dubbi nelle vostre relazioni, Giugno sembra un mese offrire risposte e rassicurazioni graduali. L’impulso di riconnettersi a qualcuno o di cercare l’amore cresce costantemente. E ricordate, l’amore non si manifesta solo in una relazione romantica. Nuovi legami peculiari possono nascere sia nel mondo degli amici che in seno alla famiglia. Quindi, tutto ciò che porta tranquillità o fa sussultare il tuo cuore dovrebbe essere la tua priorità.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, mi sembra che tu stia ritrovando la tua energia dopo un difficile inizio di giugno. Mi auguro che non ci siano stati problemi d’amore, specialmente causati da circostanze indipendenti dalla tua volontà. Capisco che, anche se si ama molto una persona, può essere complicato dare il massimo se non ci si sente bene fisicamente o mentalmente. Per il giorno odierno, prevedo un periodo di riflessione totale, potrebbe riguardare anche alcuni progetti che potrebbero subire un ritardo rispetto al tuo cronoprogramma.

Oroscopo del Capricorno

Al Capricorno vorrei ricordare che ha la forza e la determinazione di fronteggiare qualunque situazione ostile, grazie alla posizione di alcuni pianeti in transito. La battaglia è un’attrattiva per il Capricorno, e le sfide si possono sempre vincere. Tuttavia, c’è un’alta tensione che lo circonda, che può rendere difficile la gestione delle emozioni. Di solito, il Capricorno riesce a raffreddare con uno sguardo, ma se qualche persona non coglie il messaggio, potrebbe essere necessario dedicare qualche parola in più. Inoltre, ci sono ricordi del passato che potrebbero creare dei dubbi.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquario si trovano a fronteggiare incongruenze di minore entità; se esiste una relazione amorosa che risulta essere insoddisfacente, essa potrebbe subire turbolenze nel mese di luglio. Questo periodo si mostra unico, in particolare per coloro che hanno recentemente attraversato una controversia amorosa avvenuta a maggio, o anche dovuta a qualche divergenza. Questo inconveniente può derivare dal confrontarsi con un individuo che possiede visioni di vita diverse, che non risulta essere del tutto compatibile. Se in passato si sono sperimentate tali difficoltà, potrebbe risultare arduo mantenere il silenzio. Un monito è necessario in merito alla gelosia o all’aspirazione al possesso esclusivo.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci è ricolmo di energia e tempra! Effettivamente, le stelle, con il Sole e Venere in un aspetto favorevole, indicano che potrebbe essere il momento opportuno per mostrare il proprio impegno e darci tutto. Rispetto all’inizio del mese, la tua forza è aumentata, quindi, sia per questioni lavorative che per decisioni che incidono sulla quotidianità, è importante non esitare. Sappiamo bene che i Pesci sono noti per le loro forti intuizioni, che possono manifestarsi in ogni momento della giornata. Occasionalmente, possono anche essere ispirati da un sogno premonitore. Quindi, tieni bene aperti i tuoi sensi, in quanto non è da escludere che, oltre a una conferma, potrebbe arrivare anche un consiglio speciale.

