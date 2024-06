Tra pochissimo apriranno i battenti di Temptation Island, mentre le riprese sono già cominciate da un po’ di tempo, sta di fatto che sono trapelate delle anticipazioni/indiscrezioni. Ebbene, proprio in un momento professionalmente così impegnativo, Filippo Bisciglia, conduttore indiscusso del reality show, ha subito un grave lutto. Ecco cosa è successo.

Il lutto di Filippo Bisciglia: l’annuncio toccante

Filippo Bisciglia ha subito un lutto. In queste ore, sulla pagina Instagram ufficiale di Temptation Island è apparso un video in cui vengono esortati i telespettatori a non dimenticare l’appuntamento con il programma previsto per il prossimo giovedì 27 giugno. Solitamente, anche il conduttore condivide contenuti di questo genere per i suoi fan ma, in questi giorni, il suo account è stato silente, e da poco si è scoperto il motivo.

Mediante delle IG Stories, infatti, Filippo ha annunciato di aver perso sua nonna, a cui era legatissimo. Il conduttore ha svelato di essere cresciuto insieme a lei, pertanto, salutarla per l’ultima volta è stata una cosa assolutamente devastante che solamente chi ha avuto un legame così profondo con un nonno può capire.

Che accadrà a Temptation Island: Filippo si è assentato?

A seguire, poi, Bisciglia ha condiviso alcune foto che lo ritraggono in compagnia della donna risalenti ad un bel po’ di anni fa, sta di fatto che lui era un ragazzino. Proprio pochi mesi fa Filippo aveva festeggiato i 100 anni della donna. Dopo il triste annuncio, in tanti si staranno domandando cosa accadrà a Temptation Island, sarà tutto regolare, oppure Filippo si sarà assentato per prendere parte ai funerali della donna e darle l’ultimo saluto?

Considerando che il reality show aprirà i battenti tra pochi giorni, è altamente probabile che le registrazioni siano già volte al termine e che, di conseguenza, Filippo fosse già tornato dalla Sardegna quando si è verificato il lutto. Al momento, però, non vi è certezza di questo. Ad ogni modo, anche nel caso in cui non fosse così, essendo un programma registrato, il pubblico da casa non dovrebbe assistere ad alcun tipo di variazione per quanto riguarda le puntate. I giochi, dunque, sono compiuti, adesso non resta che attendere per vedere che cosa accadrà.