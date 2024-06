Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 21 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 21 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ribadisco, in questi giorni sei potente, sei un torrente in piena. Osservando l’astrologia di luglio, noto un Venere benevolo e un Marte che progressivamente diventa più dinamico. Perciò, se ti invito a mostrar pazienza per un periodo, non creo di essere in errore, anzi, più pazienza mostrerai adesso e più beneficio avrai a luglio. È probabile che a luglio senti l’esigenza di reconsiderare alcuni piani, progetti rivoluzionari, cosa che hai sempre fatto considerando la tua predisposizione all’innovazione e alla sperimentazione. Questa sperimentazione potrebbe riguardare anche l’amore. Luglio e agosto, infatti, si annunciano mesi significativi per le coppie in cerca di definizione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, ti aspettano giornate di qualche tensione, sembra quasi si sia manifestata una nuova versione di te. Confrontando con lo stato d’animo che avevi un anno fa, potresti sentire di aver perso dei punti di riferimento. È vero, magari non hai superato tutte le prove che la vita ha messo sul tuo cammino, ma il prolungato passaggio di Giove nel tuo segno ti ha consentito di comprendere profondamente il vero significato dell’esistenza. Hai anche identificato quelle persone che era più opportuno distanziare. Il tuo fine settimana sarà caratterizzato da una grande carica e reattività.

Oroscopo dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero dover far fronte ad un’agenda molto carica nel mese di Luglio, periodo in cui Venere sarà estremamente influente. Consiglierei di non cedere ai nervi, che ultimamente sembrano venir fuori più del solito a causa del surplus di attività quotidiane. Chiaramente, questo sarebbe il momento ideale per prendersi una vacanza e allontanarsi da ogni tipo di preoccupazione, ma quanti Gemelli riescono a liberare realmente la mente da tutti i problemi? Prenditi del tempo, anche solo un fine settimana, questo rilasserà non solo te, ma anche la tua vita sentimentale.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, stiamo entrando in un periodo molto influente, determinante sia per coloro che sperano in una riconoscenza, sia per coloro che desiderano mettersi in gioco in ambito sentimentale. Verso la seconda metà del mese di giugno, puoi aspettarti che i favori celesti pendano verso il tuo segno. Entro la fine del mese, attorno al 30, dovresti ricevere una generosa ricompensa. Ricorda, agire con spontaneità può essere la mossa vincente per svelare i sentimenti. Quindi, se c’è una persona che ha catturato il tuo interesse, prova ad aprirti a lei, dandole il giusto spazio, proprio in questo momento.

Oroscopo del Leone

Il Leone riceverà l’energia positiva di Venere, il pianeta dell’amore e della bellezza, che entrerà nel tuo segno nel mese di luglio. Il tuo desiderio di emergere e valorizzare le tue qualità sarà sempre più forte e niente e nessuno potrà ostacolare la tua ascesa. C’è la possibilità che tu riesca a recuperare un’idea o un progetto che avevi lasciato in sospeso in passato e a farlo ripartire con successo. Una menzione speciale va all’amore: il tuo fascino sarà irresistibile e chi desidera fare una nuova conoscenza sarà certamente soddisfatto.

Oroscopo della Vergine

Vergine, come ho già illustrato in precedenza, ha dovuto affrontare un inizio di giugno pieno di difficoltà, tuttavia la seconda metà si mostra più positiva. Dovrete mettere da parte quei dialoghi interrotti, pensando che molti di voi, nati sotto questo segno, abbiano preso le distanze da certe persone o situazioni per far risaltare le vostre abilità. Non avete compreso a pieno il mio valore? Bene, allora prendiamoci una pausa di riflessione, così potrete comprendere quanto mi mancate nella vostra quotidianità. Respingerete l’impulso di essere critici in mattinata, tuttavia stiamo per affacciarmi ad un weekend carico d’importanza, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto amoroso.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, devo dirti che la seconda metà di giugno non mi sembra promettente. Può darsi che ti ritrovi un po’ contrariato a causa di alcuni individui che in qualche modo non si mostrano per quello che sono realmente. Le loro disponibilità verso di te potrebbe apparire fasulla e io ti metto in guardia da critiche potenzialmente dannose. Evita di fare erronee valutazioni e quindi, fino al 30, il mio consiglio è di limitarti ad osservare, senza prendere iniziative d’impulso.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, sia Venere che Mercurio stanno lavorando a tuo favore, rendendo il tuo panorama astrale notevole. È il momento ideale per affermare la tua posizione in ambito professionale e per pianificare un Autunno pieno di eventi significativi. Io vedo chi ha sofferto o coloro che stanno ricercando l’amore: avete l’opportunità di trovare ciò che cercate. Incontri notevoli sono già in programma per il prossimo futuro. Il tuo cielo indica una poderosa capacità di agire, che non va sprecata. Sappiamo bene quanto possa essere auto-critico lo Scorpione, ciò può essere positivo fintanto che risulti costruttivo. Se tuttavia porta con sé ansia o avvilimento, è necessario fare attenzione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è fondamentale superare la monotonia, vista la presenza di numerosi pianeti in opposizione durante la prima metà del mese e alla fatica accumulata e ai problemi di salute che sei riuscito a superare. Ricorda però, sei simile alla fenice mitologica che rinasce dalle sue stesse ceneri. Devi solo avvolgerti di individui positivi e leali. Sarà di sicuro un viaggio di successo. Oggi e domani, prenditi del tempo per riflettere, il quale sarà di grande aiuto per determinare i tuoi prossimi passi nelle settimane a venire. Se hai avuto problemi o difficoltà nel rilassarti, non combattere contro giganti immaginari, rivolgi piuttosto il tuo pensiero a un luglio pieno di positività.

Oroscopo del Capricorno

Per i nativi del segno del Capricorno, è possibile che si stiano avvertendo dei giorni di calo energetico, ma questo non equivale necessariamente a problemi nei vostri affari. Nel mio libro, ricordo di aver predetto che molti Capricorno avrebbero prevalso in un confronto all’inizio di giugno e così è stato. Tuttavia, la stanchezza si sta facendo sentire, anche per i più ardui e infaticabili del segno. La tensione è palpabile e durante questo periodo potrebbe essere benefico sfruttare un po’ di inattività, che sia richiesta dalle circostanze o sia una scelta personale. È possibile che un progetto lavorativo stia aspettando di ripartire alla fine del mese, ma questo potrebbe essere un buon momento per rilassarsi e stare lontano dai guai. Questo periodo di opposizione richiede pazienza, anche nell’ambito affettivo. Anche i Capricorno single non dovrebbero precipitarsi in cerca di un partner.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, davvero, hai un fine settimana intrigante in vista: è un periodo per rigenerarti a livello emotivo. Non esitare a fare le tue mosse, ad esplorare nuovi cammini; le stelle promettono un rinnovamento per un sentimento di notevole importanza. Sarà il momento di mettere alla prova una figura cara con la tua bontà, ma ricorda, se un rapporto non va più avanti, se c’è qualcuno che non ti concede la libertà necessaria, non aver paura di fare una scelta, di porre un limite. E visto che luglio sarà il mese, come mi piace definirlo, della tua trasformazione radicale, sii cauto a non divulgare troppo. Troverai risultati più favorevoli, poiché la tua professione richiede l’approvazione altrui.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ti attende un periodo di crescita arricchito da bellissime emozioni, ideale per chi ha voglia di aprirsi nuovamente al mondo, a quella energia positiva che ha risentito nei primi giorni del mese. Ora è il momento di capire: c’era qualcuno che ti ostacolava o erano semplicemente le tue personali indecisioni? Ad ogni modo, sta per arrivare una conferma, una sorta di riconoscimento, che premia chi attendeva delle novità lavorative. Credo che, al massimo entro il 30, riceverai notizie. Anche quei problemi legali che pendevano sulla tua testa stanno giungendo alla loro conclusione. Ricorda in particolare mercoledì e giovedì della prossima settimana, giornate rilevanti per questo aspetto. L’amore ti sta chiamando, ora la palla è nel tuo campo. Non cercare relazioni impossibili, benché le stelle ti siano favorevoli. Se c’è una figura che rappresenta un punto di riferimento per te, allora cerca di ricostruire il contatto. E’ il momento perfetto per esprimere sinceramente i tuoi sentimenti.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.