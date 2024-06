In queste ore sta facendo il giro del web un video nel quale si vede l’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti scendere da un elicottero per entrare in un noto locale. L’evento si è verificato qualche giorno fa, solo che la notizia ha iniziato a circolare solamente adesso. Ecco cosa è successo.

La discesa in elicottero di Gianni Sperti

Gianni Sperti si è reso protagonista di un episodio alquanto particolare che si è verificato in questi giorni. Come spesso capita, i protagonisti di UeD, ma non solo, vengono invitati in alcuni locali come ospiti per partecipare a delle serate. Ebbene, questo è capitato di recente anche a Gianni Sperti.

L’opinionista, però, ha deciso di dare luogo ad un ingresso alquanto trionfale e degno di nota. Nello specifico, infatti, si è presentato nella struttura a bordo di un elicottero. Il video in questione è divenuto virale in men che non si dica, e tantissimi sono stati i commenti degli utenti del web.

La reazione del web contro l’opinionista di UeD

Tante persone hanno commentato il video in cui si vede Gianni Sperti scendere da un elicottero per entrare in una discoteca. Ebbene, in tanti lo hanno criticato fortemente reputando il suo gesto un mero esibizionismo assolutamente inutile e fuori luogo.

Altri, invece, lo hanno accusato di essersi montato la testa, mentre solo una bassa percentuale di persone hanno accolto di buon grado la sua decisione. Per il momento, l’opinionista ha preferito non intervenire sulla faccenda non commentando la questione. Non resta che attendere per vedere se lo farà.