A partire da ieri è andata in onda la versione estiva di Pomeriggio 5 che prende il nome di Pomeriggio 5 News. Alla guida del format ha esordito Simona Branchetti, che solitamente in questo periodo sostituisce Federica Panicucci e Francesco Vecchi con Morning News. A tal proposito, la conduttrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di questa nuova avventura, svelando anche quali sono le cose che cambierebbe del format.

Ecco cosa ha detto Simona Branchetti su Pomeriggio 5 News: come sarà e cosa cambierebbe

Simona Branchetti ha debuttato come conduttrice di Pomeriggio 5 News ieri, lunedì 17 giugno. La donna ha condiviso anche delle immagini sul suo profilo Instagram alcune foto per immortalare questa nuova avventura. A tal proposito, si è mostrata con i suoi ospiti e le sue amiche che la supportano sempre. Nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, in edicola a partire da oggi, la conduttrice ha parlato di questa nuova avventura.

La presentatrice ha esordito, innanzitutto, dicendo di essere molto felice di cimentarsi in questa avventura in quanto ama le sfide. La versione estiva del format andrà in onda per tutto il periodo di sospensione di Pomeriggio 5 e le puntate si concentreranno essenzialmente sulla cronaca, elemento imprescindibile in un programma come questo. Al contempo, però, ci sarà spazio anche per qualche notizia più leggera e positiva. A tal proposito, poi, Simona ha anche aggiunto che, se dipendesse da lei, dedicherebbe molta più attenzione alle persone comuni, come gli artigiani, gli artisti, le donne con una forza grandiosa. Chissà se il suo desiderio verrà assecondato dai vertici del programma.

I dietro le quinte del talk show e altre confessioni

La Branchetti, poi, ha svelato di essere anche molto felice di poter registrare il programma da Roma, che è la città in cui vive. Ad ogni modo, anche se si fosse dovuta spostare a Milano non avrebbe avuto problemi, in quanto si prodiga sempre per l’azienda. Inoltre, ha anche aggiunto di non essere affatto spaventata all’idea di lavorare per tutta l’estate. Per fortuna, infatti, ad aprile ha fatto una splendida vacanza in Argentina, mentre prima è stata in Oman, pertanto, si sente riposata e pronta per cimentarsi in questa nuova avventura e affrontarla al meglio.

La protagonista, poi, ha spiegato un po’ il dietro le quinte di Pomeriggio 5 News. A tal proposito, ha detto che è solita alzarsi presto al mattino, leggere la rassegna stampa e poi fare un po’ di sport. Successivamente, poi, si reca in azienda per fare delle riunioni con il resto dello staff e confrontarsi sui temi da trattare. Ebbene, in un batter d’occhio si fanno le 17:00 e parte la diretta. Dopo, poi, ama concedersi qualche momento in totale solitudine, poi torna a casa, mangia e, se può, esce di nuovo perché ama stare in giro, ma senza fare tardi. Insomma, a quanto pare, la Branchetti è assolutamente pronta a cimentarsi in questa nuova avventura, mentre da settembre dovrà cedere nuovamente il posto a Myrta Merlino, confermata anche il prossimo anno.