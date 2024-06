Continuano i cambi di programma a Pomeriggio 5. Un po’ di tempo fa era trapelata la notizia secondo cui sembrava che Myrta Merlino avrebbe lasciato in anticipo la conduzione di questa stagione, facendosi sostituire da Giuseppe Brindisi. Dato che i cambiamenti sono all’ordine del giorno, però, questo non è più avvenuto, sta di fatto che donna continuerà ad essere la mattatrice del talk show pomeridiano fino alla chiusura di stagione, prevista per il 14 giugno. Dopo tale data, però, la conduttrice sarà sostituita.

Ecco chi sostituirà Myrta Merlino a Pomeriggio 5 in estate

Myrta Merlino si accinge a lasciare la conduzione di Pomeriggio 5, molto probabilmente per sempre. Il prossimo venerdì 14 giugno chiuderanno i battenti dell’edizione di quest’anno del programma, che è stata caratterizzata da ascolti piuttosto altalenanti, così come altalenante è stata anche la conduttrice, che si è assentata in diverse occasioni.

Ad ogni modo, da lunedì 17 giugno andrà in onda la versione estiva del programma, intitolata Pomeriggio Cinque Estate. Alla guida del format ci sarà Simona Branchetti. Quest’ultima è stata il volto di Morning News, programma mattutino che sostituisce Mattino 5 News nel periodo estivo. Ebbene, quest’anno le carte sono state mescolate.

Buonamici sempre più vicina alla conduzione, chi condurrà Mattino 5 News Estate

La scelta potrebbe rivelarsi particolarmente azzeccata, dato che Simona Branchetti è già stata diversi anni fa alla guida del talk show pomeridiano, riuscendo a guadagnarsi ottimi risultati in termini di ascolti. In merito alla prossima stagione di Pomeriggio 5, in onda da settembre, sembrano smentite le voci di un possibile ritorno di Myrta Merlino, che dovrebbe emigrare su Rete4, e continua a tenere banco l’ipotesi Cesara Buonamici.

Intanto, se Simona Branchetti sarà alla guida del programma pomeridiano, chi ci sarà in onda al mattino? Stando a quanto riportato da Tv Blog, Mediaset ha deciso di affidare la guida di Mattino 5 News Estate a Dario Maltese, attuale opinionista dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi.