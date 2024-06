Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 19 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 19 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, potresti incontrare un piccolo imprevisto, e potrebbe anche essere dovuto al tuo desiderio di ottenere di più. Un ariete stanco della monotonia può diventare inquietante, in un senso positivo, chiaramente, ed è deciso a trasformare tutto. Così, durante la giornata, noteremo un ariete agitato, pronto a ribaltare ogni aspetto del suo lavoro o delle sue attività quotidiane, e attenzione a chi gli si oppone. Questo è un periodo singolare per te, perché come ho precisato, ci sono delle energie astrali in fermento che si calmeranno dal mese di luglio. Sei perfettamente consapevole che il segreto del tuo successo risiede anche nei vantaggi che potrebbero manifestarsi nelle prossime settimane.

Oroscopo del Toro

Caro Thor, un amore fresco e baldo potrebbe picchiare alla tua porta e, anche se è naturale essere cauti specialmente in seguito ad un recente cuore spezzato, un declino non è la scelta migliore. Voglio ricordarti che luglio sarà un mese di test per le relazioni e dal giorno 11, Venere passerà sotto un transito particolare. Teniamo conto che la luna di stamane sta fronteggiando il Toro, quindi ci potrebbero essere alcuni bilanci da fare, principalmente nel campo lavorativo. Forse le aspettative non saranno appagate al massimo, ma sappi che Giove ha lasciato il tuo segno portando con sé una luce che ha raggiunto i recessi ombrosi della tua esistenza. Hai eliminato tutto ciò che non funzionava più correttamente nella tua vita. Certo, ricostruire è un compito arduo ma puoi avanzare con una luce radiosa. È fondamentale che tu eviti tutte quelle persone e situazioni che in passato hanno seminato discordia e problemi nella tua vita.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete ricchi di forza e coraggio, e Giove, da poco entrato nel vostro segno, accende l’intuizione in voi. Alcuni astrologi stanno giustamente in vostra vicinanza, tra cui Acquario e Bilancia, con i quali potete condividere un pizzico di sana follia. Tuttavia, potrebbero sorgere degli attriti con il segno del Leone. Avrete una magnifica opportunità di dimostrare il vostro valore, quindi non lasciatevi scoraggiare se alcune cose tardano un po’ più del previsto. Aspettate la risposta…

Oroscopo del Cancro

Cancro, in questo momento stai navigando in un cosmos decisamente influente con una concentrazione notevole di pianeti nel tuo segno, tra cui Venere e Mercurio, oltre naturalmente al Sole. Cesare l’opportunità di riflettere su tutta la tua vita, esaminando ciò che hai raggiunto finora e cercando modi per migliorarti. E’ essenziale anche focalizzarsi sulle persone che ti stanno più a cuore, perché Venere nel tuo segno suggerisce l’importanza di sentimenti reciprocamente sinceri. Non è escluso che dopo un periodo di separazione tu possa scovare una nuova scintilla amorosa. Non mancheranno conferme e risultati positivi sul fronte lavorativo.

Oroscopo del Leone

Leone, sei un competitor nato, con un desiderio di trionfare in ogni contesto. Tuttavia, sappiamo che non sempre si può vincere. Ma se recentemente hai dovuto affrontare qualche piccolo contrattempo, sappi che la tua occasione di riscatto arriverà presto. Recentemente, l’astrologia è stata molto favorevole ai nati sotto il segno del Leone, molti dei quali hanno ottenuto successi sorprendenti. Questo ci indica che avrai l’opportunità di realizzare qualcosa di grande, specialmente da autunno in avanti. Quindi è il momento di iniziare a pensare a quello progetto che da tempo hai in mente, ma che per ora è solo in fase embrionale.

Oroscopo della Vergine

La Vergine, ormai con un quadro mentale ben delineato rispetto al futuro, ha superato il caos astrale delle prime due settimane di giugno. Sono convinto che a questo punto tu abbia già in mente grandi progetti per luglio. I pianeti che inizialmente sembravano contrari ora si sono riportati a un’energia positiva. Pertanto, anche se hai dovuto risolvere certe situazioni, ora ti senti sicuramente più in serenità. E non dimentichiamoci, la Vergine, sebbene sia caratterizzata da un senso di saggezza, rigore e razionalità, è sotto l’influenza di Mercurio, quindi vuoi mettere qualche volta è inevitabile lanciare qualche frecciatina. Come si suol dire, a chi non ha valutato la tua importanza, hai saputo dare una lezione, lasciandolo a cuocere nel suo brodo. Ed ecco che la tua piccola rivalsa è servita.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, è arduo immaginare che le relazioni che hanno preso una pausa negli ultimi tempi possano essere rinnovate. Avevo già segnalato in precedenza che la seconda metà di giugno avrebbe presentato qualche sfida sul fronte lavorativo e sull’umore. Il segno della Bilancia apprezza la bellezza, desidera circondarsi di elementi gradevoli e aspira a mantenere un equilibrio. Tuttavia come è possibile perseguire tutti questi obiettivi senza affrontare occasionalmente dei dubbi? Dopotutto, siamo consapevoli che viviamo in una situazione di caos e trovare rapporti pacifici è un compito impegnativo. Pertanto, è attualmente in atto una completa rielaborazione della tua esistenza, che potrebbe interessare anche la sfera amorosa. Ti consiglio di prenderti dei momenti per riflettere e fare attenzione a non esagerare con le sollecitazioni al tuo corpo.

Oroscopo dello Scorpione

In questi tempi l’Astro dello Scorpione può mettere a tacere molte incertezze. Da un periodo di introspezione che ho notato essere nel mese di Maggio, entro la seconda metà di Giugno, sarà possibile raggiungere un compromesso che sembra promettente. Ancor più intrigante è il fatto che Venere si sgancia in un bellissimo angolo, rinvigorendo lo Scorpione. Penso soprattutto ai più giovani, nella fascia dei 20-30 anni, che in questo momento sono alla ricerca di una connessione significativa. Dopo aver superato tante resistenze e tanti pregiudizi, è possibile incrociare il cammino della persona giusta. Basterà solo ampliare un po’ il proprio cerchio sociale.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, è tempo di rigenerare le energie perché le gravi tensioni planetarie che hanno provocato disarmonia fino al 17 di questo mese sono state ora parzialmente mitigate su un piano astrale, tuttavia, il loro impatto psicologico perdura. Chi ha avuto un periodo difficile dovrebbe ora focalizzarsi sulla rigenerazione e, nonostante la persistenza di alcuni dubbi, è importante ricordare che possibili scontri con il contesto e le persone vicine sono stati la norma. Si suggerisce di ristabilire il legame affettivo, in particolar modo se alcune incertezze sono sorte intorno ai giorni 6 e 14, che potrebbero non essere legate necessariamente all’anima gemella, ma a circostanze che sono occorse inattese. Un’attenzione particolare va rivolta al benessere fisico, non dimenticate di prenderne cura!

Oroscopo del Capricorno

La similitudine tra la vita e una partita a scacchi è un pensiero costante per il Capricorno. Comprensibilmente, nel gioco degli scacchi, la presenza paziente e il gestire con cura il tempo rappresentano elementi cruciale, evitando movimenti imprudenti. Rappresentazione precisa e attenta di questo segno zodiacale, che predilige cautela. Tuttavia, sembra che la pazienza stia raggiungendo il suo limite. Gli attuali pianeti in opposizione potrebbero indurre anche il Capricorno più indulgente ad essere meno tollerante. Quindi, sarebbe consigliabile evitare l’irritazione, non importa quanto altri possano cercare di irritarti. Certo, sarebbe sconsigliato essere tu l’incendiario delle dispute. Mantenere la tranquillità e la freddezza è la chiave.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, considerate che Giove non è più in opposizione da un po’, e c’è un grande desiderio di intraprendere nuovi viaggi, di esplorare nuovi orizzonti e fare nuove amicizie. Gli Acquariani che sono accoppiati con un partner positivo e curioso sono davvero fortunati. Per contro, quelli che hanno come compagno qualcuno di un po’ malmostoso potrebbero trovarsi a lamentarsi. È fondamentale affrontare e superare ogni problema, ponendo in atto nuove attività entro la fine di giugno, ricordatevene.

Oroscopo dei Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci, è in arrivo un periodo molto significativo; è evidente che la prima metà di giugno è stata piuttosto turbolenta, ma ora sembra che le acque si stiano placando. Suggerisco che coloro che esercitano una professione autonoma organizzino un meeting per rinnovare un accordo. Si prospettano momenti favorevoli per viaggi e spostamenti. Inoltre, si apre un periodo fecondo per chi opera nel campo della creatività. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, le cose si faranno più limpide e sarai chiamato a prendere una decisione: proseguire o fare un passo indietro? È interessante notare che i single, che si concederanno una pausa tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, potrebbero vivere qualche avventura inaspettata. Infine, il weekend si prospetta in sintonia con i tuoi desideri. Buone intuizioni a te.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.