Uomini e Donne sta per chiudere i battenti, ma i protagonisti che hanno fatto parte di questa edizione continuano a far parlare di sé. Tra di loro troviamo Mario Cusitore che, nel bene o nel male, riesce sempre ad attirare l’attenzione. In questi giorni, è stato avvistato in compagnia di Roberta Di Padua, cosa che ha fatto storcere il naso a molti, mentre adesso ha compiuto un gesto verso un’altra dama del Trono Over. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Il gesto di Mario Cusitore verso una dama di Uomini e Donne

Mario Cusitore non riesce proprio a non attirare su di sé i riflettori. Anche involontariamente, in certi casi, si pone al centro di situazioni che generano sempre un certo sgomento. In queste ore, infatti, alcuni utenti particolarmente attenti si sono resi conto di certe mosse social compiute dal ragazzo che stanno generando alcuni sospetti.

Da quando il capitolo Ida Platano sembra essersi concluso, e l’incognita è d’obbligo considerando i possibili colpi di scena che potrebbero sempre verificarsi, Mario è tornato alla sua vita normalmente ed è tornato anche a condividere sui social quello che fa. Inoltre, è tornato ad essere anche molto attivo sul suo profilo Instagram dal punto di vista dei “follower”. Diversi utenti, infatti, hanno notato che il ragazzo abbia subito iniziato a seguire Cristina Tenuta, attualmente dama di Uomini e Donne.

La reazione di Cristina Tenuta e i dubbi del web

Ma come avrà reagito Cristina? Ebbene, stando a quanto emerso dal suo profilo Instagram, anche la donna ha deciso di ricambiare il favore seguendo il ragazzo. Al momento, però, tra di loro non sembrano esserci state delle interazioni social, almeno in pubblico, poi chissà se in privato non si sono mandati dei messaggi.

Ad ogni modo, il gesto di Mario ha generato un certo sgomento. Come mai, appena finito Uomini e Donne, ha deciso di seguire Cristina? Non è che forse gli è sempre piaciuta e adesso ha colto la palla al balzo per provarci? Queste, naturalmente, per il momento sono solo delle ipotesi, quindi, non reta che attendere per vedere come evolverà la situazione.