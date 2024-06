Edoardo Stoppa ha rilasciato un’intervista di recente durante la quale ha parlato dei suoi progetti futuri. Dopo aver affrontato alcune tematiche legate alla sua esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, il protagonista ha svelato se parteciperebbe ad un altro reality show, come ad esempio il Grande Fratello. Ebbene, la sua risposta è stata lapidaria, tuttavia, Stoppa ha aperto le porte ad un altro programma. Ecco di che si tratta e che ha detto.

Edoardo Stoppa lapidario sul GF, poi fa una confessione su un altro reality show

Tra i concorrenti più valorosi di questa edizione dell’Isola dei Famosi c’è sicuramente Edoardo Stoppa. Nel corso di un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, il protagonista ha ammesso di essere molto fiero e felice di come ha condotto l’esperienza in Honduras. Naturalmente sarebbe stato molto più felice se fosse riuscito ad aggiudicarsi la vittoria, ma al contempo è felice per Aras Senol.

Ad ogni modo, parlando di reality show, Stoppa ha svelato cosa ne pensa del Grande Fratello. Ebbene, a tal proposito, ha ammesso che non accetterebbe assolutamente di partecipare a tale programma, né ora né mai. L’idea di chiudersi all’interno di una casa per tanti mesi non è assolutamente una cosa che potrebbe fare al caso suo. Per contro, però, il marito di Juliana Moreira ha ammesso che potrebbe prendere in considerazione l’idea di partecipare a Pechino Express proprio in coppia con sua moglie. Questa tipologia di reality è decisamente più in linea con il suo modo di essere, ad ogni modo, in ogni caso di tratterebbe di una cosa che non potrebbe accadere a breve. I suoi figli, infatti, hanno sofferto troppo la sua mancanza, pertanto, dovranno passare un po’ di anni prima di cimentarsi in una nuova esperienza televisiva che lo porterebbe a stare tanto tempo lontano da casa.

Edoardo sull’Isola dei Famosi: retroscena e dettagli

Per quanto riguarda quello che ha vissuto in Honduras, Stoppa ha ammesso che i momenti peggiori sono stati quelli durante i quali lo spirito dell’isola ha punito i concorrenti per svariate ragioni. In merito alla sua uscita, invece, l’attimo più bello è stato poter riabbracciare i suoi figli, i quali sono andati a prenderlo all’aeroporto quando lui è tornato in Italia insieme a sua moglie.

Su Juliana, ovviamente, Edoardo ha avuto da dire solo cose positive. Nello specifico, infatti, ha detto di esserle molto grato per la vicinanza e la comprensione che gli ha sempre dimostrato. Inoltre, ha svelato un aneddoto accaduto subito dopo la fine del reality show. La donna, infatti, si è presentata a lui con un borsone pieno di dolcetti, cose che lui non è solito mangiare nel quotidiano. In quel momento, però, aveva così tanta fame da non essere riuscito a resistere, tuttavia, ha voluto condividere il tutto con i suoi compagni d’avventura. L’ennesimo atto di generosità da parte sua.