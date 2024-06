Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 17 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 17 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Gli astri sembrano essere un po’ in opposizione per l’Ariete, poiché già nel corso di questo weekend potrebbe esserci stata un’esplosione emotiva o, almeno, un’espressione forte dei propri pensieri. Ricordiamo che l’Ariete, quando sente il bisogno di esprimersi, non si trattiene. Pertanto, è necessario fare attenzione a mantenere la calma. Questo non avrà alcun effetto sugli ambiziosi progetti estivi, sulle importanti iniziative o sui riconoscimenti ottenuti. Tuttavia, è fondamentale gestire attentamente la tensione ed è opportuno prestare particolare attenzione a come si svolgono i weekend fino alla fine di giugno.

Oroscopo del Toro

Per l’energico segno del Toro, oggi si registra una significativa ripresa emotiva. Grazie all’influenza positiva di Venere, c’è la possibilità di esperire uno slancio amorevole, e perché no, anche la rinascita sentimentale dopo una separazione non è da escludere. Tuttavia, oggi potresti sentire un certo disagio a livello emotivo. Dobbiamo considerare che le recenti trasformazioni vissute dai nati sotto questo segno possono aver causato alcune complessità, sia emotive che psicologiche. È fondamentale accogliere queste variazioni e proseguire con grinta. Un caro amico o un parente affiancherà nella realizzazione di un progetto. Inoltre, come delineato nelle mie previsioni per il 2024, ci sarà un cambiamento significativo nelle dinamiche lavorative; un precedente supervisore potrebbe non esserlo più, o chi possiede un’azienda potrebbe sperimentare nuove opportunità.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli mai da parte a guardare? Assolutamente no. Questo segno zodiacale è sempre in movimento, specialmente ora con l’ingresso prominente di Giove dal 25 di maggio. Questo pianeta sarà un portafortuna per le buone opportunità. Ciò nonostante, l’influenza di un Saturno ancora in orbita ampia può limitare un po’ il suo campo d’azione. Molti Gemelli desiderano un cambiamento, un’innovazione, ma a volte possono essere incerti sul da farsi. Tuttavia, le stelle attualmente rispecchiano la rinascita di nuovi sentimenti. Riguardo alle finanze, la giornata si preannuncia interessante, ma sarà necessario agire con oculatezza quando si parla di denaro.

Oroscopo del Cancro

È fondamentale che il segno zodiacale del Cancro prenda l’iniziativa e cominci un entusiasmante nuovo progetto: è tempo di liberarsi e abbracciare un nuovo amore. Dal Lunedì al Mercoledì, Venere e Mercurio si posizionano in maniera altamente favorevole, mentre Marte stimola intriganti sviluppi. Se siete in una fase difficile o se la vostra salute vacilla, potreste star rimuginando troppo sul passato o cercando di rimettere insieme pezzi di una situazione che è ormai conclusa. Per coloro che stanno vivendo un amore appagante e solido, è il momento perfetto per progettare emozionanti avvenimenti. Con l’arrivo dell’estate, si prevedono momenti di svago incrementati e la messa in atto di programmi creativi.

Oroscopo del Leone

Attenzione Leone, l’odierna scenario si presenta un tantino litigioso e potrebbe essere che tu abbia avuto a che fare con qualche incomprensione di recente. Si potrebbe dire che hai dovuto confrontarti con un antagonista in una sorta di battaglia. Ricorda: puoi superare i tuoi avversari anche con indifferenza. Fino a mercoledì, presta attenzione alle tue finanze e ai potenziali problemi che potrebbero sorgere a seguito di commenti troppo audaci. Aspettati un ritorno in auge dell’amore a partire da luglio.

Oroscopo della Vergine

Per gli amici del segno della Vergine, si apre finalmente un periodo più tranquillo. Avevo annunciato un inizio di giugno particolarmente difficile, con possibili allontanamenti. Alcuni di voi potrebbero essersi ritirati un po’, per mettere in evidenza l’importanza del loro ruolo. Se qualcuno ha abusato della vostra disponibilità per troppo tempo, adesso avete tracciato un confine, costringendo questa persona a riflettere sul fatto che ha forzato un po’ troppo i limiti. E’ il momento di recuperare le energie e di pensare a nuovi obiettivi. Presto, lunedì, martedì e mercoledì, saranno giorni molto promettenti, particolarmente adatti per fare nuovi incontri e per tornare a farvi vedere.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, si preannuncia un periodo peculiare. Le difficoltà possono essere superate, grazie al propizio influsso di Giove. Ogni successo, tuttavia, comporta un impegno: chiunque sia evoluto di recente, abbia modificato la propria vita o abbia intrapreso percorsi differenti rispetto al passato, ora si trova ad un incrocio di strade. È necessario accogliere quanto accaduto e, soprattutto, perseverare con forza ed entusiasmo nel progetto che si ha in mente. Tuttavia, prevedo nelle giornate a seguire l’insorgere di possibili tensioni, quindi raccomando cautela, soprattutto sul posto di lavoro, e di evitare di rispolverare conflitti del passato.

Oroscopo dello Scorpione

Oggi, Scorpione, la tua forza e intuizione sono tra le più elevate dei segni, ciò ti permette di comunicare con precisità e di farti ascoltare. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate propizie, positive anche per coloro che cercano l’amore o vogliono affermare una decisione sentimentale. Per chi desidera intraprendere un nuovo progetto, a seguito dei ritardi di Maggio, sappi che proprio dal 17 al 30 di Giugno avrai delle occasioni favorevoli. Se devi presentare una richiesta, approfitta di oggi, martedì o mercoledì. Ricorda, inoltre, che anche il 26 e 27 potrai avanzare con slancio.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, con calma stai riprendendoti. Tuttavia, non posso ignorare che le giornate iniziali di giugno sono state complicate – in particolare il 5, 6, 7, 13 e 14. Ti invito a riflettere su questi giorni. E’ stato un periodo intenso, in cui devi aver necessariamente riguadagnato la tua vitalità fisica. Ovviamente, ogni persona ha un suo personale destino e non tutti avranno risentito di questo tumulto. Tuttavia, inaspettatamente è accaduto qualcosa che ha portato a un tremore. Mi riferisco a un periodo significativo nella seconda parte del mese. Già da oggi è possibile notare come alcune tensioni planetarie stiano diminuendo, lasciando posto a una fase più serena. Anzi, ti segnalo che il 20 sarà un giorno propizio per un totale recupero, con la luna posizionata nel tuo segno.

Oroscopo del Capricorno

A sorveglianza è il mantra per il Capricorno. È importante fare le proprie azioni con sincerità, e il tuo innato senso del dovere ti spingerebbe a vedere i progetti fino al loro completamento. Tuttavia, tieni d’occhio la tua resistenza, in quanto può essere alquanto stressata. Prevedo una settimana lievemente sopraffatta per te; limitati a fare ciò che è necessario e niente più. Cerca di staccare da coloro che generano complicazioni invece di soluzioni. E se per caso dovesse accadere un innamoramento improvviso, potrebbe non essere possibile svilupparlo subito. Si potrebbe dover aspettare fino a Luglio per vedere dove questo amore porta.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, oserei dire che la luna odierna si presenta piuttosto insolita. Questo potrebbe farti sentire incline a disputare, in particolare con coloro che ritieni siano un ostacolo al tuo avanzamento. Ti sembra che continuino a dir no, che siano tediosi e reiterino le stesse cose? Troverai un riscatto a partire dal pomeriggio di Mercoledì, anche sul fronte sentimentale. Ricordati, la serenità arriverà.

Oroscopo dei Pesci

Sei del segno dei Pesci e quale periodo migliore per prendere in mano le redini del tuo destino! Un notevole cambiamento rispetto al turbolento inizio di giugno. Sei tra i fortunati segni zodiacali che sperimenteranno un massiccio recupero tra il 17 e il 19. Come Paolo Fox, prevedo che ti meriti un rafforzamento. Se in passato hai dedicato troppi sforzi a qualcuno, ora è il momento di ritirarti e riconsiderare. Non hai conquistato tutto, né completato tutto nei primi 15 giorni di giugno, ma ora ti stanno per essere rivelate nuove tattiche che ti porteranno nuovamente in pole position e ti condurranno alla vittoria.

