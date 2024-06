Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 15 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 15 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Questo fine settimana sembra che creerà una certa agitazione nei nati sotto il segno dell’Ariete, inducendo quindi a qualche preoccupazione a livello familiare o restando da sistemare qualche lieve disguido. È consigliabile tenere a freno i comportamenti eccessivi dato che, quando l’Ariete perde il controllo, tende a esprimersi in modi che possono non rispecchiare i suoi veri pensieri, o addirittura a generare contrasti. Tuttavia, nonostante questi momenti di tensione, non sarà in grado di ostacolare la notevole crescita personale che l’Ariete sta vivendo. Infatti, è possibile che ci sia un evento da organizzare, se non è già stato stabilito, in preparazione dei mesi estivi.

Oroscopo del Toro

Toro, è il momento di fare un bilancio considerando che da lunedì Venere ritorna a essere un alleato. Questo potrebbe riportare in prima linea una storia d’amore. Gli incontri che hanno provato forti incertezze dovrebbero già essere stati messi da parte, dato che il Toro sta cercando delle sicurezze. E in quale direzione può orientarsi il Toro per ottenere tali conferme? Probabilmente verso un altro segno di terra, o verso un altro Toro, una Vergine o un Capricorno. Questa previsione astrale è un presagio di successo, riguarda anche l’aspetto lavorativo per coloro che hanno affrontato difficoltà, perché esiste la possibilità di riprendere con calma e risolvere una situazione che era diventata problematica.

Oroscopo dei Gemelli

Oggi sarà una giornata vivace per i gemelli, con Luna e Giove che propiziano favore. Il mio consiglio è quello di lasciarsi andare al divertimento, dimenticando l’ansia e le pressioni che si sono accumulate negli ultimi giorni. Può darsi che alcuni abbiano sofferto di qualche disagio nel mese di maggio, tuttavia, oggi è tempo di lasciarsi tutto alle spalle. La Domenica in particolare, si prospetta essere un’ottima giornata per l’amore. Se qualcuno ha recentemente messo fine a una relazione, ci sarà l’occasione per una magnifica rivincita.

Oroscopo del Cancro

Le prossime due settimane vedranno il segno del Cancro come autentico trend setter, grazie alla corona di pianeti che arricchiscono la sua costellazione e alla positiva influenza di Saturno. Questa serie di eventi favorirà un cielo particolarmente rigoglioso per i nati Cancro, i quali, nel lasso di due o tre settimane, avranno l’opportunità di registrare significativi progressi lavorativi e di migliorare la definizione del proprio ruolo professionale. L’amore non sarà da meno, aspettiamoci una grande spinta in ambito sentimentale. Per coloro che sono in coppia e ritengono di essere accanto alla persona giusta, è tempo di fare progetti familiari. Il cielo è davvero fertile per i Cancro nelle prossime settimane!

Oroscopo del Leone

Per l’astro Leone, è nel suo DNA emergere come vincente. Come ho già detto, non preoccuparti se hai perso una sfida: guardala come un appunto per il futuro, un modo per evitare di ripetere gli stessi errori. Giove ti guarda favorevole, la Luna è effervescente. È vero, non tutti hanno dimostrato di essere amici fedeli e recentemente hai dovuto parare un colpo inaspettato. Ma ricorda, devi lasciare che tutto scorra via, mettendo in luce la tua capacità di essere magnanimo. L’estate sarà un portafortuna per te, garantendoti un successo accattivante.

Oroscopo della Vergine

Vergine, devo dire che se l’inizio di giugno si è presentato piuttosto arduo, prevedo che le settimane imminenti porteranno con loro un’aura intrigante; non solo ti offriranno l’opportunità di rimendare una relazione amorosa lesa, ma anche di lasciarti alle spalle coloro che sembrano essere colpiti dalla tua distanza emotiva. Qui includo non solo i tuoi colleghi di lavoro, ma anche i tuoi familiari. Se ti sei sentito sfruttato, dando molto e ricevendo poco in cambio, è il momento di fare un passo indietro e far capire a coloro che hanno abusato della tua generosità che la tua assenza si fa sentire. In particolare, coloro che dimostrano invidia o ostilità dovranno, come si suol dire, ‘ridimensionarsi’. Questo è un periodo propizio per riscoprirti innamorato/a.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, attualmente ti ritrovi in una situazione di grande confusione, specialmente sul piano sentimentale. La tua esperienza varierà a seconda della situazione iniziale. Se non stai attualmente in una relazione, ti muoverai all’impulso del momento, cercando relazioni non troppo impegnative. Tuttavia, se c’è un ex nella tua vita, fai attenzione perché potrebbero esserci delle discussioni che potrebbero tornare al centro della scena nei prossimi 10 giorni. Forse non sarebbe male evitare decisioni affrettate sì o no, prendere tempo potrebbe essere la strategia più efficace in questo momento. Infine, giugno sembra essere un mese che incoraggia a fare pulizia da relazioni e impegni che non contribuiscono più positivamente alla tua vita.

Oroscopo dello Scorpione

L’astrologia ci mostra delle posizioni stellari estremamente favorevoli per il segno dello Scorpione. È noto che questo segno zodiacale è noto per le sue potenti intuizioni e per la sua capacità di agire di impulso. Nel mio resoconto astrologico, vedo che le prossime due settimane apriranno la via a una prospettiva più ottimistica sul futuro. Desidero inoltre evidenziare le date del 18-22 e del 26-27, che sembrano essere particolarmente favorevoli nel gestire al meglio eventuali sfide.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, allontana la monotonia, è il tuo punto debole. Sembra che ripetere sempre le stesse operazioni possa mettere in crisi persino i più volenterosi e coraggiosi di voi. Potrete pensare di intraprendere un progetto audace o pionieristico, realizzabile a partire dal mese di luglio. Il fine settimana all’orizzonte, accompagnato da una luna favorevole, può portare una fresca brezza di ottimismo e determinazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, avevo già messo in luce un periodo di stasi e ti invito nelle prossime due settimane ad abbracciare una totalità di quiete e serenità. Sei una persona che tende a mostrarsi forte e decisa, ma so che al momento stai avvertendo una grande stanchezza. È possibile che tu abbia appena superato una difficile prova, come spiegato precedentemente tra la fine di maggio e metà giugno sarebbero sopraggiunte delle opportunità positive. Ora però, procedi con cautela, vivi questa seconda metà di giugno con consapevolezza. Quando ci si sente stanchi, si corre il rischio di percepire le situazioni in maniera distorta e di rispondere in modo sgradevole. È importante, quindi, che mantieni un controllo maggiore sulla dimensione affettiva.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, in questa giornata abbiamo il favore di Luna e Giove, e l’interessante influenza di Venere, dandoci luce verde per le relazioni e anche per un qualche tipo di trasformazione che può essere portata avanti all’interno della coppia con una certa positività. Immagino coloro che si sono ritrovati ad annoiarsi eccessivamente a maggio. È tempo di fare chiarezza con il tuo partner; se qualcosa non va, è fondamentale introdurre delle novità, fare qualcosa di insolito, oppure semplicemente programmare un breve viaggio. Diamo priorità ai pensieri positivi e se una relazione è solida, sarà possibile rafforzarla lunedì.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, adoro l’aspetto attuale del cielo, decisamente più favorevole rispetto all’inizio di giugno. Secondo me, questa parte del mese è perfetta per circondarsi di individui di qualità e, soprattutto, pensieri ottimisti. Se c’è una relazione che conta per te, sappi che Venere, da lunedì in poi, la sosterrà nel migliore dei modi. Non si sa mai, forse chi è stato senza un partner per lungo tempo potrebbe finalmente rintracciare la sua anima gemella. Questa fase è efficace anche per riparare un dissidio lavorativo. Nei primi giorni di luglio, avrai la possibilità di sottoscrivere un patto. In breve, un mare di cambiamenti si sta preparando. Cerca di mantenere un atteggiamento positivo e metti da parte una delusione o un problema familiare o personale che hai vissuto negli ultimi mesi. Le stelle sono dalla tua parte.

