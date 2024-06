Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 14 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 14 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, delle opportunità propizie sono in arrivo per te. Tuttavia, invito a non esagerare con l’impegno, poiché da lunedì si prevedono delle tensioni celesti e possibili ritardi, niente di grave però. Probabilmente, ti troverai a dover spiegare le cose in maniera più chiara a coloro che necessitano di comprendere la tua posizione di comando o di leadership. Non sorprenderti se senti il bisogno di modificare il tuo approccio o le tue azioni se ti senti sopraffatto da certi fardelli. Per quanto concerne l’estate, ho la sicurezza che diversi nati sotto il segno dell’Ariete raggiungeranno importanti obiettivi e introdurranno cambiamenti significativi nella propria organizzazione di vita e di lavoro. Si tratta di una situazione praticamente inevitabile. Presta, infine, attenzione all’amore.

Oroscopo del Toro

Toro, ti consiglio vivamente di sfruttare l’ultima parte di giugno per allontanare eventuali ricordi spiacevoli. Era evidente che la tua vita richiedeva dei cambiamenti, ed è noto che il tuo segno si mostra spesso restio a ogni tipo di trasformazione, sia per pigrizia, sia perché sei sempre preso da mille impegni e non hai tempo di gestire tutto. Tuttavia, la tua natura terrena ti rende fondamentalmente un individuo pratico. Se hai vissuto periodi di litigi e problemi, ora è il momento di cercare soprattutto serenità. Inoltre, a partire dalla prossima settimana, Venere ritorna in posizione favorevole e ciò rappresenta indubbiamente un vantaggio per te.

Oroscopo dei Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli si trovano di fronte ad uno scenario astrale un tantino ambiguo: da un lato, vi è la presenza rassicurante di Giove nel loro segno, dall’altro, l’opposizione di Saturno crea una certa tensione. Questo non impedisce l’arrivo di proposte da valutare e potenzialmente da realizzare, nonostante occasionali ritardi o piccoli contrattempi. Di certo, non si può parlare di un periodo complicato, anzi, nonostante qualche limitazione, vi sono ottime possibilità di raggiungimento degli obiettivi desiderati. Si notano, inoltre, delle persone disposte ad avvicinarsi con interessanti proposte. Nonostante questo, il contrasto di Saturno rispecchia la presenza di alcune difficoltà: se i nati sotto questo segno hanno dovuto affrontare problemi di natura fisica a giugno, ora potrebbe invece esserci qualche esitazione sul piano lavorativo. Tuttavia, non manca la possibilità positiva dell’incontro con una figura di rilievo, che potrebbe essere particolarmente favorevole per i Gemelli, specialmente in giornate particolari come la domenica. Questa può essere l’occasione ideale per fare chiarezza in questioni importanti, come quelle sentimentali.

Oroscopo del Cancro

Come Paolo Fox, potrei interpretarlo così:Cancro, l’Universo è in tuo favore con numerose stelle a illuminare il tuo segno, in particolare da venerdì, quando Venere aprirà la via all’amore. Questo porta un aumento di desiderio e passione. Chi sceglie di isolarsi potrebbe vedere meno vantaggi, ma globalmente, prevedo che le prossime due settimane porteranno soddisfazioni tangibili, soprattutto in ambito lavorativo. Nel rivolgere una richiesta, cerca il dialogo con la persona adeguata. Se in passato hai agito con dedizione e rettitudine, sarà complicato non vedere dei risultati positivi nel breve termine. Posso prevedere che possibili nuovi incontri saranno particolarmente stimolanti.

Oroscopo del Leone

Leoncino, stai per accogliere il mese di luglio, temporeggiatore delle grandi passioni, ed io non mi riferisco solo a quelle amorose che agitano i cuori, ma anche a quelle che ignitano la vostra vita lavorativa o sobillano un progetto. E’ come se fosse svegliato in voi un desiderio incessante di spostare le mete, di raggiungere un altro obiettivo. Non lasciate che le preoccupazioni vi domino. Come ho detto di recente, se su 10 nuove difficoltà, 9 sono state superate e una no, allora quel che conta è l’esperienza acquisita. Anche un esito negativo può trasformarsi in un mattoncino per costruire qualcosa di nuovo, evitando di ripetere gli stessi errori. Fa attenzione, cara mia, non avrai tutti dalla tua parte in questo periodo. Resta vigile!

Oroscopo della Vergine

Come ho anticipato in molteplici occasioni, Vergine, l’arco temporale più difficile è stato quello all’inizio di giugno; possiamo dunque affermare che la fase critica è ormai alle spalle. Devi però riflettere sulle tue azioni. Ho l’impressione che per lungo tempo tu abbia supportato degli individui che poi non ti hanno manifestato la dovuta gratitudine. Di conseguenza, presumo che molti nati sotto il segno della Vergine siano leggermente contrariati, in quanto hanno riscontrato una certa mancanza di riconoscimento e una eccessiva indifferenza. Quindi, come poter rispondere a questa situazione? L’alternativa più efficace, se vogliamo chiamarla una sorta di “vendetta”, sarebbe evitare e interrompere i rapporti con coloro che si sono comportati ingiustamente nei tuoi confronti: solo in questo modo si renderanno conto del tuo valore. Infine, la domenica si preannuncia piena di sorprese per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo della Bilancia

Per quanto riguarda il segno astrale della Bilancia in questo lasso di tempo, si nota una certa turbolenza nell’ambito sentimentale, particolarmente verso la fine del mese. Le coppie che si trovano a navigare acque tempestose potrebbero sentire l’impellenza di ritrovare un certo grado di autonomia. Spesso, consiglio di mantenere una comunicazione aperta e diretta, in quanto il timore di danneggiare una relazione rimanendo in silenzio può portare a tensioni interne che si accumulano nel corso del tempo, che sia una settimana, un mese o un anno. Nonostante tutto, le stelle sembrano favorire i nuovi incontri amorosi, che potrebbero iniziare in maniera discreta per poi diventare più significativi a partire da luglio. Riguardo alle opportunità lavorative di cui ho discusso precedentemente, Giove sembra posizionarsi favorevolmente, quindi chi era in attesa di buone notizie o sperava di ottenere dei risultati positivi, probabilmente ha già ricevuto o riceverà presto notizie allettanti.

Oroscopo dello Scorpione

Per l’astrologico Scorpione, a varie domande arrivano altrettante risposte, specialmente se si tratta di questioni d’amore, accolgo con gioia questa fase di risveglio, che avevo anticipato e discusso nel mio libro. Quando si ha un oroscopo significativo, non dobbiamo soltanto attendere che gli eventi si dispieghino per divino volere. Possiamo, infatti, prendere iniziativa, in quanto sono sostenitore dell’astrologia attiva. Ci possono essere ritorni di fiamma, emozioni forti, tutto dipende da quello che si anela. Chi ha sofferto o chi magari ha seguito un regime alimentare mirato a star meglio, troverà adesso delle ottime opportunità. Almeno ora, si sa a che cosa ci si sta opponendo.

Oroscopo del Sagittario

Sotto il segno del Sagittario, i primi giorni del mese hanno riservato delle insidie, alcuni imprevisti che hanno potuto suscitare sfiducia nei confronti di alcune persone. Devi guardarti le spalle, Sagittario, perché non tutte le persone che ti circondano possono dimostrarsi leali come vorresti. Inoltre, bene sappiamo che tu non hai certo il timore di esprimere la tua opinione: non che questo comportamento ti porti a far nascere inimicizie, ma devi ammettere che la diplomazia non è esattamente il tuo punto di forza. Ebbene, Venere, ancora in una posizione di opposizione per un piccolo periodo di tempo, ci suggerisce di prestare attenzione anche nelle relazioni amorose: saggezza e prudenza sono le parole d’ordine.

Oroscopo del Capricorno

Sottolineo ancora una volta che il Capricorno gode del favore degli astri. L’affermazione merita sicuramente di essere messa in evidenza e confermata. Durante il fine settimana, Sabato e Domenica, potrebbero presentarsi momenti opportuni per discutere e palesare alcune questioni al proprio compagno o compagna. L’amore, infatti, trae forza dalla serenità, tuttavia è fondamentale essere consapevoli dell’interlocutore con cui si sta interagendo. Se ci si trova di fronte a persone che ti osteggiano o che non ti ascoltano, probabilmente si rischierà di perdere la pazienza e innalzare il tono della voce.

Oroscopo dell’Acquario

Incarnando l’astrologo Paolo Fox, sostengo il fortunato fascino di Giove che assiste i nati sotto il segno dell’Acquario, sollecitando in modo particolare la loro creatività. Risveglia pensieri, alimenta emozioni e ideali, oggi e domani. E la Luna? In questo periodo è piena di energia, emanando vibrazioni positive. Non dimenticate comunque di prendervi cura del vostro fisico: se dovesse presentarsi l’esigenza di un controllo, non rifiutate. In amore, avrete l’opportunità di ritrovare importanti passioni che credevate perdute.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, questo è l’occasione perfetta per affermare con forza il tuo valore e la tua grandezza. Da lunedì, la presenza di Venere suggerisce una possibile rinnovata passione amorosa. Se recentemente qualcuno ha mostrato incertezze nei tuoi confronti o è stato evasivo, adesso avrà l’opportunità di comprendere la propria posizione. Il caos delle prime due settimane di giugno verrà dissolto nei risvolti significativi delle due successive. Dunque, è il momento di consolidare la tua posizione e, soprattutto, di far spazio ai tuoi sentimenti.

