In questi gironi Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian non stanno molto bene. La prima a mostrare il malessere è stata la ragazza, la quale ha ammesso di avvertire un forte dolore alla gola che, successivamente, le ha provocato anche un innalzamento della temperatura. In queste ore, poi, anche Brando ha iniziato a stare male. I due, purtroppo, hanno contratto un virus che li sta gettando a terra.

Raffaella Scuotto ha contratto il virus da streptococco: come sta

Ieri Raffaella Scuotto aveva annunciato ai suoi fan di non stare affatto bene. La ragazza era andata dal suo fidanzato Brando per trascorrere un po’ di tempo insieme a lui ma, purtroppo, gli ultimi giorni ha incominciato a stare male. Tutto è partito da un senso di spossatezza, a cui è seguito un mal di gola fortissimo e un abbassamento della voce con conseguente febbre.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito intuito che potesse trattarsi di un virus infettivo, sta di fatto che si è recata in farmacia per acquistare un tampone per lo streptococco. Ieri lo ha effettuato e, purtroppo, è risultato positivo. La giovane, dunque, ha contratto questo virus che, in alcuni casi, può essere anche particolarmente forte.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Brando Ephrikian contagiato: il giovane sta malissimo

Adesso Raffaella è tornata a casa, ma è costretta a stare con la mascherina in quanto continuerà ad essere infettiva ancora per un paio di giorni. Mentre lei inizia a sentirsi meglio, però, è Brando che sta molto male. Il ragazzo, infatti, stanotte ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha dichiarato di avere gli stessi sintomi della sua fidanzata. A seguito di un tampone, dunque, è risultato anche lui positivo, solo che il ragazzo sembra stare peggio della fidanzata.

Attraverso dei video, Brando ha annunciato che, sicuramente, nei prossimi giorni sarà un po’ assente in quanto si sente davvero malissimo. La gola è fortemente infiamma, la febbre è alta e ha dolori muscolari sparsi. Secondo Ephrikian sarà necessaria l’assunzione di un antibiotico. Al momento questo è l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute, non resta che attendere per vedere se miglioreranno.