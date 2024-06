Edoardo Stoppa ha fatto perdere le tracce di sé dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Il protagonista, contrariamente ai suoi ex compagni d’avventura, non è tornato subito sui social, ma lo ha fatto solamente in queste ore. Già questo comportamento aveva generato un certo sgomento tra i fan. Ad ogni modo, adesso è arrivata la spiegazione. A quanto pare, Stoppa ha avuto un rientro piuttosto traumatico. Vediamo per quale motivo.

I problemi di salute di Edoardo Stoppa dopo l’Isola dei Famosi

L’esperienza dell’Isola dei Famosi è decisamente provante per i concorrenti che vi prendono parte. Stare tanto tempo senza mangiare adeguatamente, esposti a rischi, pericoli e quant’altro, infatti, può portare a dei danni piuttosto significativi nel lungo periodo. Edoardo Stoppa, dal canto, suo, sta facendo i conti con una situazione piuttosto incresciosa.

In queste ore, l’uomo è tornato sui social insieme alla sua adorata moglie Juliana Moreira ed ha raccontato di essere alle prese con il restyling. Per Edoardo è giunto il momento di tagliare barba e capelli, ma non solo. Una delle prime tappe che ha dovuto fare è stata quella dal dentista. A quanto pare, infatti, Stoppa ha subito un problema sensibile ai denti, i quali si sono spezzati e alcuni sono anche caduti. Juliana gli ha chiesto come mai fosse in queste condizioni e se avesse provato ad aprire i cocchi con i denti. Edoardo ha negato ed ha ammesso che, purtroppo, questa situazione si sia verificata a causa dell’eccessiva mancanza di calcio.

Il motivo dell’assenza di Stoppa e quanti kili ha perso in Honduras

Edoardo Stoppa, così, è dovuto ricorrere all’intervento di un esperto per ricostruire i denti rovinati a causa di questa esperienza. L’ex naufrago, inoltre, ha anche spiegato il motivo per cui è stato assente per tutti questi giorni. Il protagonista ha detto che si è voluto godere per bene l’affetto dei suoi figli e di sua moglie.

Juliana lo ha rimesso in sesto soprattutto dal punto di vista del cibo. Stoppa, infatti, ha perso ben 18 kg da quando è cominciata la sua esperienza sull’Isola dei Famosi. Da quando è tornato a casa, invece, ne ha recuperati 7. Adesso si può dire che sia quasi tornato alla normalità, anche se non del tutto.