Anche se, ormai, è diventato solo una comparsa a Uomini e Donne, Armando Incarnato continua a far parlare di sé e ad essere un argomento che divide il pubblico da casa. In queste ore, infatti, su di lui è trapelata una segnalazione. Il cavaliere ha trovato finalmente l’amore?

La segnalazione su Armando Incarnato dopo Uomini e Donne

Nel corso dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, Armando Incarnato è apparso solo una manciata di volte e, in ogni caso, non si è mai relazionato con nessuna dama. Questo, stando a quanto emerso nel corso di una sua recente intervista, perché ha dovuto affrontare delle brutte cose nella sua vita inerenti sia la sfera privata sia quella sentimentale. Secondo alcuni, però, Armando avrebbe deciso di allontanarsi da UeD solo per poter fare i suoi comodi fuori dal programma senza essere costretto a dover rispondere a segnalazioni e a dar conto del suo comportamento.

In ogni caso, è stato lo stesso Armando ad ammettere di aver avuto delle frequentazioni in questo periodo, tuttavia, nessuna di esse si è rivelata all’altezza delle sue aspettative, sta di fatto che sono state interrotte provocando in lui anche tanta delusione. A quanto pare, però, pare che per Incarnato la musica sia cambiata. In queste ore, infatti, il cavaliere è stato avvistato all’interno di una pizzeria a Fuscaldo Marina, a Cosenza, insieme ad una ragazza.

Armando ha finalmente trovato l’amore?

Stando a quanto emerso dalla descrizione che è stata riportata da più persone all’influencer Deianira Marzano, pare proprio che la giovane in questione avesse i capelli lunghi e scuri e fosse anche molto bella. Inoltre, pare anche che fosse piuttosto giovane.

Per il momento, però, Armando, che si è reso protagonista di stoccate al veleno contro alcune dame di UeD, ha preferito non intervenire sulla faccenda. Il cavaliere non ha mai esternato sui social nessuna frequentazione, molto probabilmente in quanto volesse aspettare che le cose diventassero più serie. Sarà lo stesso anche questa volta? Non resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.