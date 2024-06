In queste ore, Armando Incarnato ha dato luogo ad uno sfogo molto pesante che riguarda Uomini e Donne. Il motivo per il quale il cavaliere ha sentito così forte il bisogno di esternare il suo disappunto ha a che fare con Ida Platano, e il modo in cui è stata trattata all’interno della trasmissione durante il suo percorso. Ecco cosa è successo.

L’appoggio di Ida verso Armando e gli attacchi del web

Il rapporto tra Ida Platano e Armando Incarnato prosegue anche fuori da Uomini e Donne. I due, infatti, si sono conosciuti nel talk show ma, con il passare del tempo, hanno sviluppato un’amicizia che hanno deciso di mantenere anche lontano dai riflettori. Proprio per questa ragione, la donna ha condiviso tra le sue Instagram Stories degli stralci di un’intervista rilasciata da Armando al magazine della trasmissione in cui ha parlato molto bene di lei.

Subito dopo la pubblicazione di tali contenuti, però, pare che diversi utenti si siano scagliati contro i due protagonisti accusandoli di essere fatti della stessa pasta, aggiungendo una connotazione negativa. Dinanzi cotanta cattiveria, Armando ha deciso di intervenire sui social e di dare luogo ad uno sfogo. Il cavaliere, però, ad un certo punto ha tirato in ballo anche quanto accaduto durante il percorso di Ida nella trasmissione, ed ha detto cose molto forti.

Incarnato sbotta per difendere la Platano e lancia stoccate su UeD

Armando Incarnato si è detto indignato per le accuse che stanno ricadendo su di lui e su Ida. Lei, infatti, è una donna assolutamente splendida, che dovrebbe ricevere solo elogi. Proprio per questo è rimasto molto male nel vedere come sia stata trattata a Uomini e Donne da soggetti che l’hanno solamente usata per avere un po’ di visibilità nella trasmissione.

A indignare profondamente Armando, però, è stato anche un altro fattore. Il napoletano, infatti, ha posto l’accento sul fatto che nessuno all’interno dello studio si sia preso la briga di difendere l’ex tronista durante i suoi momenti più bui. Questo attacco, ovviamente, è andato implicitamente a tutti coloro i quali hanno preso parte all’edizione di quest0anno del programma, o quasi. In ogni caso, Armando non ha nessuna intenzione di lasciare sola Ida, sta di fatto che ha ribadito il bene che le vuole e, successivamente, ha anche ammesso che presto si organizzerà per andare da lei a trovarla.