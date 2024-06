Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 10 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 10 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, un bel gruppo di astri ti assiste e ti incita all’azione. Per questo motivo, rinnovo ogni giorno il mio consiglio: agire, agire, agire e, perché no, anche annullare. Se c’è qualcosa che non ti soddisfa più, potrebbe sorgere un cambio di idee improvviso. Potrebbe nascere l’idea di programmare qualcosa di nuovo rispetto al solito. Parte di questo è il desiderio di testare te stesso, e parte è la semplice stanchezza delle stesse routine. Ora, ogni cambiamento può portare felicità, anche in termini di amore.

Oroscopo del Toro

L’individuo del segno del Toro è invitato a fare i conti con gli eventi recenti, li accetti e non provi di forza a rifare il percorso o a recuperare ciò che è precario. Come dice il proverbio: chi nasce rotondo non può morire quadrato, cioè le persone non si trasformano. Tuttavia, la nostra percezione verso gli altri sì, può variare, specialmente in relazione a quelli che, volontariamente o no, ci hanno feriti. Il segno del Toro trionferà in amore a partire dal 17.

Oroscopo dei Gemelli

Cari Gemelli, all’inizio di questa programma, ho preannunciato che molti astri stanno influenzando il vostro segno zodiacale, creando un certo movimento energetico. Quelli di voi che fino a aprile o maggio si sentivano letargici o erano ostacolati da problemi di salute, adesso ritrovano serenità e calma. Forse, a causa di questi ostacoli passati, ora c’è il desiderio di recuperare il tempo perduto. Venere suggerisce un rinnovamento dei sentimenti, e questo va detto anche a coloro che sono stati delusi in amore. Quindi, è il momento di mettere in campo il vostro charme. Grazie a Giove, ci sono ottime prospettive di fertilità e creatività.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, arriva qualcuno che vi attrarrà e fortunatamente riceverete lo stesso affetto in cambio. Non dovrete fare altro che cogliere l’occasione, e questo vale anche per il prossimo fine settimana. Noterete che più ci si avvicina alla metà di giugno, più si intensifica l’energia di Venere, simbolo di sentimenti costanti e di un rinnovato desiderio di mettersi in gioco. Ragiono specialmente per i nati sotto il segno della Cancer che, a seguito di una delusione, hanno deciso di non voler più saperne dell’amore: state per cambiare idea, non preoccupatevi. Sul fronte lavorativo, si presentano delle novità.

Oroscopo del Leone

Per il Leone, con la Luna nel proprio segno e molti pianeti inquieta posizione di sestile, il presagio è favorevole nel campo della nefrologia. Non sarà facile vincere la sfida proposta, ma probabilmente sei già avvantaggiato. Giugno avrà un’energia molto più positiva rispetto a maggio che era ancora carico di tensioni. Potrebbe darsi che si stesse pianificando in vista di una competizione o sfida che ora si sta già rivelando fruttuosa. Un piccolo avvertimento per i nati verso la fine di luglio: evitate di sovraccaricare la vostra vita con impegni superflui, il momento richiede un focus su ciò che è davvero importante.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è il momento di concederti una pausa. Nel periodo attuale, i più astuti se ne prendono almeno una settimana per rilassarsi, o forse è veramente imprescindibile, per ragioni pratiche, offrirti un periodo di distacco. Dopotutto, i recenti eventi hanno messo alla prova la tua pazienza. Devi essere abile nel mantenere un certo equilibrio, ma se si mette troppo sotto pressione, c’è il pericolo di rompere. Un particolare avvertimento va alle coppie che hanno attraversato tempi duri: evitate di riaprire vecchie ferite.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, considerando che l’ultimo fine settimana è stato ostacolato da un’energia lunare opprimente, può essere propizio iniziare la settimana con spirito più positivo. Indubbiamente, se ci fosse un’ex figura che persiste nel tuo cammino o qualcuno che non ha realmente compreso i messaggi inviatigli, è probabile che si faccia avanti nel pomeriggio. È fondamentale che entro il 16 di questo mese tu metta in chiaro i punti di disaccordo, in modo che la seconda metà del mese possa scorrere più facilmente. Questo ti permetterà di riscoprire la serenità interiore, vivendo incontri piacevoli.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, vi parlo dell’oroscopo dello Scorpione per questo lunedì. Un dato di fatto che risalta è la presenza di una Luna contraria. Tuttavia, ho l’impressione che molti Scorpione nati a maggio abbiano avuto l’obbligo di prestare attenzione alla salute, fare del loro meglio per migliorare o essere coinvolti in problematiche familiari. Quindi, come punto di partenza, la mia consiglierei di guardare avventurarsi nel futuro con coraggio e speranza, se, come penso, hai dovuto affrontare ciò, vedrai una risoluzione progressiva. Entro la fine del mese, coloro che portano avanti un progetto o un amore notevole, si dedicheranno completamente ad esso, se non lo potenzieranno addirittura.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, stai con le figure giuste per oggi e domani. Abbiamo inoltre una Luna favorevole, nonostante ci siano stati alcuni intoppi, mi convinco che tra fine maggio e inizio giugno qualche parola fuori luogo abbia generato complicazioni. Sei una persona naturale e impulsiva, confida nelle persone corrette. Insomma, non dare fiducia a chiunque, poiché gli ostacoli astrali talvolta causano anche litigi, o comunque si opera in una situazione che richiede cautela. Questo inizio settimana tuttavia è già fruttuoso, e avremo ulteriori successi nella seconda metà del mese.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ti aspetta una festa galassiale! Marte è con noi e si mostra in ottimo stato. Il firmamento è decisamente dalla tua parte, con Saturno che non resta indifferente. È ora di prepararsi a raccogliere i frutti di ciò che è stato seminato con tanto impegno. Ricorda però, amico Capricorno, la tua ambizione a volte può trarre in inganno. Quando giungono i risultati, spesso ti sembra di non averne abbastanza e vorresti di più. Mantieni la serenità, perché posso anticiparti che se hai dato il massimo per la famiglia e il lavoro, la seconda metà di giugno ti concederà una meritata pausa. Non sto suggerendo di abbracciare totalmente l’ozio, ma quasi. Credo infatti che dopo il 17 una pausa sia necessaria. In ogni caso, all’orizzonte si profilano novità alquanto interessanti.

Oroscopo dell’Acquario

Oggi, gli Acquario dovranno fronteggiare una Luna in opposizione che alimenta la voglia di insubordinazione e, in particolare, potrebbe portare a scontri verbali. Se c’è un comportamento che non tolleri, sono le persone fataliste, quelle che esclamano: “Non mi andrà mai bene. È inutile”. Quelli che sono sempre nel tunnel del pessimismo. Tuttavia, tu possiedi una qualità preziosa: sei capace di scorgere un raggio di speranza anche nelle circostanze più complicate. Quindi, anche in mezzo alle situazioni ostili, riesci a dire: “Sì, certo, abbiamo attraversato un periodo buio, ma abbiamo anche ottenuto qualche risultato positivo”. Dunque, ora focalizzati solo sulle cose positive. Valuta attentamente nuovi progetti e preparati a un rafforzamento nel settore amoroso.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, è possibile che sperimentiate alcune tensioni, ma state tranquilli perché nella seconda metà del mese molti ostacoli saranno risolti. Potrebbe sembrare che attualmente vi troviate in contrasto con tutto e tutti, o magari avete in mente un grande progetto e siete indecisi su dove cominciare. In ogni caso, fate attenzione a chi potrebbe tirare troppo la corda o tendere trappole. Avete bisogno di trasparenza attorno a voi e potrebbe mancarne nei rapporti con Vergine e Gemelli. Sabbiamente, ci sono dei piccoli problemi da superare di tanto in tanto.

