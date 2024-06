Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 8 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 8 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua natura valorosa e vigorosa ti contraddistingue, ma per oggi ti invito a procedere con cautela. Con la Luna che non ti guarda con occhi favorevoli, potresti sentir meno l’energia che solitamente ti anima, o potrebbe emergere un desiderio di momentaneo riposo e quiete. Tuttavia, è importante ricordarti che, nonostante la Luna non sia dalla tua parte, stai attraversando un periodo di rinascita sentimentale. Se per caso dovessero emergere dubbi o questioni in sospeso, è meglio risolverli entro il 16. Ricorda, i tuoi progetti non sono in pericolo, forse solo un po’ rallentati.

Oroscopo del Toro

Per coloro che sono nati sotto il segno del Toro, il prossimo fine settimana presenta delle interessanti sfide; il cambiamento vi avvicina al benessere, specie quando vi fa distanziare da individui irritanti. Vedrete, avete recentemente compreso di aver assegnato un ruolo eccessivamente importante a qualcuno che, nonostante i sentimenti positivi, non corrispondeva al vostro ideale. Avete, quindi, svelato delle realtà che erano rimaste celate. Ma concentriamoci sul fine settimana imminente, che promette di regalarvi momenti molto piacevoli e incontri stimolanti.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la tua naturale propensione a lanciarti nel vortice della vita con l’entusiasmo di un bambino è meravigliosa. La tua curiosità, la tua intrinseca propensione a sperimentare: tutto per te è un’avventura affascinante. Per te, l’amore e il lavoro non sono fardelli, ma sfide stimolanti, travestite da gioco. Questa tua visione, però, non è da confondere con la leggerezza o la superficialità, è piuttosto un genuino entusiasmo e un desiderio irrefrenabile di assaporare sempre nuove esperienze. Ma attenzione, Gemelli, perché ora Saturno ti invita a rallentare, a fare i conti con qualche ostacolo. Il tuo pianeta guida suggerisce prudenza nelle scelte, soprattutto in questo periodo, per evitare possibili inconvenienti.

Oroscopo del Cancro

Durante il weekend, come già presagito, la luna nel tuo segno regalerà emozioni sincere che tanto desideri. Preparati quindi a fare gli ultimi conti: a pochi giorni di distanza, ci sarà l’ingresso di Venere nel tuo segno. Sono fermamente convinto dell’influenza attiva dell’astrologia nel quotidiano, pertanto, conoscere in anticipo i momenti favorevoli è un vantaggio. Se esiste una persona che cattura il tuo interesse, dal 17 potrai avvicinarti con meno riserve. Per chi è single, questa è un’occasione unica per fare il primo passo. Non mi sorprenderebbe inoltre, se le coppie salde ritrovassero l’ardore per pianificare un evento speciale proprio alla fine del mese.

Oroscopo del Leone

Il segno del Leone ha attraversato un periodo di basso profilo a Maggio, osservando e valutando i potenziali avversari, calcolando la strategia perfetta per trionfare. Ora, con l’avvio di un nuovo progetto a cui crede fermamente, il Leone è pronto a rivedere e adattare il suo piano per metterlo in pratica da Settembre in avanti. Ecco perché, anche se potrebbe sembrare stressante, la sfida in realtà rinvigorisce il Leone, che anela alla competizione per sentirsi al massimo della sua forza. Questi sono i giorni che lo supportano in questo processo.

Oroscopo della Vergine

La metà della settimana per la Vergine è stata caratterizzata da una specie di tempesta emozionale, che speriamo ora sia giunta alla sua conclusione. Avevo suggerito l’importanza di far scivolare le cose, mi auguro che alcuni di voi abbiano capito il mio messaggio. Forse, chi si è trovato in preda all’agitazione tra mercoledì e venerdì, adesso desidera ardente prendersi un respiro, magari spegnendo il cellulare per qualche tempo, sapevate che è possibile farlo, vero? Considerando che i giorni compresi tra mercoledì e venerdì sono stati particolarmente tensionali, perché non prevedere un sabato e domenica di relax, più o meno completo?

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sembra che ci sia grande caos nelle questioni amorose. C’è un forte desiderio di ritornare alla ribalta, e soprattutto di cambiare rotte, specialmente se in passato si sono vissute tumultuose tempeste emotive o persino rotture affettive. Oggi la luna non sembra allearsi a tuo favore, potrebbe quindi insorgere qualche piccolo ostacolo. Le percezioni che stai sperimentando in questa fase non sembrano essere del tutto nitide, specialmente per quanto riguarda un’eventuale riconciliazione con un ex. L’obiettivo al momento è recuperare un certo equilibrio. Recentemente, sembra che i nati sotto il segno della Bilancia siano alla ricerca di inediti brividi emotivi, desiderosi di liberarsi della protezionistica “campana di vetro”, sotto cui sono soliti ripararsi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il fine settimana si prospetta avvincente! La luna, già favorevole oggi, domani sarà ancora più alleata. Perché non cogliere quest’opportunità per riconnetterti con quella persona che ha reso il mese di Maggio un po’ turbolento? Se non è fattibile, non preoccuparti! Non ci saranno ostacoli a seguire un percorso diverso e a fare nuove scelte. D’altronde, l’amore diventerà più seducente dal 17 in poi. Inoltre, come per altri segni zodiacali, il passaggio di Venere sarà propizio per te.

Oroscopo del Sagittario

Amico Sagittario, metti da parte le provocazioni. Ho notato che, a causa della tua schiettezza o di un commento impulsivo, hai avuto qualche disaccordo. Quelli che si sono sentiti trascurati dal proprio posto di lavoro, specialmente se risentiti vedendo che i nuovi arrivati hanno ricevuto più riconoscimenti, ricordano sempre che il destino muta. La ruota della vita gira e, dato che il tuo segno è governato da Giove, inevitabilmente ti ritroverai a riacquistare la tua innata capacità di azione. Speaking di Giove, voglio solo metterti in guardia su una cosa: presta attenzione alle questioni legali, specialmente quelle che si protraggono da tempo.

Oroscopo del Capricorno

Il prossimo fine settimana riserva al Capricorno una piacevole brezza di successo che si avvicina all’orizzonte. Sei già un individuo maturato, con una storia di vita importante, che ha conferito la tua propria personalità e una notevole capacità d’azione nel campo professionale. Non c’è nulla da temere nelle prossime settimane, soprattutto con Marte che sta per iniziare un transito assolutamente affascinante. Le conferme ricevute nel mese di maggio serviranno solo a rafforzare ulteriormente la tua sicurezza nelle settimane a venire. In termini amorosi, molto dipende da te – il Capricorno infatuato è un guerriero instancabile. Tuttavia, se ci sono questioni in sospeso, potrebbero emergere dal 17 in poi. Non meno importante, per coloro che stanno ancora cercando di riprendersi da una rottura, dovranno affrontare un periodo leggermente più impegnativo verso la fine del mese.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, in questi tempi sembri un po’ teso, quindi ti esorto a prestare particolare attenzione al tuo benessere fisico. A volte, c’è la tendenza a eseguire le attività in modo troppo frettoloso, ma ricorda l’importanza di non trascurare i tuoi pasti. Inoltre, se avverti qualche disturbo, non esitare a consultare un medico. È il momento per te, Acquario, di fare delle scelte sulle tue aspirazioni. Luna e Venere sono favorevoli, il che significa che l’amore riceve un influsso positivo. Potrei addirittura prevedere che le relazioni in difficoltà all’incirp del mese di maggio avrebbero recuperato. Se ciò non dovesse accadere, non preoccuparti, perché questo periodo favorisce nuove conoscenze.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fai attenzione alle tue emozioni impulsive che potrebbero creare tensioni, ti potrebbero far percepire tutto in una luce più negativa rispetto alla realtà e indurti a nutrire sospetti senza reali motivi. Consiglio, non solo a te ma anche ad altri segni zodiacali, di attendere il 17 perché sarà il giorno in cui Venere cambierà segno e ciò può fornire indicazioni più positive o magari portare a delle conferme. Tuttavia, ci sono ottime notizie perché il fine settimana inizia con una luna a tuo favore e, nonostante ci possano essere dei dubbi nel tuo cuore, riuscirai a gestire bene la situazione. Attualmente, sembra mancarti il coraggio per esprimere i tuoi pensieri.

