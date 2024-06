Poco alla volta, i finalisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi stanno tornando alla loro vita. Alcuni di loro sono già tornati sui social, anche solo per ringraziare i propri fan per il sostegno mostrato. Altri, invece, hanno preferito trincerarsi dietro un rigido silenzio, come mai? Ecco cosa è successo.

Ecco chi è tornato subito sui social dopo l’Isola dei Famosi: le prime parole

Dopo la messa in onda della finale dell’Isola dei Famosi, gli ex naufraghi sono stati “liberati” ed è stata data loro la possibilità di recuperare gli effetti personali lasciati in custodia agli autori, tra cui i cellulari. Alcuni di loro ne hanno subito approfittato per condividere con i propri fan i primi contenuto successivi a questa esperienza, mentre altri hanno optato per una strategia differente.

A tornare attivo sin da subito su Instagram è stato Artur Dainese. Il ragazzo, infatti, mentre era ancora in Honduras, ha registrato delle IG Stories in cui ci ha tenuto a ringraziare tutti quelli che lo hanno sostenuto in questi due mesi. Se non fosse stato per il pubblico, infatti, non sarebbe arrivato fin dove è arrivato. Anche se non è stato lui a vincere, Artur ha ammesso di essere comunque felice e soddisfatto. Il giovane, poi, ha anche mostrato quello che sta mangiando in queste ore, come ad esempio dei pancakes, la cioccolata e tantissime altre cose che gli sono mancate molto mentre era in Honduras.

Tra i finalisti che subito hanno ripreso possesso dei social c’è stato anche Samuel Peron. Quest’ultimo ha condiviso dei video in cui ha mostrato di essere in procinto di salire su di un bus che lo avrebbe condotto verso l’aeroporto e, successivamente, in Italia. Il ballerino è apparso felice e raggiante, fiero del suo secondo posto ottenuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🆂🅰🅼🆄🅴🅻 🅿🅴🆁🅾🅽 (@samuelperon)

I finalisti spariti e la riconoscenza di Aras Senol verso l’Italia

Se l’atteggiamento di Artur e Samuel è stato comunque di riconoscenza nei riguardi dei fan, lo stesso non può dirsi per gli altri tre finalisti. Sui profili social di Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Franco e Edoardo Stoppa. I loro account, infatti, sono pieni di IG Stories, ma tutte pubblicate dallo staff che in questo periodo si è occupato dei loro profili. Come mai? C’è chi ipotizza che, forse, qualcuno di loro sia rimasto molto male per non essere riuscito a trionfare.

In merito al vincitore, infine, Aras Senol si sta godendo questo grande traguardo raggiunto. Pur non essendo stato un grande comunicatore a causa delle difficoltà che ha avuto con la lingua, il giovane è riuscito ad arrivare al cuore del pubblico, che lo ha fatto trionfare con un plebiscito di consensi. Sul suo account IG, infatti, è apparsa una storia in cui si trova sull’elicottero insieme a un autore e a Elenoire Casalegno. Il ragazzo è apparso felicissimo e decisamente grato al pubblico italiano.