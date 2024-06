Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 7 giugno 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 7 giugno 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, questo venerdì inizia in modo favorevole con un intenso influsso lunare nel pomeriggio, tuttavia, i contraccolpi del pallido astro cominciano a manifestarsi, creando qualche leggera complicazione. Si intravede una giornata impegnativa con molteplici attività che porteranno, inevitabilmente, stanchezza alla serata. Ma è noto che l’Ariete non teme la fatica e raramente si accontenta di un percorso semplice – questo vale anche nell’amore. Perciò, se dovessi dare un consiglio, specie a chi è single, dico di prendere in considerazione l’inizio di una nuova storia d’amore, perché le condizioni astrali sembrano favorevoli a nuovi incontri interessanti.

Oroscopo del Toro

Toro, non si devono temere le metamorfosi. Comprendo che questo segno zodiacale è spesso restio ai cambiamenti o, comunque, adatta con difficoltà alle evoluzioni improvvise. Tuttavia, è fondamentale rinnovarsi, essere consapevoli che se qualcosa non procede per il verso giusto, è necessario prendersi cura di sé e prevenire eventuali sofferenze. Questo fine settimana sarà illuminante per questioni riguardanti l’affetto. Devo però ammettere che l’argomento finanziario ha la sua importanza e, considerato che il Toro è un segno con un innata praticità, facilmente si dovrà esaminare accuratamente guadagni e uscite. Pertanto, un certo equilibrio dovrà emergere, anche nelle settimane a venire.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, la presenza di numerosi pianeti nel vostro segno è notevole poiché stimola una molteplicità di idee e di ambizioni. In particolare, coloro che godono di un’occupazione autonoma percepiranno un incremento di indipendenza, e avranno opportunità di realizzare grandi cose. L’astrologia attuale è particolarmente suggestiva nelle ore mattutine. Questa configurazione celeste vi invita inoltre a riflettere sulle vostre relazioni affettive. Devo sottolineare che chi sta vivendo un bel rapporto non solo lo porterà avanti, ma avanzerà anche progetti significativi. D’altra parte, chi si trova in solitudine potrebbe incrociare il cammino di qualcuno speciale. Questa passionalità intensa, che pervade il vostro segno nelle giornate di giugno, non deve essere sopita.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la presenza della Luna nel vostro segno vi rende più dinamici, ma al contempo più sensibili. Sappiamo tutti che il Cancro è influenzato dalla Luna, pertanto posso immaginare che l’umore possa essere un tantino instabile. Tuttavia, non vorrei che perdiate la pazienza. Sguardo positivo: dal 17, Venere e Mercurio vi raggiungeranno nel vostro segno e dal 20 si unirà a loro il Sole. La seconda metà di giugno si presenta dunque ricca di novità stimolanti. Spero che anche coloro che sono ancora in cerca dell’amore riescano a liberarsi degli oneri superflui e aprano il cuore all’amore. Per le coppie che stanno attraversando un periodo difficile, è giunto il momento di riaffermarsi e recuperare la loro connessione.

Oroscopo del Leone

Leone, ormai te l’ho ripetuto innumerevoli volte: maggio è un mese di preparativi, mentre giugno ti proietterà verso grandi successi. Ovviamente, bisogna tenere presente l’età e le circostanze individuali. È innegabile che chi si trova a dover affrontare problemi economici significativi, o forse proviene da un contesto di conflitti, potrà trovare qualche ostacolo in più, ma ci saranno anche molte questioni da risolvere. D’altro canto, coloro che nell’ultimo periodo hanno affrontato ogni sfida con successo e ottimismo saranno ancora più forti. Domenica, infatti, beneficeranno del passaggio di Marte, che favorisce passione, desiderio e energia. Dunque, si prospetta un periodo astrologicamente molto favorevole per il Leone.

Oroscopo della Vergine

Il segno della Vergine ha recentemente affrontato qualche turbolenza astrale dovuta all’aggregazione intensa di pianeti in un’area celeste che simboleggia la famiglia. Questo fa pensare che molti Vergine abbiano dovuto risolvere divergenze o problemi domestici, che riguardano l’abitazione, i figli e altro. Per fortuna, nel weekend si avvertirà un ritorno alla normalità e dal 17, il quadro migliorerà ulteriormente con l’inizio di un transito significativo di Venere, come ho anticipato precedentemente. Il mio consiglio è di evitar risposte alle provocazioni, facendo leva sulla nota diplomazia tipica della Vergine.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, come evitare di innamorarsi sotto un cielo così affascinante? Io ritengo che chiunque abbia attraversato una fase di separazione si sappia coinvolgere in nuove situazioni. L’importante è fare attenzione a non cadere nelle trappole delle chiacchiere e dei gossip. Questo non solo perché sono elementi che di solito non ti appassionano, ma anche perché, specialmente in questo periodo, potrebbero destabilizzare i tuoi pensieri. È indubbio che non sei completamente soggetto all’opinione altrui, tuttavia è fondamentale avere dall’altra parte un ambiente affidabile, attento e sensazionale.

Oroscopo dello Scorpione

L’astro del segno zodiacale Scorpione, con l’assenza di John come ostacolo, troverà la sua rinvigorita attività dal 17, accompagnata da un profondo desiderio di amare. Analizzando le transizioni astrali delle ultime settimane, specialmente di maggio, rilevo che c’è stata una serie di ostacoli – guasti minori all’auto, disagi non trascurabili o l’investimento di tempo nella cura di un parente malato, hanno generato numerose preoccupazioni. Ricordiamo che lo Scorpione non è un segno che ama la quiete, e l’imminente transito di Marte porterà soluzioni ben auguranti. Certo, piccole indisposizioni sono comparse già in maggio e il consiglio degli astri è quello di prenderne cura. Tuttavia, è importante sottolineare che la costellazione premia sempre gli affetti sinceri.

Oroscopo del Sagittario

Come ho spiegato precedentemente, la presenza di alcuni pianeti in opposizione ha generato per te Sagittario, delle frizioni e disallineamenti. Potrebbe darsi che tu abbia espresso delle opinioni che siano state fraintese o che i tuoi progetti attuali non stiano procedendo secondo le tue aspirazioni. Nell’ultimo periodo, può darsi che tu abbia ottenuto una conferma delle tue percezioni, ma forse speravi in qualcosa di più sostanziale. Ricorda, la fortuna è mutevole e il tuo turno arriverà. Conosci la tua natura: quando hai qualcosa da dire, nulla ti ferma. Tuttavia, per questi giorni, ti consiglierei di praticare un po’ di diplomazia.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, il tuo fine settimana potrebbe essere un po’ travagliato. Questa agitazione potrebbe derivare dall’attesa di una risposta, che si preannuncia positiva. Se hai lavorato duramente in passato e stai aspettando dei risultati entro giugno, sarai ricompensato: gli eventi non ti deluderanno. Oggi c’è un’influenza lunare opposta che potrebbe aumentare la tensione, tuttavia riceverai delle conferme rassicuranti. Con l’amore, auspico che la situazione migliori. Se c’è qualcosa che non funziona, sarebbe meglio affrontarlo prima del 16. Questo perché la seconda metà del mese sarà dominata dal lavoro più che dai sentimenti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è tempo di superare piccoli ostacoli e lievi disturbi di salute. Naturalmente, facciamo appello a un medico in caso di necessità. Da domenica, Marte entrerà in una fase di transito speciale. Pertanto, è importante non superare i propri limiti – ocome si suol dire, non fare il passo più lungo della gamba. Ricorda che a maggio ho predetto che gli Acquari più audaci avrebbero intrapreso dei progetti importanti e avrebbero desiderato una nuova direzione di vita. Bene, è giunto il momento di discutere e magari di prendere una decisione alternativa per quanto riguarda la professione.

Oroscopo dei Pesci

Cari Pesci, una Venere in dissonanza può certamente generare qualche interrogativo, infondendo talvolta un senso di solitudine, come se si fosse a tu per tu con l’intero mondo. Tuttavia, se vi siete imbattuti in qualche contrattempo, sia fisico che sentimentale, intorno al 6, non fatevi condizionare in maniera eccessiva da affaticamento e irritazioni. Infatti, a partire dal 17, il quadro astrale migliora e si prospetta un periodo più sereno. Perciò, evitate decisioni avventate e datevi del tempo.

