Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Matilde Brandi ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno Francesco. Quest’ultimo si è presentato con un mazzo di fiori in studio, cogliendo la donna di sorpresa. La ballerina, poi, ha avuto delle uscite che hanno creato un certo imbarazzo in studio, e di cui anche il pubblico da casa si è accorto. Ecco cosa è successo.

La proposta di matrimonio di Francesco a Matilde all’Isola dei Famosi

Ieri si è conclusa l’Isola dei Famosi con la proclamazione del vincitore di questa edizione. Durante la puntata, però, sono stati diversi i momenti degni di nota. Tra di questi c’è stata una sorpresa ricevuta da Matilde Brandi, che è stata eliminata durante la semifinale. La donna è arrivata a centro studio sfoggiando la sua abbronzatura e il suo fisico da urlo quando, improvvisamente, alle sue spalle è comparso il suo fidanzato Francesco.

Quest’ultimo l’ha sorpresa con un mazzo di rose. Successivamente, poi, ha confermato quanto detto già durante la scorsa puntata del reality show, ovvero, le ha detto di voler convolare a nozze insieme a lei quanto prima. Vladimir Luxuria subito ha incalzato la coppia chiedendo di dare qualche informazione in più in merito al periodo. I due, colti un po’ alla sprovvista, si sono guardati e, successivamente, hanno ammesso di fare il possibile per sposarsi entro il 2025.

La gaffe della Brandi con Vladimir, Dario e Sonia

Durante questo blocco, però, Matilde Brandi ha commesso quella che in molti hanno reputato una gaffe un po’ imbarazzante. Nello specifico, infatti, la donna ha chiesto a bruciapelo a Vladimir Luxuria di essere sua testimone di nozze. La conduttrice è rimasta senza parole, sta di fatto che non ha risposto ed ha tergiversato sulla faccenda chiedendo ai due di rivelare il periodo delle nozze.

Come se non bastasse, poi, Matilde ha chiesto anche a Sonia Bruganelli e Dario Maltese di fare da testimoni alle sue nozze, ma i due hanno ignorato completamente la richiesta. Entrambi, infatti, si sono limitati a sorridere non dando adito a queste affermazioni. In tanti sul web hanno notato la cosa ed hanno posto l’accento sulla gaffe della ballerina, che è stata ignorata durante una richiesta così importante.