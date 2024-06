Il passaggio da un programma televisivo all’altro da parte di alcuni protagonisti è una cosa ben nota. In queste ore, infatti, è trapelata un’indiscrezione che riguarda una nota ex tronista di Uomini e Donne che pare sia in procinto di sbarcare nella prossima edizione di Tale e Quale Show. Ecco di chi si tratta e cosa è emerso.

Ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne che si starebbe preparando per Tale e Quale Show

In questi giorni era circolata in rete un’indiscrezione rivelata dall’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima aveva affermato che, alcuni ex protagonisti di reality show e talk show si stessero preparando per prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show prevista per questo autunno. Dopo la diffusione di questa notizia, poi, è trapelato il nome di Sophie Codegoni.

Ebbene, nelle scorse ore, durante la puntata di Gente di Marte, su Radio Marte, Deianira ha aggiunto nuovi e interessanti dettagli sulla faccenda. In particolare, la donna ha ammesso di essere venuta in possesso di altre informazioni inerenti questo argomento. Pare, infatti, che Sophie Codegoni stia prendendo delle lezioni di canto per partecipare alla prossima edizione del talent show di Rai1. Una persona che conosce tale insegnante, infatti, avrebbe fatto delle rivelazioni a riguardo.

Sophie e Alessandro nuovamente in crisi

I casting per Tale e Quale Show inizieranno in questi giorni, pertanto, pare proprio che l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni si stia preparando per cimentarsi in questa nuova avventura. Ricordiamo che, purtroppo, la giovane pare essere nuovamente in crisi con Alessandro Basciano.

I due si erano lasciati alcuni mesi fa, per poi essere avvistati nuovamente insieme nel tentativo di ricucire il loro rapporto per tutelare la loro piccola Celine. Adesso, invece, sono circolate nuove indiscrezioni che non lasciano presagire buone notizie. Pertanto, Sophie si starebbe concentrando molto nel suo lavoro, oltre che nella sua vita da mamma. Non resta che attendere per vedere se ci saranno sviluppi.